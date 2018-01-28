Париж не видит берегов

Нет, друзья, Париж не станет Венецией, хоть у него и корабль на гербе. А то ведь бурая вода Сены успела выплеснуться на голубые экраны многих стран. Еще чуть-чуть — и Париж мог утонуть в потоке новостей о наводнении. Но, кажется, пронесло. Хотя город, конечно, изменился — капельку и на время

Статуя Зуава на мосту Альма, по которой принято (на глазок) определять степень серьезности наводнения. В обычном состоянии Зуав на постаменте возвышается над водой, в 1910 году, когда случился «великий потоп» (8 м 62 см), вода дошла до шеи. Но официальное измерение ведется по линейке на Аустерлицком мосту, в противоположном, восточном конце города. Сена течет с востока на запад. Фото: AFP / EAST NEWS

Мутная Сена набрала огромную скорость, но опустела. В обычное время здесь трафик, как на Садовом кольце: ползают баржи, бегают прогулочные кораблики, веселая публика «плывет» на стрелке острова Сите в страну опьянения.

Сейчас стрелка ушла под воду, вместе со скамейками, с которых так здорово наблюдать бурную жизнь, текущую на Сене и в окрестностях. Теперь на стрелке остались только деревья во главе с плакучей ивой. Лишенные декораций, они вышли на первый план — похожие на непричесанных лысеющих пенсионерок, которые решили окунуться перед завтраком: пока весь санаторий спит.

Плакучая ива на стрелке острова Сите. Фото: AFP / EAST NEWS

Туристы фотографируют их, стоя у памятника Генриху IV, на Новом мосту. Между мостом и водой — метра два, не больше. Какое уж тут судоходство.

Утки и лебеди плавают между потухшими головами фонарей.

Утка. Фото: AFP / EAST NEWS

Судоходство остановилось недели на три, как говорят в мэрии. Так что туристам не повезло. Париж с воды — он другой, он особый, его, конечно, тоже надо видеть.

Но погода подкачала этой зимой.

В декабре-январе на город свалилось 200 мм дождя. Он шел почти каждый день и на все лады: то моросил, то барабанил под аккомпанемент нормандских колючих ветров, ломая зонтики и пригибая людские фигурки. Мы не видели таких дождей с 1900 года — говорят эксперты «Метео Франс». А раньше, говорят, и видеть не могли, потому что не производили наблюдений.

В последние пару дней дожди прекратились, и уровень воды все-таки не перевалил за 6 м 20 см, как предсказывали, и не побил последние рекорды (в обычном состоянии уровень — от 1 до 2 метров над нулевой отметкой линейки, установленной на Аустерлицком мосту). Теперь синоптики говорят, что вода не пойдет выше 5.95, пик будет пройден этой ночью, к понедельнику.

При таком раскладе наводнение почти не влияет на жизнь горожан, не занятых предотвращением его последствий.

Ну, электрички линии C не ходят почти на всем протяжении города (закрыты станции «Нотр-Дам-Сен Мишель», «Музей Орсе», «Марсово поле-Эйфелева башня»...): линия идет вдоль набережной. Ну, Лувр закрыл какие-то залы в нижнем этаже.

Страдает речной бизнес — рестораны на пароходах, бары на баржах... Страдает французский производитель цемента Lafarge , который изготавливает товар прямо в черте города, на набережной: недалеко от министерства экономики, в Берси, и рядом с Эйфелевой башней, на Жавеле. Теперь там все затопило. В прошлое наводнение, в июне-2016 мы потеряли 700 тысяч евро, — жалуется AFP представитель завода, но успокаивает: в этот раз приняли меры и убытки будут поменьше.

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А Франк Галлан, которого называют одним из лучших в Европе исследователей в сфере водной безопасности, говорит в интервью Challenges, что Франции пора остановить «галопирующую урбанизацию» и «бездумное бетонирование почвы»: воде некуда уходить. В придачу к этому с каждым годом поднимается уровень грунтовых вод. В пиковые периоды река резко заполняется и сверху, и снизу.

Представители государственной структуры Seine Grand Lacs говорят о том, какую прорву воды им удалось остановить на подступах к городу. Они ведь управляют 4 искусственными озерами, вырытыми к юго-востоку от Парижа специально для таких целей. Озера вмещают 800 млн кубометров воды, и уже в субботу были заполнены. За счет этого уровень воды снизился в Париже на 50 сантиметров, это серьезный результат, но надо копать пятое озеро, говорят представители Seine Grand Lacs. Это поможет в будущем отыграть у природы еще сантиметров 5. Исследователь Галлан называет эту меру малополезной: дешевле и эффективнее — освобождать от асфальта землю в городе: там, где возможно. И приводит в пример Нью-Йорк, где такую политику стали проводить с 2012 года, после урагана Sandy. Говорит: политика показала эффективность.

Парижская статуя Свободы. Фото: AFP / EAST NEWS

Парижские власти с 2014 года тоже добились кое-каких успехов в деле предотвращения наводнений, говорится в свежем докладе ОБСЕ, но «сделано недостаточно», нужно значительно ускорить работы.

Потому что, если придет наводнение, как в 1910 году — 8 м 62 см, последствия будут чрезвычайно неприятными и чудовищно дорогими. Прошлое, «учебное» наводнение июня 2016 года (6 м 10 см), обошлось Парижу в 1,3 млрд евро.

Переправа на берег. Фото: AFP / EAST NEWS

Время подсчета новых убытков пока не пришло — вода будет выше нормального уровня еще две-три недели.

А пока жители барж, пришвартованных у (бывшего) берега, переправляются на «материк» в резиновых лодках, держась за веревки.