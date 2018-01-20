Прививка от диктатуры

Депутаты Сеймы Литвы до наступления лета планируют рассмотреть закон «о декоммунизации», предполагающий, в частности, демонтаж памятников, связанных с советской идеологией. Таких на улицах литовских городов осталось уже немного — в основном мемориалы солдатам времен Второй мировой войны или бюсты культурных деятелей. Зато в Литве есть целый музей советских скульптур, собранных в одном месте под открытым небом. Если закон будет принят, часть демонтированных памятников, вероятно, переедет сюда.

Куда отправить Лениных

В Друскининкай едут, в основном, ради водных процедур — это один из самых известных в Литве городов-курортов. В 2001 году здесь появилась еще одна достопримечательность — музей советских скульптур в частном парке «Груто», крупнейший такого рода музей под открытым небом за пределами России, на площади в двадцать гектаров.

В 90-е годы, после восстановления независимости Литвы, началось масштабное искоренение советской идеологии. Прежде всего, разбирались с памятниками: многочисленных бронзовых Лениных, Сталиных, а также собственных, литовских, коммунистических лидеров демонтировали. Что с ними делать, никто толком не знал, выделять дополнительные средства из бюджета на восстановление и хранение памятников, прославляющих то, что сами литовцы воспринимают как оккупацию, никто не планировал. Какие-то памятники оказались в маленьких частных коллекциях, но по большей части просто валялись кто где — на складах, во дворах, в художественных мастерских.

Демонтаж памятника Ленину в Вильнюсе, 1991 год. Герман Шлевис /Фотохроника ТАСС

Собрать их всех в одном месте решил литовский предприниматель Вилюмас Малинаускас.

На подъезде к парку издалека видно смотровую вышку метров десяти в высоту: кукла солдата в военном мундире советского покроя охраняет вход в парк. Сейчас охранять особо не от кого: в дирекции парка говорят, что ежегодная проходимость — более 100 тысяч туристов, но это весной и летом, а зимой здесь пусто, безлюдно и промозгло. Раньше здесь были болота и леса — болота осушили, а густая хвоя так и осталась мрачной декорацией к памятникам.

Фото: Мария Епифанова / «Новая газета»

У главного входа в парк, чуть вдалеке от главной аллеи, выстроен большой дом: первые два этажа занимают служебные помещения, а наверху — жилое пространство. Вилюмас Малинаускас живет здесь же, в парке. До недавнего времени он был директором администрации, но теперь передал этот пост своей дочери — говорит, устал, пусть теперь сами разбираются. Этот дом Малинаускас построил для своей семьи еще в 1995 году, а прилегающую территорию хотел оборудовать под парк литовской истории двух тысячелетий — как раз к 2000-му году. Идея отказаться от парка истории и поселить здесь исключительно советские памятники пришла случайно. «В 1996 году я поехал в Вильнюс, был в разных художественных мастерских, — вспоминает Малинаускас. — И увидел эти снятые скульптуры: они просто лежали там в грязи. Я тогда сразу подумал — почему бы не собрать их со всей Литвы и не сделать такой парк?»

Начались переговоры с правительством — как говорит Малинаускас, «уговорил помаленьку». Вероятно, большую роль сыграло то, что Малинаускас готов был оборудовать парк за свои личные средства — доходы от бизнеса по переработке и продаже грибов, ягод и виноградных улиток. Только на осушение болот и первоначальное облагораживание территории, по словам Малинаускаса, ушло около двух миллионов евро.

Только факты

Сейчас парк одновременно и машина времени для ностальгирующих по советскому прошлому, и наглядное пособие о вреде тоталитарной диктатуры. По крайней мере, так он задумывался.

Фото: РИА Новости

«Знаете, мне говорили: ой, к вам все время будут носить цветы, — вспоминает Вилюмас. — Никто не носит. Однажды бабушка принесла гвоздики, я подошел, говорю: «Спасибо, что принесли их, я вас понимаю, но у нас не такой парк». Она отвечает: «Извините, я все поняла, но цветы все равно оставлю, если хотите — возьмите и выбросите».

Фото: Мария Епифанова / «Новая газета»

Возле каждого памятника — стенд с биографической справкой на трех языках: литовском, русском и английском. Например, «Зигмас Ангаретис родился в Обялупяй. Один из организаторов и руководителей антигосударственной организации — Коммунистической партии. <…> Будучи гражданином Советского Союза и членом компартии, никогда не признавал независимое Литовское государство, свое большое влияние на Коммунистический Интернационал употребил в целях усиления антигосударственной деятельности в Литве». «Ян Пшевальский. С 1924 г. в Вильнюсе работал учителем и учился в Вильнюсском университете… В мае 1943 г. стал членом подпольного комитета ЛКП (б) г. Вильнюса и вскоре — вторым секретарем. Весной 1944 г. арестован и расстрелян немецкими оккупационными властями».

Давать максимум информации с минимальным вкраплением эмоций — подход администрации парка. Все биографические факты выверены с помощью Центра геноцида и резистенции жителей Литвы, а оформление — максимально нейтральное. Историю не перепишешь, разве что задокументировать можно.

Фото: Мария Епифанова / «Новая газета»

Малинаускас считает, что это тщательное документирование — и есть та необходимая прививка на будущее, особенно для тех, кто в силу возраста советские годы уже не застал. «Мне хотелось, создавая этот парк, показать людям, особенно молодежи, к чему может привести любая диктатура, — говорит он. — Что легко забывается, то легко повторяется. Я хотел, чтобы такой музей был и постоянно напоминал людям о тех временах, чтобы они не вернулись».

Когда экспозицию только начали собирать, по спискам было 98 демонтированных скульптур, но удалось найти лишь 39. Малинаускас продолжил поиски — что-то нашел в частных коллекциях, что-то перекупил у воров, что-то привезли к нему сразу после демонтажа. Больше всего Лениных, есть Дзержинский, Сталин, литовские коммунисты, несколько общих скульптурных композиций — массивная группа солдат-освободителей, рабочие, колхозники — всего 112 работ. Кроме памятников общий колорит советского прошлого дополняют разные атрибуты, разбросанные по парку то там, то здесь: старый вагон от тепловоза, трактор, бидон с квасом.

Фото: Мария Епифанова / «Новая газета»

Пионерское кафе

Семья самого Вилюмаса Малинаускаса тоже пострадала в годы советской оккупации. Его отец бел депортирован в Сибирь — и провел там 10 лет, дядя — 12 с половиной лет, другой дядя — 15. «В Литве не найдешь такой семьи, члены которой или друзья не побывали бы в ссылке. Из неполных трех миллионов более миллиона литовцев пострадали», — говорит Малинаускас.

Но его самого соседство с живым наследием этой эпохи не раздражает — «то же самое, что птички летают». Кстати о птичках — в Груто есть и свой зоопарк, чтобы дети, заскучав, могли развлечься отдельно от родителей.

Еще одна достопримечательность парка — кафе, где посетителей встречают официанты в красных пионерских галстуках. Меню, впрочем, вполне литовское, да и само кафе декорациями вызывает ассоциации скорее с крепким литовским хутором, чем с советской столовой. Но для тех, кто хочет вспомнить прошлое, есть отдельное «ностальгическое» меню с вполне такими же ностальгическими ценами: сосиски с горчицей за полтора евро, кисель за 1 евро, котлеты с гречкой «прощай молодость» за 4 евро, килька «по-русски» со стаканом водки за 5 евро. Сервируется все в жестяных плошках — не слишком красиво, зато аутентично.

Фото: Мария Епифанова / «Новая газета»

Впрочем, не всегда и не все демонтированные скульптуры переезжают в парк Груто. Так, например, знаменитая композиция с Зеленого моста в центре Вильнюса - студент со студенткой, двое солдат, крестьянин с крестьянкой и шахтер со строителями — была снята еще два года назад, но пока хранится в самоуправлении. Власти города и департамент культурного наследия не могут решить — то ли подарить их художественному музею, то ли выставить на всеобщее обозрение в какой-то другой экспозиции, а в последнее время даже звучат отдельные предложения отреставрировать скульптуры и вернуть обратно на мост.

Фото: Мария Епифанова / «Новая газета»

Малинаускас был бы рад видеть их у себя, но не рассчитывает на это, потому что, как он говорит, в Вильнюсе считают, что «Малинаускасу и так достаточно».

«Они не понимают, что эти скульптуры имеют ценность, только когда собраны в одном месте, — возмущается предприниматель. — Если их по деревням по одной поставить, то будет как в советские времена».