Чувствуй ритм, читай газету! 

Сотрудники «Новой» поддержали флешмоб: мы как смогли станцевали под песню «Satisfaction» и сняли это на видео — в поддержку студентов-первокурсников летного факультета Ульяновского института гражданской авиации. Студенты-летчики сняли на телефон видеоролик, в котором в трусах и подтяжках, в форменных фуражках, комически обыгрывают известный клип на песню «Satisfaction» итальянского диджея Бенни Бенасси. За это им пригрозили отчислением, что вызвало массовый танцевальный видео-флешмоб Satisfaction Challenge.

В поддержку студентов уже станцевали ведущие программы «Вечерний Ургант», корреспонденты нижневартовского телеканала N1, студенты Рязанского сельхозтехникума, студентки-медики из Димитровграда и многие другие.

«Новая» поддержала флешмоб. Мы — за студентов и против ханжества.

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