Отстреливать, ломать и выселять

Первенство планеты по футболу — ​это праздник, который случается раз в четыре года. В России он будет впервые (если не отнимут, а отнять уже не успеют), а значит, нельзя ударить лицом в грязь. Причем не столько в футбольном плане, сколько в организационно-показушном. Стадионы и гостиницы, газеты и заводы, пароходы и аэропорты, магазины и полиция с волонтерами должны работать как часы. И отвечать всем требованиям красоты и безопасности. И потому в прошлом году президент подписал важный документ, согласно которому, с 25 мая по 25 июля города, принимающие мундиаль, будут жить по новым правилам и с различными ограничениями. Тем, кому Месси и Роналду до лампочки, занервничали. Ведь помимо запретов на передвижение, стройки спортивных объектов, дорог и прочей инфраструктуры сопровождаются сносом «ненужных» и «мешающих» зданий, жилых домов, вырубкой леса и прочими скандалами. Давайте разбираться.

Что касается традиционных ограничений, которые, к слову, затрагивают и аборигенов, и гостей всех городов-хозяев, то тут можно удивляться и вскидывать руки к небу, но стоит признать: ничего криминального в них нет. Итак, будет запрещено: продавать алкоголь в стеклянной таре; продавать, покупать и перевозить оружие и яды; использовать беспилотники и дроны; проводить митинги и демонстрации; посещать с автобусной экскурсией каждый из 11 городов в дни матчей; плавать на лодках и катерах в акваториях рек. И на десерт: граждане РФ, прибывшие в «футбольные» округа и собирающиеся жить не в гостиницах, пансионатах, домах отдыха, кемпингах и не на туристических базах, обязаны в течение трех дней зарегистрироваться в МВД. Разве страшно и смертельно? Ну да, какие-то магазины от греха подальше вообще закроют. Но не все же. Да, людям, которые захотят стать охранниками, придется потерпеть (в этот период учеба и выдача документов прекратится). Охотникам на уток, конечно, можно посочувствовать (им советуют сейфы держать на замке), но ведь рыбалку никто не запрещал. В общем, с небольшими оговорками это довольно обычный свод правил, действующий во время крупнейших соревнований.

Другое дело, что грядущее событие затронет простых граждан в бытовом, скажем так, ключе. Ведь ради футбольного праздника что-то привычное сравнивается с землей или слегка урезается в границах.

Фото: kavkaz-uzel.eu

В Волгограде, к примеру, решили сделать большую автостоянку на месте Парка сталинградских вдов. В результате чего деревья, которые сажали жены и матери в память о погибших при обороне города мужьях и сыновьях, были вырублены. В Санкт-Петербурге детишки лишились теннисного центра. Протесты и голодовки родителей, пытавшихся отстоять корты и писавших письма губернатору области, не помогли. По словам властей, на этой территории разобьют парк с прогулочными дорожками. Плюс ко всему должны «испариться» все заведения общепита с прибрежной части Крестовского острова. На Ремесленной же улице в Петроградском районе в конце августа 2017-го снесли возведенный в начале XX века дом работников пивоваренного завода «Бавария» ради строительства моста через Малую Неву. И это несмотря на то что суд признал здание дореволюционным и не подлежащим никакому «сдвигу».

В Екатеринбурге вообще не жалеют ничего. Ларьки, торговые павильоны, остановки общественного транспорта, которые стоят на пути новых магистралей, паркингов, фан-зон и прочих необходимых футболу объектов, «срезают» под чистую. Даже легендарное кафе «У Вани», которое раньше называлось «Золотая шайба» и кормило уральцев полвека, попало в глубокий офсайд. К тому же свердловские власти решили привести фасады зданий к общему знаменателю и под этим соусом обязали жителей домов, находящихся неподалеку от стадиона, застеклить или демонтировать балконы. Причем за счет владельцев квартир.

В Самаре поступили гуманнее: там аварийные и старые дома планируют закрыть специальными заборами и фальш-фасадами, видимо, чтобы случайных датчан и австралийцев не хватил культурный шок. А вот десятки продуктовых магазинов, табачных и газетных киосков предписано просто демонтировать и не обращать внимания на возражения местных жителей.

В Саранске и Калининграде гол в собственные ворота получили обладатели городских дач. На второй родине Жерара Депардье ради трассы снесли полсотни городских дач, принадлежащих в основном пенсионерам. С компенсациями. Но вот элитный коттеджный поселок рядом не тронули. А в Калининграде у людей бессовестно «отжали» и уничтожили участки и фазенды с яблонями и виноградниками, расположенные за стадионом. И засеют теперь на «пустыре» зеленую травку. Зачем? «Для красивой картинки во время телетрансляций».

Студентов на период футбольных баталий собираются выселять из общаг, так как туда планируется заселить сотрудников Росгвардии и полиции. А учащиеся и сотрудники МГУ помимо всего прочего столкнулись с еще одной головной болью: возведением на Воробьевых горах огромной фан-зоны. Говорят, что насильно выгонять умников и умниц все же не будут (это в принципе противозаконно). Однако во многих вузах расписание составлено таким образом, чтобы уже к 1 мая учебный процесс был завершен. Правда, Министерство образования и науки РФ заявило, что «размещение сотрудников правоохранительных органов пройдет в максимально комфортных условиях для оставшихся на летний период студентов».

Бродячим же собакам шансов не оставляют вовсе. В регионах на «умерщвление» и прочую «эвтаназию» потратят более 100 миллионов рублей, ​сообщает сайт Activatica. Но сейчас речь даже не о возможном распиле (понятно, что деньги пойдут не палачам, а высокопоставленным заказчикам), а о том, что рубить лес и отстреливать бездомных животных выходит у нас в порядке вещей. И ведь врут чиновники, что боятся они бешенства собак и исков от болельщиков, которых животные могут покусать. Просто по-человечески решать проблему не привыкли. Стерилизовать, чипировать и обустраивать приюты — ​оно ведь скучно и не так прибыльно.

Куда веселее прекратить на месяц (а то и больше) производство на крупных предприятиях, о чем заговорили СМИ в начале недели. Такой «шлагбаум», по словам силовиков, также связан с постановлением правительства об укреплении мер безопасности. Безусловно, в указе прописано, что «работа опасных производств, где используются источники ионизирующего излучения, радиоактивные и взрывчатые вещества», должна быть приостановлена. Но даже двоечнику ясно: «запретные» компании существуют почти в каждом регионе, где будут гонять мячик нетоксичные футболисты. И убытки в случае вынужденного «отпуска» они понесут громадные. К тому же есть такие фирмы, где производственный цикл в принципе носит непрерывный характер. На данный момент в список попали более сотни предприятий. И даже племзавод «Пушкинское», расположенный в 200 километрах от Нижнего Новгорода, попал в прицел. Видимо, в изготовлении комбикормов сыщики узрели что-то опасное.

Но главная опасность сейчас в том, что социальная напряженность в обществе, «благодаря» безумному стремлению явить всему миру «футбольную» крутизну, растет быстрее, чем стоимость билетов у спекулянтов. Бунта, конечно, не будет. Но чемпионат мира‑2018 даже в глазах многих болельщиков уже превратился в бессмысленное и беспощадное во всех смыслах для страны зрелище. Будто бы зря Зепп Блаттер 2 декабря 2010 года в Цюрихе вытащил из конверта бумажку с надписью RUSSIA.