Кого лечит

Фото: ГБУЗ «Городская Клиническая Больница 52 ДЗМ»

Мэр столицы Сергей Собянин написал в своем Twitter: «Крайне озабочен делом врача Елены Мисюриной. Безусловно, жизнь и здоровье пациентов важнее всего. Тем не менее такие дела должны рассматриваться максимально корректно и объективно».

Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун на клинико-анатомической конференции зачитал заявление ведомства: «Департамент делает все возможное для пересмотра дела и надеется, что судом будут учтены все дополнительные мнения специалистов».

Вице-мэр Москвы Леонид Печатников заявил, что, «по-видимому, произошла чудовищная судебная ошибка»: «Подана апелляционная жалоба в Мосгорсуд, к ней приложены все экспертизы, которые не были учтены судом первой инстанции». Он назвал «абсурдным» тот факт, что гематолог «осуждена по статье, которая предполагает умысел»: «Это беспрецедентное решение. Даже знаменитое «дело врачей» — ​оно не такое».

Депутат Госдумы Владимир Гутенев обратился с письмом к генпрокурору Юрию Чайке, в котором попросил дополнительно изучить дело врача Елены Мисюриной.

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Между тем Следственный комитет настаивает на причинно-следственной связи между действиями врача-гематолога Елены Мисюриной и смертью ее пациента. Об этом со ссылкой на экспертизы заявила представитель московского управления СК Юлия Иванова:

«Согласно заключению проведенных комиссионных судебно-медицинских экспертиз, смерть потерпевшего наступила от массивной кровопотери вследствие кровотечения из поврежденных кровеносных сосудов таза».

В это же время акция, развернутая врачебным сообществом в соцсетях, набирает обороты. На интернет-платформе change.org собрано более 70 тысяч подписей с требованием пересмотра дела. А в инстаграме количество пользователей с хеш­тегом #ЯЕленаМисюрина приближается к семи сотням.

Комментарий

Леонид Печатников заслуженный врач Российской Федерации, заместитель мэра Москвы по социальным вопросам:

«Я постараюсь говорить без эмоций, хотя это крайне сложно. Я меньше всего хотел бы, чтобы моя позиция рассматривалась как корпоративное заступничество за врача, который совершил преступление. Я ознакомился с историей болезни умершего пациента, и мне представляется решение суда неправосудным. Парадокс истории в том, что врач Елена Мисюрина вообще ни в чем не виновата. В ее действиях нет ошибки в принципе, то есть обсуждать степень ее вины абсурдно по определению.

Если же приговоры такого рода превратятся в тенденцию, то я, как и профессор Преображенский, скажу: «Отдайте ключи Швондеру, пусть оперирует». Нельзя врачей делать заложниками страха.

Еще мне крайне непонятно и неприятно, что показания выдающегося гематолога, академика Андрея Ивановича Воробьева, пояснившего суду, что в действиях врача не было ошибки, были проигнорированы. Мне случалось выступать в качестве приглашенного эксперта в судах, и всегда мнение профессионала имело вес.

И вот что еще очень важно в этой истории. Я не могу припомнить, чтобы когда-либо профессиональное сообщество так единодушно встало на защиту коллеги. Это означает, что все эти люди бьются за верность своей профессии и врачебному долгу. Я, честно сказать, горжусь ими».