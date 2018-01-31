Чайка и Путин решат судьбу «Сталина»

Никита Михалков, руководитель большого Союза кинематографистов, был одним из инициаторов специального просмотра фильма «Смерть Сталина» Общественным советом Министерства культуры. И затем разделил негодование с коллегами, обнаружившими в фильме унижение лиц, занимавших высшие государственные должности. «КиноСоюз», который возглавляет Алексей Попогребский, выразил мнение более молодого поколения. В их заявлении прокатные удостоверения, используемые в России, названы инструментом цензуры. С помощью «прокатки» «влиятельные лица» получают возможность по своему усмотрению переносить выход фильмов или вовсе не выпускать их в прокат.

Кинематографисты требуют ввести уведомительный порядок получения прокатных удостоверений. «Только суд, — сказано в заявлении, — может принимать решения о запрете фильмов».

«КиноСоюз» ведет консультации с юристами и намерен подать иск на Минкульт «по факту применения прокатных удостоверений в качестве инструмента цензуры». Письмо подписано ведущими российскими кинематографистами, членами Правления «Киносоюза»: Борисом Хлебниковым, Мариной Разбежкиной, Виталием Манским, Мариной Разбежкиной, Алексеем Федорченко, Владимиром Коттом, Евгением Гиндилисом и другими. Ранее Общественный совет при Минкультуры направил генпрокурору Юрию Чайке письмо с просьбой вынести министру культуры Владимиру Мединскому предостережение «о необходимости принятия мер по недопустимости нарушения законодательства» в связи с вредным фильмом, «направленным на возбуждение ненависти и вражды, на унижение достоинства российского (советского) человека».

В последние дни пиратская копия фильма «Смерть Сталина» отправилась в путешествие по Интернету.

В итоге наказанной оказалась независимая прокатная копания «Вольга», которая не может выпустить фильм даже на DVD, потому что отзыв «прокатки» распространяется на все виды носителей. Ну и зрители, разумеется. Благодаря усилиям «влиятельных лиц», они вынуждены смотреть фильм в чудовищном качестве.

Мы прошли еще одну веху. С нынешней поры главным арбитром в современном российском кино является даже не министр Владимир Мединский, а Генеральный прокурор Юрий Чайка.

Именно у него ищут справедливости российские кинематографисты. Впрочем, вскоре и мнения Чайки будет недостаточно.

Слухи о скандальном фильме уже разнеслись по стране. И понемногу закручивается очередной виток массовой истерии оскорбленных. Со своим протестным заявлением против «оскорбительной для россиян картины» выступили волгоградские ветераны. В своем письме президенту они требуют запретить фильм окончательно, независимо от результатов экспертизы. Достигнет ли эта эпидемия масштабов шума вокруг «Матильды», покажет время.