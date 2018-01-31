Не смешите наши магазины

В середине января российские и украинские СМИ растиражировали новость: на судостроительный завод «Залив» в Керчи поставлены дизельные генераторы немецкого концерна MAN. Западное оборудование вновь оказалось в санкционном Крыму. Пресса обеих стран преподнесла информацию сухо, хотя еще совсем недавно Киев на подобные нарушения реагировал болезненно, а Москва — с плохо скрываемым триумфом. Удивляться уже действительно нечему. Siemens, Adidas, Metro Cash&Carry, Auchan, Volkswagen, DHL, Valve, Visa, Mastercard, литовская Novus — вот далеко не полный список западных компаний, успешно работающих на Крымском полуострове. Многие из них делают это легально. Публикуем методы обхода санкций.

Метод первый:

жертвы обмана

В списке ограничительных мер, одобренных Евросоюзом 30 июля 2014 года, отдельно прописан запрет европейским предприятиям на работу в Крыму в энергетической, туристической и финансовой сферах. То есть на полуостров не должно поставляться европейское энергооборудование, граждане стран ЕС не должны владеть крымскими отелями, а европейские банки и платежные системы не должны работать в Крыму. Те же ограничения действуют и для американских граждан и корпораций.

Однако из всего перечисленного на полуострове нет разве что иностранных отельеров.

Недавний пример. В июле прошлого года в Европе разразился скандал из-за поставленных в Крым газовых турбин немецкой компании Siemens для строящихся электростанций Симферополя и Севастополя. Вопрос о нарушении санкционного режима перед Siemens поставили в Восточном комитете германской экономики — коллективном органе немецких предпринимательских союзов. «Ни одна немецкая компания не может позволить себе быть заподозренной в уклонении от санкций», — заявил генеральный директор комитета Михаэль Хармс. Этим заявлением все и ограничилось.

Основной удар приняла на себя Россия. Вот, например, слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина: «Урок для всего ответственного бизнеса: любое сотрудничество с Россией — это взаимодействие с мошенниками <…> Мой совет Siemens и всем тем, кто участвует в сделках с российскими государственными компаниями: когда они жмут вам руку, после этого пересчитайте свои пальцы».

Siemens сегодня безуспешно судится в российском суде, требует вернуть турбины из Крыма в Тамань. В первой инстанции немецкая компания ожидаемо проиграла, а в Совете Федерации уже заявили, что турбины не вернутся из Крыма ни в коем случае. Одним словом, они остаются в Крыму, а Siemens становится жертвой. По его пути отказывается идти финская Wartsila — производитель дизель-генераторов: компания отвергает предложение российской стороны поставить генераторы на керченский судостроительный завод «Залив». Ссылается на санкции. Но в скором времени в Керчи в необходимом количестве обнаруживаются генераторы немецкой MAN. В самой компании говорят, что о поставках ничего не знают, и тут же предполагают: на крымский завод могло поступить оборудование, предназначавшееся для других предприятий.

Трудно сказать, знали ли немецкие компании о том, что их оборудование окажется в Крыму, или их действительно обманули. Однако перед нами однозначно работающая схема по обходу санкций.

Метод второй:

принуждение

Visa и Mastercard после присоединения Крыма к России заявили, что уходят с полуострова. И ушли. Около года в Крыму нельзя было расплачиваться банковскими карточками этих платежных систем. Однако в 2015 году карточки заработали. Более того, их стали эмитировать крымские банки.

«Наша корпорация в полном объеме исполняет американские санкции», — отвечали на запросы СМИ представители Masterсard. И не обманывали. Выяснилось, что Центробанк России переиграл представителей платежных систем, обязав их перенести процессинговые центры для обслуживания внутрироссийских транзакций на территорию РФ. После этого сотрудники Visa и Mastercard вынуждены были констатировать, что просто не могут отследить транзакции из Крыма.

— По сути, с нами работают без нашего ведома, — сказал «Новой» источник в Visa. — Когда в июле 2014 года была создана НСПК, нас просто вынудили перевести внутрироссийские операции, в том числе крымские, на обработку туда. Таково было требование закона, в противном случае можно было потерять весь российский рынок. Теперь ситуация такая: крымские транзакции обрабатываются не в США, как это было раньше, а в Москве. Мы продолжаем исполнять санкции формально, но на деле нас просто отодвинули.

Тем не менее карты платежных систем Visa и Mastercard, эмитируемые крымскими банками, непригодны для использования за рубежом.

Метод третий:

перерегистрация активов

В апреле 2017 года прокуратура Автономной Республики Крым (структура прокуратуры Украины) возбудила уголовное производство по факту работы на полуострове магазинов французской торговой сети «Ашан». Французы не только продолжили работать в Крыму, но и завозят продукцию для своих магазинов через Керченскую паромную переправу, что является прямым нарушением секторальных санкций ЕС.

Результаты прокурорского расследования были переданы в Еврокомиссию. Затем последовала реакция самой торговой сети. Старший вице-президент Auchan Holding по коммуникациям Антуан Перно в интервью RNS заявил: «Мы приняли решение, что продолжим предлагать некоторые жизненно важные продукты населению Крыма, в частности продукты питания, также мы не будем сокращать количество рабочих мест». Перно отметил, что работа «Ашан» в Крыму не нарушает санкций. И это правда: крымские активы компании после «русской весны» были перерегистрированы на российское юридическое лицо — ООО «Ашан». «Российские ритейлеры, действующие по франшизе, подчиняются законодательству Российской Федерации, а не законодательству Европейского союза», — объясняют в пресс-службе Auchan Holding.

Никаких последствий для французской компании уголовное дело, возбужденное прокуратурой АРК, не имело.

Примеру «Ашан» последовала и другая сеть гипермаркетов — немецкая Metro Cash&Carry. У Metro в Крыму два магазина: в Симферополе и Севастополе. После «русской весны» их переписали на созданное 20 ноября 2014 года ООО «Ритейл Проперти 6», зарегистрированное в Москве. То есть из-под угрозы санкций выведены все структуры Metro.

Об эффективности перерегистрации компаний для обхода санкций в апреле 2016 года на Ялтинском международном экономическом форуме говорил глава Крыма Сергей Аксенов. «Инструментов для преодоления санкционного режима масса, но, на мой взгляд, обсуждать их в публичном поле не следует. Скажу только, что сегодня большинство иностранных предпринимателей регистрируют свои предприятия на материковой части РФ и после этого заходят в Крым».

Метод четвертый:

анонимайзеры

После введения санкций работу в Крыму прекратил целый ряд популярных электронных сервисов: AppStore, Google Play, игровые магазины Origin и Steam, образовательный сервис Coursera.

Решение проблемы в этом случае родилось раньше, чем она появилась: анонимность в интернете существовала задолго до «крымской весны». Сегодня почти у каждого крымчанина на планшете, телефоне или компьютере установлен анонимайзер или VPN-сервис, благодаря которому его IP-адрес идентифицируется не как крымский, а как московский, нижегородский или вовсе лондонский. Таким образом, хотя Google и Apple действительно соблюдают санкции против Крыма, фактически на полуострове их запреты не работают.

Санкции разрешают

3 января 2018 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин разразился гневной тирадой в адрес некоторых работающих в Крыму западных компаний.

«Есть компании, которые позволяют своим ритейлерам — таким как Volkswagen или Adidas-Крым причислять (себя) к территории России. Мы их достанем не только политическими, но и юридическими методами», — заявил Климкин.

Реакция Volkswagen последовала на следующий день. «Бренды концерна придерживаются санкций и соблюдают принятые решения. Противоположные оценки вызывают у нас удивление», — заявили в пресс-службе немецкого автогиганта. В компании Adidas журналистам Deutsche Welle также заявили о соблюдении санкционного режима.

И, похоже, не соврали. Я изучил список санкций США и Евросоюза против Крыма. Соединенные Штаты действительно наложили для своих предприятий строгий мораторий на ведение бизнеса. Американцы не имеют права поставлять на полуостров никакие товары даже через посредников. Запреты ЕС — намного либеральней. Ограничения носят именно секторальный характер: европейским компаниям нельзя работать в крымской нефтедобыче, крымском туризме, крымской банковской сфере, энергетике, телекоммуникациях. Но запрета на торговлю автомобилями, одеждой и продуктами питания нет. Более того, в ряде стран ЕС за государственными органами законодательно закреплены полномочия по выдаче разрешений на сбыт товаров и услуг в Крыму.