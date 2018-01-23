Возвращение с «ямайки»

Внеочередной съезд Социал-демократической партии Германии в минувшее воскресенье большинством голосов одобрил начало переговоров по созданию с ХДС/ХСС «большой коалиции» или в немецкой аббревиатуре GroKo. После многочасовых дебатов «за» проголосовали 56 % делегатов. Однако это еще не означает финал кризиса.

Выборы в немецкий бундестаг в сентябре прошлого года внесли такие существенные изменения в расклад партийных сил, что в итоге привели к политическому кризису. Главными поигравшими стали крупнейшие партии Германии — консервативный блок ХДС/ХСС и СДПГ.

По результатам голосования лидер социал-демократов Мартин Шульц объявил, что его партия уходит в оппозицию и отказывается от какого-либо участия в коалиционных переговорах.

В этой ситуации наиболее возможной стала коалиция партии Меркель со свободными демократами и «зелеными», названная «ямайка» за схожесть партийных цветов с национальным флагом карибского государства. Однако длившиеся почти два месяца непростые переговоры окончились провалом. На самом финише председатель СвДП Линднер неожиданно заявил, что его партия не готова жертвовать своими принципами и выходит из переговорного процесса по формированию будущего правительства.

В свою очередь представители ХДС/ХСС, прежде всего сама канцлер, категорично отвергли идею создания кабинета меньшинства. Казалось бы, новые выборы неминуемы. А это — еще как минимум полгода политической неопределенности. К тому же, по прогнозам экспертов, внеочередной поход избирателей к урнам вряд ли изменил бы соотношение сил в бундестаге, скорее наоборот — традиционным партиям пришлось бы подсчитывать новые потери.

Правда, оставалась надежда на консультации партийных лидеров с президентом ФРГ. И действительно, они сработали. После встречи с Франком-Вальтером Штайнмайером Шульц, поменяв свою прежнюю позицию на 180 градусов, выступил за возобновление «большой коалиции» с ХДС/ХСС.

Сразу же после рождественских каникул начались интенсивные консультации ХДС/ХСС и СДПГ. Их характерным отличием от предыдущих переговоров по «ямайке» была полная конфиденциальность. Тогда ведущие партийные функционеры-переговорщики не скупились на интервью и комментарии, во время перерывов совместно позировали перед теле- и фотокамерами. На этот раз политики избегали вообще каких-либо информационных и тем более оценочных высказываний.

В результате недельного переговорного марафона (только на финише заседали более суток) родился 28-ми страничный документ предварительных договоренностей по будущей коалиции. И если темы экономики, бюджетной политики, энергетики не вызвали особых проблем, то согласование позиций по миграционной политике, налогам и медицинскому обслуживанию далось с большим трудом.

Однако подписание предварительных договоренностей, явившись шагом вперед, еще не означало, что политический кризис окончательно преодолен. Необходимо было получить одобрение партийного большинства.

В ХДС/ХСС без проблем поддержал коалицию с СДПГ. А вот у социал-демократов единства не было. В партии развернулись жаркие дебаты о необходимости возврата во власть в качестве младшего партнера по GroKo.

Принципиальным противником возобновления «большой коалиции» и инициатором дискуссии выступила молодежная организация СДПГ – Jusos. Ее поддержало левое крыло партии и некоторые земельные организации социал-демократов.

После провальных итогов выборов в сентябре прошлого года (СДПГ получила менее 20,5% — худший результат за всю послевоенную историю) многие в партии считали, что основная причина падения партийного авторитета заключается в участии в правительстве с ХДС/ХСС. Социал-демократические политики, мол, слишком часто шли на поводу у канцлера Меркель, согласились, например, с ее позицией по вопросам беженцев, что в итоге вызвало масштабный миграционный кризис и рост праворадикальных настроений среди избирателей.

В немецком обществе в целом также без восторга восприняли идею о возврате к GroKo. Согласно социологическим опросам, в начале января 52% опрошенных бундесбюргеров высказались отрицательно по отношению к «большой коалиции». Поддержали ее 45%, что почти полностью совпало с результатами опросов общественного мнения накануне сентябрьских выборов.

Руководство СДПГ приложило максимум усилий, чтобы в сжатые сроки до внеочередного съезда убедить партийный базис в правильности принятого решения. Лично Шульц и члены правления совершили многочисленные вояжи по низовым партийным организациям. Параллельно их оппоненты предприняли аналогичные действия. Порой доходило до того, что во время выступления руководящего партийного функционера на сцене стояли молодежные активисты с плакатами, призывающими голосовать против GroKo.

Все должно было решиться на съезде. Дважды перед делегатами выступал Мартин Шульц, горячо упирая на ответственность партии перед немецким обществом, перед лицом всей Европы. Со стороны противников «большой коалиции» звучали не менее страстные речи, в которых они убеждали делегатов в том, что коалиция с ХДС/ХСС приведет к дальнейшему падению рейтинга партии.

Драматизма добавило то обстоятельство, что дважды пришлось проводить голосование. Первый подсчет голосов прошел некорректно и не дал ясного результата. После повторного голосования из 642 делегатов 362 поддержали начало переговоров по формированию GroKo.

Тем не менее, решение съезда СДПГ не ставит финальной точки в немецком кризисе. Итоги коалиционных переговоров по сложившей практике должны получить одобрения большинства всех членов партии в ходе специального референдума.