«Выглядели как опера, пинали как опера, молчали как опера»

Нападение произошло на пересечении Одесской и Тверской улиц Центрального района Северной столицы. По словам Идрисова, 28 января он вел прямую видеотрансляцию акции сторонников Алексея Навального. Зайдя в подъезд одного из домов, Идрисов позвонил в несколько квартир с просьбой впустить его, чтобы снять митинг с высоты, но двери никто не открыл. Когда активист спустился вниз, на выходе его поджидали трое мужчин. Один из них сделал подсечку, затем последовал сильный удар в висок. Неизвестные начали пинать Идрисова по голове, затем отобрали и растоптали два мобильных телефона.

Когда на лестнице послышались звуки шагов, нападавшие скрылись. Жильцы одной из квартир занесли избитого правозащитника к себе.

«После этого кто-то стал звонить в двери, наверное, они искали меня, — рассказал «Новой» Идрисов. — Они выглядели как оперативники, били как оперативники, ломали средства связи как оперативники и молчали как оперативники».

Решив не обращаться в полицию «из соображений безопасности», пострадавший сразу же направился в травмпункт, а оттуда в больницу, где и находится до сих пор. Врачи зафиксировали у Динара Идрисова осколочный перелом левой скулы, сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и множественные ушибы по всему телу. Кроме того, из-за сложного перелома руки Динару Идрисову потребуется операция. При этом все внутренние органы остались целы, что, по словам правозащитника, можно считать везением.

На вопрос «Новой» о поступавших Идрисову угрозах правозащитник ответил отрицательно. «А вот у оперативников ФСБ, которые работают на ниве так называемой антитеррористической деятельности, в том числе по делу «Артподготовки» и делу антифашистов, после моих последних публикаций на эту тему вполне могли быть мотивы», — предположил он.

В понедельник 29 января в больницу к пострадавшему прибыл участковый 76-го отдела полиции Центрального района.

«Полицейский составил протокол сообщения о преступлении, где я попросил возбудить уголовное дело и передать его на доследственную проверку в Следственный комитет из-за того, что насильственные действия были применены к человеку, занимающемуся общественной, журналистской и правозащитной деятельностью», — пояснил «Новой» Идрисов.

Отметим, что нападение на Динара Идрисова — далеко не первый подобный случай с петербургскими оппозиционерами за последние несколько месяцев. В октябре прошлого года в подъезде своего дома избили члена движения «Солидарность Санкт-Петербурга» Владимира Шипицина, до этого получавшего анонимные угрозы в интернете. 27 декабря было совершено нападение на постоянного участника протестных акций Владимира Иванютенко — неизвестные ударили его электрошокером, а затем проткнули печень и селезенку охотничьим ножом. Второй удар злоумышленник нанес в область сердца, но промахнулся, благодаря чему Иванютенко выжил.

Святослав Афонькин —

специально для «Новой»,

Санкт-Петербург