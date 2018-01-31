«Выглядели как опера, пинали как опера, молчали как опера»
На правозащитника Динара Идрисова во время петербургской «забастовки избирателей» напали трое неизвестных. Пострадавший считает, что за этим могли стоять сотрудники ФСБ
Динар Идрисов в больнице. Фото из архива
Нападение произошло на пересечении Одесской и Тверской улиц Центрального района Северной столицы. По словам Идрисова, 28 января он вел прямую видеотрансляцию акции сторонников Алексея Навального. Зайдя в подъезд одного из домов, Идрисов позвонил в несколько квартир с просьбой впустить его, чтобы снять митинг с высоты, но двери никто не открыл. Когда активист спустился вниз, на выходе его поджидали трое мужчин. Один из них сделал подсечку, затем последовал сильный удар в висок. Неизвестные начали пинать Идрисова по голове, затем отобрали и растоптали два мобильных телефона.
Когда на лестнице послышались звуки шагов, нападавшие скрылись. Жильцы одной из квартир занесли избитого правозащитника к себе.
«После этого кто-то стал звонить в двери, наверное, они искали меня, — рассказал «Новой» Идрисов. — Они выглядели как оперативники, били как оперативники, ломали средства связи как оперативники и молчали как оперативники».
Решив не обращаться в полицию «из соображений безопасности», пострадавший сразу же направился в травмпункт, а оттуда в больницу, где и находится до сих пор. Врачи зафиксировали у Динара Идрисова осколочный перелом левой скулы, сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и множественные ушибы по всему телу. Кроме того, из-за сложного перелома руки Динару Идрисову потребуется операция. При этом все внутренние органы остались целы, что, по словам правозащитника, можно считать везением.
На вопрос «Новой» о поступавших Идрисову угрозах правозащитник ответил отрицательно. «А вот у оперативников ФСБ, которые работают на ниве так называемой антитеррористической деятельности, в том числе по делу «Артподготовки» и делу антифашистов, после моих последних публикаций на эту тему вполне могли быть мотивы», — предположил он.
В понедельник 29 января в больницу к пострадавшему прибыл участковый 76-го отдела полиции Центрального района.
«Полицейский составил протокол сообщения о преступлении, где я попросил возбудить уголовное дело и передать его на доследственную проверку в Следственный комитет из-за того, что насильственные действия были применены к человеку, занимающемуся общественной, журналистской и правозащитной деятельностью», — пояснил «Новой» Идрисов.
Отметим, что нападение на Динара Идрисова — далеко не первый подобный случай с петербургскими оппозиционерами за последние несколько месяцев. В октябре прошлого года в подъезде своего дома избили члена движения «Солидарность Санкт-Петербурга» Владимира Шипицина, до этого получавшего анонимные угрозы в интернете. 27 декабря было совершено нападение на постоянного участника протестных акций Владимира Иванютенко — неизвестные ударили его электрошокером, а затем проткнули печень и селезенку охотничьим ножом. Второй удар злоумышленник нанес в область сердца, но промахнулся, благодаря чему Иванютенко выжил.
Святослав Афонькин —
специально для «Новой»,
Санкт-Петербург