Росстат рассказал о максимальном падении рождаемости за 10 лет. Откуда эти цифры?

Росстат опубликовал отчет, из которого следует, что за прошлый год уровень рождаемости в России снизился сразу на 10,7%. Помимо этого количество новорожденных уменьшилось примерно на 203 тысячи по сравнению с 2016 годом, и составило 1,69 млн детей. В последний раз меньшее число новорожденных в России было зафиксировано в 2007 году (1,61 млн). Директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский объясняет, почему так произошло.

Анатолий Вишневский профессор, директор Института демографии Высшей школы экономики

«Речь идет не о том, что упала рождаемость, а о том, что упало число рождения. Это не совсем одно и то же. Росстат приводит данные, что в 2017 году в стране родилось на 203 тысяч детей меньше, чем в предыдущем.

Число рождения зависит от числа потенциальных матерей – женщин определенного возраста. Поскольку сейчас у нас входят в строй матери, родившиеся в 90-е годы, когда рождаемость была очень низкая, число матерей быстро сокращается. Если становится мало матерей, то, соответственно, уменьшается количество детей. При этом такой относительный показатель как рождаемость может и не падать, а теоретически может даже расти. В любом случае, падение числа женщин детородного возраста, а значит и количества детей, невозможно компенсировать поддержанием уровня рождаемости.

Стоит отметить, что это вполне ожидаемый спад, который будет продолжаться.

Если говорить об экономической ситуации, то важно отметить, что рожденные 20 лет назад дети влияют не только на нынешний уровень рождаемости, но и становятся трудовым ресурсом. Естественно, это приведет к уменьшению людей трудового возраста, что существенно сократит предложение на рынке труда. При этом количество пожилых людей с каждым годом будет только увеличиваться.

Население стареет во всем мире, но на Западе нет таких перепадов. Это связано с тем, что так называемая возрастная пирамида в России очень сильно деформирована из-за исторических событий – отчасти в связи с эхом войны, отчасти с кризисом 90-х годов. В странах бывшего СССР примерно такая же ситуация, но на Западе дела обстоят иначе. У них эти процессы проходят более плавно.

Сейчас в развитых странах по всему миру устанавливается новая возрастная структура, и это совершенно непреодолимая закономерность. Этот процесс должен завершиться, и население всегда будет иметь старую возрастную структуру».