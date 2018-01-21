Бойцы в лизинг

В среду 17 января, спустя два дня после того, как министр иностранных дел России Лавров на пресс-конференции заявил о необходимости создания закона, защищающего наших граждан, действующих в составе частных военных компаний, первый зампред комитета по госстроительству Думы Емельянов пообещал внести такой закон на рассмотрение в течение месяца. Формально ходящие ныне под статьей за наемничество сотрудники ЧВК «Вагнер» и им подобные легализуют свой статус. Поскольку роль ЧВК в сирийской кампании всеми признана весьма существенной, мы записали мнение известного военного, полковника запаса, участника войн в Афганистане и Чечне Рустема Клупова, начальника разведки сухопутных войск ВС России в 2007—2009 годах.

Рустем Клупов, начальник разведки сухопутных войск ВС России в 2007—2009 годах.

Гражданскую позицию по непростому вопросу ЧВК я для себя пока не выработал. Но, как военный, я убежден, что за ЧВК и беспилотниками поле боя будущего.

Крупные военные державы, очевидно, намерены воевать друг с другом опосредованно, на территории Третьих стран. В таком виде и холодную войну мы можем рассматривать как затяжную Третью мировую,

которая во избежание прямого столкновения, чреватого глобальным ядерным конфликтом и коллапсом цивилизации, проходила на территории Третьих стран.

В Корее, Вьетнаме и Афганистане воевали силами Третьих стран, которыми руководили военные специалисты СССР и США. Сейчас идет очень быстрая эволюция средств и способов вооруженной борьбы. Государства конкурируют в экономике, энергетике и даже в культурной сфере без применения армии. В конфликтах же на территории Третьих стран происходит демонстрация их возможностей и амбиций.

Кроме того, во всех этих соперничающих странах электорат одинаково болезненно воспринимает человеческие потери в войнах, независимо от того, настоящие ли это демократии или мнимые. Гибель военных — это всегда политический ущерб для правящего класса и правительства. ЧВК уже сегодня являются главным способом уйти от этой проблемы, а в ближайшем будущем эта практика станет общим местом. Согласно моим источникам, за многими докладами об успехах нашей армии в Сирии стояла на самом деле работа ЧВК.

Да, это тот самый русский спецназ, но уже в новом формате. Они выполняли заявки командования на театре военных действий. Я говорю, в том числе, и о работе авианаводчиков, наводивших самолеты ВКС на цели.

Некоторые задачи могли быть решены только с привлечением ЧВК. При этом те потери, которые они несли, не вошли в статистику Вооруженных сил. Этому мы научились, как и многому другому, у американцев.

Масштабно, практически открыто они начали применять ЧВК в Ираке. Сначала им доверили коммуникации, потом грязную работу по наведению порядка в мятежных районах. Сегодня они выполняют многообразные функции.

Французский иностранный легион в политическом смысле — это прообраз ЧВК. Он и родился в период борьбы Франции за свои колонии, где и прошла вся его история. Ведь гражданам Франции совсем не так жалко было погибших румын, русских или боснийцев. Их гибель не несет политического напряжения. Легион по закону не имеет даже права воевать на территории Франции.

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Пока наше командование использовало ЧВК в Сирии чаще как передовые подразделения, выражаясь терминами НАТО — войска прикрытия, и как разведку.

Вооружения тяжелее минометов у них не было, хотя никто не мешает придать им подразделения ствольной артиллерии и танков союзной сирийской армии — это логичное решение. Артиллерия — основной вид поддержки пехоты, и артиллерийский корректировщик обязательно должен быть в рядах наступающего подразделения ЧВК. А у пушек могут стоять любые арабы или африканцы.

Следующая ключевая фигура в этой цепочке — старший офицер батареи, он тоже должен быть профессионалом. Если не военнослужащим, значит — сотрудником ЧВК. Грамотная организация борьбы предполагает создание группы планирования огневого поражения из таких профи, которые будут распределять цели и очередность между артиллерией, ракетами и так далее на обширных участках фронта. Самая удобная для таких действий ЧВК тактическая единица, достаточно самостоятельная — батальон. Еще Устав Советской армии предусматривал для таких целей усиленный мотострелковый батальон.

Будущие отряды ЧВК смогут быстро передвигаться по обширным малонаселенным местностям в виде механизированного батальона с танковой ротой, минометной батареей, артиллерийским дивизионом, современным взводом огнеметчиков с системой ТОС «Буратино», например. Им может придаваться по необходимости подразделение радиоэлектронной борьбы и разведки. На удалении примерно 20—25 км от такого батальона должны быть выдвинуты его глаза — как минимум разведывательные дозоры с беспилотными аппаратами. Ну и авианаводчик обязательно.

Что касается ведомственного соперничества, могу сказать, что от воевавших в Сирии и непосредственно взаимодействовавших с ними армейцев я слышал о ЧВК только уважительные слова. Они видели своими глазами, как эти люди воюют и гибнут на поле боя. Сарказма, суждений об их непрофессионализме не слышал.

справка Чтобы понять, что собой представляет рынок военно-охранных услуг, приведем только одну цифру. В 2012 году совокупный объем финансовых средств, который был выделен на оплату услуг ЧВК по всему миру, составил около 350 миллиардов долларов США. Это больше, чем бюджет Министерства обороны России.

Противоречие нашей традиции ведения боевых действий в привлечении ЧВК есть, конечно. Страну защищали призванные крестьяне, горожане, учителя или рабочие. То есть со времен Минина и Пожарского и до Чеченской войны воевал простой народ, поставленный под ружье. Следуя этой традиции, многие военачальники пока еще считают правильным бросить в огонь набранную из-за парты молодежь.

А нанимать за деньги не просто профессионалов, а наемников — это совершенно новый подход, скорее, технологичный, чем патриотичный. У нас к такому не привыкли. Мне кажется, именно тут коренится неприятие идеи ЧВК в некоторых военных умах.

В истории наемничества есть примеры добросовестного исполнения воинского долга, вплоть до самопожертвования, есть и факты перехода на сторону противника. Недаром один иракский генерал в 2003-м повторил мне фразу Македонского: «Осел, нагруженный золотом, возьмет любой город». У них такие случаи — практически норма.

Время покажет, как будут развиваться ЧВК в России, но служить там будут наши парни, «военные романтики», в условиях экономического кризиса. Многие специалисты хорошего уровня, не удержавшись в армии из-за неуживчивого характера, найдут свое место в ЧВК. За последние два года меня просто атаковало множество военных, просивших свести их с руководством ЧВК или с теми, кто туда набирает, — все хотели воевать в Сирии.

Эти сорви-головы — очень неплохо подготовленные офицеры. Они знают, какие зарплаты в ЧВК, и видят, что государство не скупится на государственные награды, что основатель ЧВК «Вагнер» был награжден в Кремле. Думаю, проблем с квалифицированными кадрами в ближайшем будущем не предвидится.