«Смерть Сталина» отменить! (Обновлено)

обновлено Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина». Подробности

Опять пострадала компания «Вольга», которой мешали выпустить на экраны «Приключения Паддингтона-2». Новой жертвой Общественного совета Минкульта под управлением Юрия Полякова стала англо-французская комедия «Смерть Сталина» Армандо Иануччи.

За три дня до премьеры, запланированной на 25 января, был организован просмотр для членов Общественного совета при Минкульте и деятелей культуры. Ленту сочли оскорбительной, не представляющей ни исторической, ни культурной ценности. Одним из инициаторов показа стал член Общественного совета Павел Пожигайло, он еще в сентябре заявлял о необходимости проверки фильма на предмет «провокации и удара по коммунистам». В общественном просмотре приняли участие режиссеры Никита Михалков, Сергей Мирошниченко, кинопродюсер Леонид Верещагин, зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко и другие представители от культуры.

Присмотревшись к подозрительному кино, Пожигайло обнаружил в нем и нарушения российского законодательства, что дает повод отозвать прокатное удостоверение: «В ленте оскверняются наши исторические символы — советский гимн, ордена и медали. Маршал Жуков изображается придурком. Кроме того, в фильме присутствуют сцены чрезмерного насилия. Это противоречит правилам выдачи фильмам прокатного удостоверения». По его словам, присутствовавшие на показе в Минкультуры юристы также нашли признаки нарушения российского законодательства. Юрий Поляков считает, что «сатирическая британская комедия не должна демонстрироваться в России из-за признаков "идеологической борьбы с нашей страной"».

Премьеру намерены перенести на полгода, чтобы не мешать юбилею окончания битвы за Сталинград, а также предвыборной президентской кампании. По фильму «Смерть Сталина» сейчас бьют из «новостных залпов» федеральные каналы. Ведущий «Вестей» Георгий Подгорный призывает разобраться: «Где заканчивается юмор и начинается издевательство?»

И если в комедии умирающий вождь лежит в луже мочи, может быть, это не просто комедия, но «спланированная провокация»?

При этом прокатное удостоверение компании «Вольга» выдано 17 января, где указана дата премьеры 25 января. В десятках кинотеатров, включая сетевые «Каро» и «Формулу кино», фильм стоит в расписании. Замминистра культуры Владимир Аристархов, курирующий деятельность Общественного совета, заявил, что в картине нет нарушений законов РФ: «Прокатное удостоверение не может быть выдано фильму, если в нем есть экстремистская пропаганда. Если оно все же выдано, значит, ленту уже отсматривали наши сотрудники и ничего не нашли».

Прокатное удостоверение фильму «Смерть Сталина» было выдано Минкультом. Премьера: 25 января

Экспертный совет из общественных деятелей оценил степень вредоносности фильма. По словам Пожигайло, деятели культуры направили официальную жалобу на фильм «Смерть Сталина» в Министерство культуры — и скоро добились своего.

Глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко призывает запретить выход этой «мерзости» в прокат, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов заявляет, что фильм — «очередная форма психологической войны против нашей страны».

Судя по всему, «дело» очередного фильма, заведенное Общественным советом, только набирает обороты. Достигнет ли скандал гигантских размеров, как в случае с «Матильдой», покажет время. Но уже очевидно: решать, что смотреть российским зрителям, будут чиновники (Обновлено: Минкульт отобрал прокатное удостоверение у фильма, формально откликнувшись на инициативу «снизу»).

Тоталитарная комедия «в вольной трактовке», как именуют авторы свое детище, снята по комиксу Фабьена Нури и Тьерри Робена. Комикс не претендует на изложение исторической правды, это фантазия, в которой масса преувеличений, неточностей и столько же тонко подмеченных деталей, в которых прочно сидит дьявол. В фильме снимались замечательные актеры. Никиту Хрущева сыграл Стив Бушеми, председателя Совета министров СССР Георгия Маленкова — Джеффри Тэмбор, Георгия Жукова — Джейсон Айзекс, сына вождя Василия Сталина — Руперт Френд.

Режиссер Армандо Ианнуччи признавался, что снимал про диктатуру и синдром коллективного поведения. Он не скрывал, что кино таит параллели с выборами Трампа. Знал ли он, что выходу его фильма, если верить возмущенной общественности, помешают выборы в России?