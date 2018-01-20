Не все в золоте, но блестим

Если мартовский мировой форум в олимпийском году считается турниром в какой-то степени утешительным, то первенство континента является заключительной проверкой сил и генеральной репетицией перед главным стартом четырехлетия. А для кандидатов в национальную команду — это последний шанс доказать свою состоятельность и запрыгнуть в белый поезд на Пхенчхан.

Штука в том, что на ЧЕ-2018 Россия получила все 12 квот, а на Играх в Корее ей гарантировано 10 заветных «пропусков»: в соревнованиях мужчин и танцоров наша страна имеет право выставить лишь по два участника. К тому же ледовому руководству предстоит еще выбирать тех счастливчиков, кто выступит в командном турнире, где есть шанс озолотиться, как в Сочи-2014… Подогрел ситуацию и президент национальной Федерации фигурного катания Александр Горшков: «Исполком ФФКР утвердил состав экспертной группы, куда вошли наши лучшие специалисты. Именно этот совет после московского фестиваля и определит окончательный список сборной». Кто будет решать судьбу претендентов, босс не уточнил. Но зато стало понятно: даже лидерам катать программы в режиме «лайт» не стоит…

Тем более что столичная публика, соскучившаяся по «фигурным» евробаттлам, со среды по воскресенье, невзирая на метель и недешевые билеты, заполняла «Мегаспорт» к вечерним сессиям фактически под завязку и хотела праздника здесь и сейчас. «В 1965-м мне удалось попасть во Дворец спорта «Лужники», и я вживую увидела, как побеждали Людмила Белоусова и Олег Протопопов. А сегодня вот внучку веду. Хотя дороговато: 2000 тысячи пришлось от пенсии оторвать», — поделилась со мной Вера Михайловна, с которой я познакомился на церемонии открытия, где Евгений Плющенко предъявил народу своего сына Александра (никто, правда, не понял, зачем). «А еще напишите обязательно, что цены на сувениры тут бешеные: ну кто может купить шапку с эмблемой турнира за 1500 целковых и кофту — за 3000?!» — попросила меня пенсионерка, узнав, что я журналист.

Забавно, что самыми доступными памятными подарками с чемпионата являлись, вы не поверите, значки с изображением В. Путина. Стоили 200 рублей.

Но особого спроса на кругляши с крутым «фигуристом», способным лихо «завязать коньки» любому, не было даже среди иностранных фанатов. «Шаурму по 250 рэ и кексы по 150 в буфете напротив и то лучше разбирают…» — признался грустный продавец. «В марте все изменится…» — я попытался его успокоить.

Алина Загитова. Фото: РИА Новости

…Но куда сильнее цен на еду и разнообразные сувениры болельщиков удивили короткие «пьесы» двух российских пар. И Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым и их старшие товарищи, Ксения Столбова с Федором Климовым, подхватившие «падучую болезнь», заставили строгого куратора Нину Мозер вздыхать у бортика, а легендарную Ирину Роднину — на трибунах. Казалось, Европа получит новых триумфаторов. Из Франции. Однако «рыжики», отличающиеся железной волей и характером, в произвольной дуэли Ванессу Джеймс и Моргана Сипре обошли, сохранив за собой почетный титул и доказав, что именно они — наша главная надежда на ближайший цикл. «Почему вы плакали после проката?» — поинтересовались у двукратной чемпионки на пресс-конференции. — «Это просто от радости…» — улыбнулась скромная Евгения.

Ксения же с Федором, которые по-честному остались недовольными количеством допущенных ошибок в своей «Кармен», утешились серебром. Но, положа руку на сердце, красивой паре, уже давно растерявшей уверенность в собственных силах, в Пхенчхане медали не светят. Не готовы пока к большим подвигам и хрупкая Наталья Забияко с мощным Александром Энбертом, мечтающие, по их словам, «войти в историю парного катания». Тем не менее лиричные ребята, образовавшие тандем два года назад, справились с волнением и, опередив в итоге резко сдувшихся французов на 0,01 (!) балла, завоевали бронзу. И в олимпийскую обойму, на мой взгляд, попасть обязаны.

Ксения Столбова и Федор Климов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Наталья Забияко и Александр Энберт. Фото: РИА Новости

Сенсация со знаком плюс случилась и в мужской разборке. Нет, испанец Хавьер Фернандес, поиграв накануне ответственного старта в футбол на катке возле Мавзолея, в шестой раз подряд без проблем примерил корону лучшего виртуоза Старого Света. А вот подвига от Дмитрия Алиева, бронзового призера внутреннего первенства, не ждали. Но самобытный и эмоциональный 18-летний парнишка из Ухты, только-только перебравшийся на взрослый лед, смело и дерзко пошел на штурм и взобрался на серебряную ступеньку, что наверняка повысит его шансы на корейское приключение. Поскольку его конкурент и приятель Александр Самарин, не показав ничего выдающегося, замкнул шестерку сильнейших. Михаил же Коляда, который недавно заметил, что чувствует себя лидером мужского катания России, терял чувство равновесия в обеих программах и местами не докручивал запланированное количество оборотов. До пьедестала он, конечно, доскользил и забронзовел, как в Остраве, но с такими «дырявыми» лутцами и тулупами ученику Валентины Чеботаревой бороться с монстрами из Японии и Америки абсолютно нереально.

Дмитрий Алиев, Хавьер Фернандес и Михаил Коляда. Фото: РИА Новости

В танцах мы уже давно пляшем вокруг гениальных французов. Наши ветераны, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, собирающиеся на свою третью Олимпиаду, хороводили, как обычно, от души и, набрав приличную сумму баллов, заслужили овации публики. Но стоит признаться: серебро — это их потолок, выше которого прыгнуть уже вряд ли удастся. И даже вступление Дмитрия Соловьева в движение Putin Team не поможет дуэту совершить на старости лет златой скачок. А вот у Александры Степановой и Ивана Букина все еще впереди. И не потому, что Иван — сын олимпийского чемпиона, а потому, что у пары, не боящейся экспериментировать, есть свой стиль, фирменные «фишки» и огромное желание побеждать. Судьи, которые на предыдущих турнирах частенько выключали талантливых ребят из борьбы, на этот раз оценили «Грезы любви» по достоинству, вложив бронзу в их ручки.

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, Александра Степанова и Иван Букин. Фото: РИА Новости

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Но самые красивые ручки, кто бы что ни говорил, у наших фей-одиночниц, превращающих, по мнению специалистов, спорт в искусство. Кстати, основным десертом в «меню» ЧЕ-2018 значилась первая международная схватка золотой принцессы Гран При-2017 Алины Загитовой и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, пропустившей из-за стрессового перелома стопы парочку важных стартов. И в коротком спектакле 15-летняя дебютантка королеву и обладательницу всех планетарных рекордов элегантно обскакала почти на два пункта. «Неужели на престол взойдет Алиночка?» — гадали после проката болельщики, скупившие все магнитики с изображением ижевской тигрицы…