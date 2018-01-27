Низы хотят!

Депутаты Академического района Москвы планируют в день президентских выборов 18 марта провести первый в истории столицы местный референдум. Вынесенный на него вопрос коснется ограничения высотности зданий, то есть запрета строительства в районе домов выше девяти этажей. Как утверждают депутаты, их предложение не связано с программой реновации. Проводить референдум параллельно с выборами нужно, чтобы обеспечить необходимую явку (50% жителей).

Аналогичный референдум уже заявлен депутатами района Якиманка: здесь к тому же ставят вопрос о переносе памятника Ленину с Калужской площади в парк «Музеон».

Совет депутатов района единогласно проголосовал за проведение референдума (все депутаты в совете — представители оппозиционных партий или самовыдвиженцы).

Елена Гильц Депутат Академического района и один из инициаторов проекта

— Сама идея обсуждается очень давно. Когда мы только избирались депутатами, многие из нас уже будучи районными активистами много общались с жителями и постоянно слышали о проблеме с высотным долгостроем в районе. По мнению жителей, здания, у которых застройщики обанкротились или в процессе банкротства, своим голым бетоном просто уродуют облик района. А плотность постройки заселенных новостроек несет колоссальную нагрузку на социальную и транспортную инфраструктуру.

Гильц отмечает, что за все время существования закона города Москвы «О референдумах» не было проведено ни одного референдума по вопросам местного самоуправления. «Это будет прорыв с точки зрения возникновения правоприменительной практики», — добавляет депутат.

— Нужно понимать, что это инициатива жителей, которую мы транслируем властям дальше, наверх, — считает Гильц. — Собственно, занимаемся тем, чем и должны заниматься муниципальные депутаты.

Гильц рассказывает, что они выбрали такую схему утверждения референдума, которая не предполагает согласования с мэрией. Совет депутатов и глава администрации района голосуют за предложенную инициативу. В данном случае поддержали единогласно. Далее решение депутатов должна проверить прокуратура, а затем депутаты уведомляют избирательную комиссию о назначении референдума. При этом, как отмечает Гильц, комиссия, исходя из действующего законодательства, не может запретить проведение референдума.

Тем не менее совет уже столкнулся с протестом со стороны прокуратуры. Присутствующий на заседании прокурор Даниил Федечкин подал протест в связи с тем, что решение совета депутатов якобы противоречит законодательству города Москвы. Рассмотрение протеста прокуратуры состоится 30 января.

Алексей Дуленков Глава инициативной группы по организации референдума за возвращение прямых выборов мэров

— Я не вижу никаких препятствий для того, чтобы провести такой референдум. Потому что ограничение высотности зданий — это вопрос местного значения. У нас граждане имеют два способа законотворческой инициативы. Первый — через депутатов. Второй — непосредственно на местном референдуме. Второй способ практикуется крайне редко. Хотя, например, в западных странах это обычная практика, когда референдум проводится по несколько раз в год по разным спорным вопросам местного уровня.

Председатель комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению в Мосгордуме Александр Семенников уже заявил, что проведение районного референдума возможно, но для того чтобы его проводить, инициативная группа должна собрать подписи за его проведение в количестве 5% от общего числа потенциальных голосующих. Депутаты поясняют, что это один из вариантов, предусмотренных законом, но они выбрали тот, где для проведения референдума достаточно решения совета и главы совета депутатов.

На следующий день после заседания депутатов Академического района стало известно, что депутаты муниципального округа Якиманка (в совете девять «яблочников» и один «единоросс») инициируют еще один местный референдум, тоже назначенный на 18 марта. Референдум будет касаться нескольких вопросов, но один из них в точности совпадает с предложением депутатов Академического района — ограничение высотности строительства на территории Якиманки 30-ю метрами.

Читайте также Марьинская невинность. Параллельно с президентскими выборами в Москве может пройти местный референдум

Другие вопросы касаются переноса памятника Ленину с Калужской площади в парк «Музеон», где уже находится ряд монументов советской эпохи, и целесообразности установки памятника бывшему президенту Узбекистана Исламу Керимову напротив посольства республики, а также работы общественного транспорта. Обращение депутатов уже передано в приемную Сергея Собянина, в Мосгордуму и Мосгоризбирком. Совет депутатов Якиманки не столкнулся с протестом со стороны прокуратуры. И теперь ждет решение Московской городской избирательной комиссии (МГИК), которое должно прийти в течение 10—20 дней.

Андрей Морев Глава совета муниципальных депутатов в Якиманке

— Утверждение о том, что даже после отсутствия претензий со стороны прокуратуры Мосгоризбирком не может отказать депутатам в проведение референдума, представляется определенным лукавством. Потому что выборы проводит Москоризбирком. Просто будет дан какой-то формальный отказ. А учитывая, что срок ограничен, у нас даже не будет времени его оспорить.

Вероятность положительного ответа Мосгоризбиркома Морев оценивает как 50 на 50: «По закону они должны нам дать его провести, все наши юридические службы и я сам вдоль и поперек изучили закон. Но все мы прекрасно понимаем, что они сейчас сидят и думают, как нам выписать отказ».

Если это произойдет, следующую попытку референдума можно будет привязать к кампании по выборам мэра, однако Морев все-таки больше рассчитывает на президентскую: «У нас есть порог явки по референдумам 50%, и только в этом случае он будет признан законным. На мэрских, я боюсь, Москва не наберет 50%».

Морев отмечает, что появление в Москве референдумов, в которых решение о благоустройстве района будут принимать жители, — это основный инструмент прямой демократии: «Еще в ходе предвыборной муниципальной кампании мы обещали жителям вернуть референдумы, и принципиальны здесь даже не вопросы, а сам факт появления такой практики».