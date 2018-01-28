Остановились на Площади Восстания

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

Несанкционированная акция сторонников Навального в Петербурге началась в 14:00 и не закончилась к вечеру — растворилась. Не встречая сопротивления полиции и Росгвардии, участники рассредоточились по центральным улицам в формате гуляния. Несмотря на то, что «Забастовка избирателей» в Петербурге была не согласована Смольным, акция состоялась без серьезных происшествий. Корреспондент «Новой в Петербурге» насчитал всего около трех тысяч участников. Данные о задержанных на вечер воскресенья все еще разнятся: называют от 10 до 20 человек.

Полиция, в отличие от предыдущих случаев, вела себя по отношению к собравшимся, среди которых преобладали молодые люди, не агрессивно. Центральные улицы и подступы к Дворцовой площади были перекрыты, и протестующие несколько раз меняли маршрут движения.

Вот как увидела этот день фотокорреспондент «Новой газеты в Петербурге» Елена Лукьянова

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

«Вечный переход» на Шпалерной улице. Заблокированная полицейская машина, далее — скопление хозяйственной техники. Активисты пропускали гражданский транспорт и скорую. Перекрытия прекратились, когда приехал ОМОН. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

Полиция не задерживала участников гуляний. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»