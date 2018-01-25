Российские деньги раскалывают ПАСЕ

23 декабря в Страсбурге состоялось одно из самых ожидаемых заседаний зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Представители 47 европейских государств формально собрались обсудить вопрос «гармонизации органов СЕ», однако для всех присутствующих было очевидно, что ключевая тема многосторонней встречи — возвращение российской делегации в ПАСЕ.

Ради присутствия на заседании в Страсбург командировали депутата Петра Толстого и сенатора Константина Косачева. При этом официально с 2016 года российская делегация участие в работе сессии не принимает, так как, потеряв право голоса из-за позиции по Крыму, Россия отказалась приезжать в ПАСЕ.

«Контекст этой встречи все понимают: мы собрались, чтобы вернуть российскую Госдуму в ПАСЕ», — прямолинейно обозначил цель заседания парламентарий из Грузии Георгий Канделаки.

Создание специального комитета по рассмотрению вопроса о гармонизации органов Совета Европы стало возможным после принятия на осенней сессии ПАСЕ резолюции, предложенной социалистом Микеле Николетти (в январе избран председателем ассамблеи на два года). В своем докладе он оценил ситуацию во всех странах ассамблеи, включая Россию, и инициировал процедуру согласования правил, регулирующих участие и представительство государств в двух уставных органах Совета — ПАСЕ и кабинете министров. Он отмечал важность того, чтобы «все государства-члены организации были полностью представлены в этом процессе, на парламентской стороне и на межправительственной стороне».

Представитель группы либерал-демократов в ассамблее Майкл Ааструп Йенсен, которому было предоставлено слово, сообщил собравшимся, что в отношении специального комитета настроен скептично.

«Некоторые страны пытаются использовать комитет в своих интересах, — заметил он. — Диалог — это всегда хорошо, но если «гармонизация» означает ослабить ПАСЕ, то такая идея не получит нашей поддержки».

Свою обеспокоенность по данному вопросу выражали и другие делегаты. В частности, глава украинской делегации Владимир Арьев, который предупредил присутствующих, что ассамблея «собирается выполнить требования страны, которая игнорирует решения ПАСЕ». «Мы должны быть очень аккуратны в изменении правил ПАСЕ и процедур мониторинга», — сказал он.

Однако Микеле Николетти напомнил собравшимся, что решение организовать специальный комитет было принято большинством голосов ассамблеи в октябре, и указал на главную причину этого решения — дефицит бюджета:

— Бюджет очень важен, — отметил глава ПАСЕ. — Я буду расстроен если решение о сокращении многих расходов будет принято на основании политических мотивов. Что будет, если мы сократим 200 позиций в Совете Европы или перестанем проводить заседания комитетов? Мы должны провести дискуссию о наших приоритетах и политической ответственности.

Примечательно, что в ходе первого дня зимней сессии ПАСЕ решение пригласить Москву к диалогу европейские политики публично объясняли важностью членства России в ЕСПЧ и необходимостью защиты прав россиян. Однако, судя по риторике, прозвучавшей на закрытом заседании специального комитета, членские взносы России в Совет Европы стали существенным аргументом для возобновления диалога с российской делегацией. Дело в том, что в 2017 году Россия не доплатила в европейский бюджет 22 из 33 млн евро. В октябре Москва заявила, что вклад 2018 года будет зависеть от возвращения российской делегации к полноценной работе в ПАСЕ. Кроме того, в 2017 году еще один крупный спонсор СЕ — Турция — решила снизить свои взносы на 15 млн евро. Таким образом Совет Европы потерял около 30% своего бюджета.

— Можем ли мы менять правила, потому что кто-то не доплачивает деньги в бюджет? — возмутился Арьев, назвав сложившуюся ситуацию шантажом. Он предложил комитету в будущем разработать нормы взаимоотношений со странами в условиях нехватки денежных средств.

Российские официальные лица, которым было предоставлено слово, решили промолчать. Завершая заседание, Микеле Николетти отметил, что дальнейшие обсуждения по вопросу усовершенствования органов Совета Европы пройдут в марте и апреле и предложил собравшимся представить свои предложения в письменном виде до 15 февраля.

Петр Толстой после заседания объяснил свое молчание «отсутствием позиции по процедурным вопросам».

«В данном случае ни одна из делегаций не высказывалась содержательно. Потом поговорим содержательно по тем пунктам, которые нужны для преодоления кризиса в ПАСЕ», — сказал Толстой.

Он сообщил, что Россия выскажет свою позицию на встрече в Париже 16 марта, отметив при этом, что в возвращении России в первую очередь заинтересована сама ассамблея. Однако, по его словам, на это не стоит рассчитывать до тех пор, “пока в регламент не будет внесена поправка о запрете лишать права голоса национальные делегации”.

Парламентарий также заявил, что Россия не будет возобновлять взносы в ПАСЕ до тех пор, пока право голоса не будет восстановлено.

«Мы не покупаем билеты на фильмы, на которые не ходим», — сказал он.

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В разговоре с «Новой газетой», представитель Совета Федерации Константин Косачев пояснил, что считает это не шантажом, а «инструментом», призванным «взбодрить ПАСЕ»:

— Мы давно говорили о проблемах не только по вопросу России, а в принципе недемократичных процедурах ПАСЕ. У нас нет самоцели вернуться к работе в ассамблее, но мы ведем диалог, потому что ценим Совет Европы.