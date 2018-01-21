Шведские китайцы

Заявление Дональда Трампа о том, что США нуждаются в мигрантах не из shithole countries (вольный перевод — из «задницы мира»), а исключительно из стран вроде Норвегии, всколыхнуло интернет и медиа. Оно вызвало волну возмущения, как в самой Америке, так и в странах Третьего мира. В последовавшей за этим дискуссии часто упускается из вида, как представления о «заднице мира» и о том, где она располагается, менялись в зависимости от обстоятельств.

В нашей стране многие до сих пор строят необоснованные иллюзии, предполагая, что для повышения статуса России в мире (и, соответственно, для улучшения отношения к выходцам из России) нам надо доказать нашу принадлежность к европейской цивилизации. Дескать, отрицательное отношение к нам связано исключительно с тем, что в россиянах видят «других», а значит, европейцам следует доказать обратное. Как отмечал британский историк Норман Дэвис, советские диссиденты всерьез намеревались обменять свою европейскую идентичность на европейское продовольствие и технологии — пример чудовищного самообмана.

Зададимся вопросом, действительно ли принадлежность страны к «заднице мира» в глазах мирового общественного мнения и американских иммиграционных властей, в частности, зависит от «европейскости» или — будем выражаться прямо — степени белизны кожи? Казалось бы, что слова Трампа должны наталкивать нас именно на эту мысль. Популярный американский ведущий Тревор Ноа обвинил Трампа в расизме, указав на то, что в качестве примера желательного источника иммигрантов для США тот назвал не, скажем, Португалию, а именно Норвегию — «не просто белую страну, но самую белую страну из всех».

Пожалуй, самый яркий пример, свидетельствующий против такой связки («белый значит передовой») — это Финляндия. После Великого голода 1867 г. из Российской империи в США эмигрировали десятки тысяч финнов. Эмигранты из Финляндии подвергались в США сильнейшей дискриминации. Из-за их антропологических черт (в частности, высоких скул) и финно-угорского, неиндоевропейского языка, финнов отказывались считать европейцами, причисляя к «монгольской» расе. Популярным уничижительным названием финнов было china swedes — шведские китайцы. Финнов в США использовали на самых черных работах и недоплачивали им — они находились в неизмеримо худшем положении, чем «настоящие» белые. Неудивительно, что именно финские рабочие составили первоначальный костяк многих левых и социал-демократических организаций Америки. В частности, Социалистическая партия США в 1920-е состояла из финнов примерно наполовину, а Коммунистическая партия США — на сорок процентов.

Следует учесть, что «недостаточно европейская» идентичность финнов в те годы была гораздо большей проблемой, чем сейчас. В конце XIX — начале XX вв. США были открыто расистской страной: многие федеральные законы и законы штатов ограничивали натурализацию небелых. В связи с этим, финнам регулярно приходилось отстаивать свою европейскую идентичность в суде: известны десятки процессов, где государственные представители США пытались оспорить их принадлежность к белой расе. Так, например, финну Джону Свану, эмигрировавшему в США еще в 1882, уже в 1908 пришлось доказывать в суде, что он белый. В постановлении суда финнов сравнивали с гуннами и османами, «не принадлежащими к лучшей и чистейшей части белой расы».

Дискриминация финнов объясняется одним единственным обстоятельством. Финляндия на конец XIX — начала XX вв. была нищей страной. Несмотря на высочайший уровень образования финнов, экономика Великого княжества Финляндского значительно отставала от западноевропейской. Неудивительно, что европейские эмигранты в США отказывались видеть в финнах равных себе. Тем не менее после финского экономического чуда XX века тема их недостаточной белизны была снята с повестки дня навсегда.

Отсюда следует один важный для современной России вывод. Для того чтобы стать вполне «западной» в глазах европейцев страной России было бы достаточно выполнить единственное условие — добиться экономического успеха. В противном случае Россия так и останется изгоем цивилизованного мира, несмотря на всю причастность к европейской культуре.