Бес приглашения

Может, по результатам начавшихся слушаний в Спортивном арбитражном суде кто-то из четырех десятков пожизненно отстраненных от Олимпиад российских спортсменов и будет оправдан. Но это совсем не значит, что путь в Пхенчхан будет для реабилитированных открыт. Хотя бы потому, что вердикт, скорее всего, объявят в предпоследний день января, а окончательный список приглашенных на Олимпиаду россиян МОК огласит тремя-четырьмя днями ранее.

Во вторник уже было ясно, что кроме жертв комиссии Дениса Освальда и спортсменов с допинговой историей персональные приглашения не получили Виктор Ан, Сергей Устюгов, Антон Шипулин — абсолютные российские лидеры в шорт-треке, лыжных гонках и биатлоне, к которым за всю карьеру не было ни одной допинговой претензии, в том числе и за Сочи-2014. Им не отказано, они наряду с десятком других лидеров просто отсутствуют в списке приглашенных — это такая иезуитская форма запрета.

Декабрьский вердикт МОК изначально предполагал жесткий вариант наказания России за системные нарушения антидопингового законодательства во время Олимпиады-2014. Так что удивляться особенно нечему. И по мере того как список исключенных лидеров будет пополняться, я совсем не исключаю, что потерявшая было актуальность тема российского бойкота Игр-2018 снова станет главной.

Вышел Гриша из тумана. Это я про Григория Михайловича Родченкова, который, наконец, самолично в реальном времени дал показания посредством видеосвязи с Лозанной из США. Согласно договоренности, лица сбежавшего за океан экс-главы Московской антидопинговой лаборатории судьи не видели, только его руки. Полагаю, что словам нынешнего непримиримого борца с российской допинг-системой, из-за которой третий год и полыхает самый грандиозный скандал в истории спорта, Лозанна поверит больше, чем «не знаю, не был, не принимал, не участвовал» каждого из 43 спортсменов. Исчерпывающих доказательств их вины как не было, так и нет, но имеющихся свидетельств, увы, хватило для создания весьма неприглядного образа российского спорта. То, что под раздачу попадают в том числе люди с безупречной репутацией, никого не заботит.

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В поданный Россией предварительный список участников Олимпиады из 500 человек были включены и пожизненно отстраненные комиссией Освальда за сочинские прегрешения спортсмены, и лица с допинговой историей. Всех их в сокращенном МОК на 111 человек списке предсказуемо не оказалось. Ничтожно мала вероятность, что кого-то все-таки пригласят после прохождения тройного фильтра в виде Спортивного арбитражного суда и двух отвечающих за отсев комиссий МОК.

Обидно не увидеть в числе участников Игр фаворитов мирового конькобежного сезона Павла Кулижникова и Дениса Юскова, давно отбывших наказания и имеющих полное право выходить на старт — наряду с имевшими такие же проблемы иностранцами. Расплачиваться за чужие грехи — дискриминация явная и беспримесная, которая намекает на элементарное избавление от сильных конкурентов достаточно примитивным способом.

Тут и новость про Виктора Ана подоспела. Согласно разошедшейся в понедельник информации, Ана не оказалось в числе кандидатов на получение персонального приглашения.

Это значит, что олимпийский шорт-трек остается без культового спортсмена, завоевавшего три золота в Турине-2006 под флагом Кореи и еще три — под российским флагом в Сочи-2014.

При этом Ан Хен Су, ставший в 2011-м Виктором Аном, не фигурировал ни в каких допинговых скандалах, тем более в страшных сочинских списках. Григорий Родченков вообще никого из натурализованных российских медалистов не сдавал, что казалось логичным — иностранцам предлагать что-либо запрещенное было, скорее всего, слишком рискованно.

Как Виктор Ан оказался под подозрением и на каком основании — остается загадкой. Миниатюрный герой Сочи-2014 узнал о шоковой новости, когда получал новую, теперь нейтральную, олимпийскую экипировку. И тогда, когда никакая апелляция уже не успеет помочь. Скорее всего, выступить на родине Виктору Ану не дадут. Если спортсмен стал жертвой некоего «дополнительного списка Родченкова», то вижу в этом, мягко говоря, переизбыток доверия человеку, репутация которого отнюдь небезупречна.

Одно известное имя стало только началом секвестирования, которое проводится в спринтерском темпе и которое вполне предсказуемо поднимет в России новую волну гнева, на этот раз вполне справедливого. Да, гладкой дороги в Пхенчхан президент МОК Томас Бах и не обещал, но в реальности «операция по допуску» выглядит как стремление оправдаться за излишне мягкое наказание России.

МОК, похоже, делает все, чтобы в Пхенчхане не было даже намека на «сочинский дух». Поэтому сверхзадача проекта «анти-Сочи» — избавиться от вольных или невольных носителей этого самого духа, которые, по мысли обвинителей, так или иначе замараны все. Тотально и бесповоротно.

Информация по Виктору Ану, его «подельнику» по победной сочинской эстафете Владимиру Григорьеву и неоднократному победителю чемпионатов Европы Денису Айрапетяну получила подтверждение во вторник. Мужская команда конькобежцев предварительно лишается 90 процентов состава, женская усекается на 80 процентов. Дальше, согласно логике «анти-Сочи», придет черед скелетона, саней и бобслея, лыжных гонок и биатлона, сноуборда и чего-нибудь еще. Казалось, что не тронут фигурное катание и мужской хоккей. Но пришла новость о недопуске Ксении Столбовой и Ивана Букина.

То, что по заявлению первого вице-президента ОКР Станислава Позднякова в списке потенциальных участников в дополнение к Виктору Ану отсутствуют имена Сергея Устюгова и Антона Шипулина, только подтверждает опасную тенденцию. Устюгов — звезда мирового лыжного спорта, двукратный чемпион мира, потенциальный фаворит Пхенчхана. Шипулин — по сути, единственная надежда сборной России в биатлоне.

Оба не присутствовали в черном сочинском списке, их «прегрешение», похоже, состоит лишь в том, что они просто выступали на домашней Олимпиаде.

В необходимости и неизбежности наказания я был более чем уверен — сами заигрались в великую спортивную державу, попались на обмане, повинились своеобразно, никого из непосредственных фигурантов по существу не затронув. Чиновники несут главную ответственность за аферу — наряду с тренерами и врачами, с которыми требовалось разобраться самим. Государство своей бездеятельностью по существу передоверило наказание международным организациям. И если еще не получило по полной, то еще получит ту степень унижения, с которой мировой спорт еще никогда не сталкивался.

Лечить больной организм посредством хирургического отрубания всего подряд, в том числе и здоровых частей, больше похоже на садизм — а именно это в качестве «оздоровления» ситуации и выбрал МОК. Возможно, из желания показать всему миру, что допустить сборную России к Олимпиаде, пусть под нейтральным флагом в качестве «олимпийских спортсменов из России», было его ошибкой. Что на самом деле он — суров и справедлив.

Людей, которые готовы послать эту Олимпиаду вместе с Томасом Бахом, МОК и ВАДА и всеми «приспешниками» куда подальше, в России до конца января ощутимо прибавится. Раздающиеся с самых верхов призывы к МОК объяснить причину лавины отказов свидетельствуют о растерянности властей и выглядят запоздалыми. Надо было бить во все колокола еще в начале декабря, но все увлеклись обсуждением, как казалось, главного вопроса — ехать в Пхенчхан под нейтральным флагом или не ехать. А заведомо унизительные и не предполагающие объяснения принципы допуска предпочли не обсуждать.