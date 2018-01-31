Узбекский Берия не оправдал доверия

Утром 31 января было официально объявлено об отставке руководителя Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана Рустама Иноятова. Отставка, судя по всему, не была добровольной: сайт «Фергана», например, утверждает, что президент Шавкат Мирзиёев подверг работу СНБ и ее руководителя «резкой критике». Все равно что Сталин (ну или — с поправкой на масштаб — Хрущев) отправил в отставку Берию.

Сравнение с Берией — это не просто метафора. За годы под председательством Иноятова СНБ превратилась в достойного подражателя НКВД: доклады об ужасных пытках в подвале главной спецслужбы страны регулярно публикуются той же правозащитной организацией Human Right Watch.

«В России принято в отделениях полиции насиловать, а в СНБ могли ломать пальцы, выдергивать ногти, выбивать зубы, вырывать волосы из головы по одному. Бывало, и в кипящем масле варили»

, — говорит «Новой» руководитель правозащитной организации «Тонг Жахони» и беженка из Узбекистана Валентина Чупик. На вопрос, не метафора ли последний пункт, она отвечает, что «нет, не метафора». С самой Чупик СНБ тоже имела «беседу»: ее 30 часов заставляли стоять в одном положении, не разрешая есть, пить, спать и ходить в туалет. «Но это еще со мной ласково обошлись», — грустно улыбается Чупик.

Роль Иноятова в подобных пытках — коллективный организатор. Свидетельств, что он лично кого-то пытал, нет, но он создал всю эту систему, рассказывают «Новой» собеседники, знакомые с повесткой в Узбекистане. «Иноятов ответственен за нагнетание паранойи в стране, — добавляет Валентина Чупик. — Наш прежний президент Каримов все равно рано или поздно впал бы в маразм, но Иноятов усердно ему нашептывал, что даже не вокруг страны, а вокруг него лично — одни враги».

Подобное положение — серого кардинала с правом голоса у властного уха — позволяло Иноятову быть в стране человеком номер два последние двадцать с лишним лет. Под его руководством СНБ контролировала в стране все валютные операции (в том числе — черным налом), вмешивалась в деятельность университетов и контролировала шаги МИДа страны. И конечно, зачищала всю оппозицию. Громкое дело, о котором писала «Новая», — арест спортивного журналиста в прошлом и таксиста в настоящем Бобомурода Абдуллаева, которого СНБ обвинила в том, что он готовил переворот в стране и покушение на первых лиц государства, — это только один из нескольких десятков эпизодов тотального подавления инакомыслия в стране.

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Хотя при этом СНБ, похоже, не гнушалась и пытками в отношении неполитических оппонентов. 22 января на сайте AsiaTerra вышел текст о так называемых «лохмачах» — людях, приговоренных к большим тюремным срокам, которых СНБ нанимает для пыток. В частности, от рук «лохмачей» в итоге умер главный архитектор Нукуса (это столица Каракалпакстана) Азат Ерекешов.

«В 11 часов ночи его вызывают якобы на допрос и ведут в подвал. Там ему ногти ломают, раскаленный кипятильник в задний проход суют, иглами колют. Оказывается, эти «лохмачи» имеют право что угодно делать»

, — приводит сайт слова жены Ерекешова Светланы Есенбергеновой.

Атмосфера страха, созданная Иноятовым, позволяла ему при этом вести вполне вольготную жизнь. В конце января портал Open source investigations опубликовал сведения о личном бизнес-проекте семьи Иноятова в Дубае на сумму 12 миллионов долларов. Ранее заявлялось, что у главы СНБ есть большое количество недвижимости в России и Австрии.

Такое положение позволяло Иноятову занять президентский пост сразу после смерти Каримова в 2016 году: собственно, он рассматривался едва ли не как кандидат номер один. Однако то ли в силу возраста, то ли в силу собственных соображений (например: оставаться серым кардиналом куда выгоднее) глава СНБ уступил место тогдашнему премьер-министру Шавкату Мирзиёеву. Это оказалось стратегической ошибкой: Мирзиёев, придя на пост, начал методично зачищать людей Иноятова. Еще в конце 2016 года Мирзиёев снял первого зама главы СНБ Шухрата Гулямова и заменил почти весь силовой блок (а министра МВД — даже дважды). После этого Мирзиёев начал косметические, но реформы — вплоть до возвращения в страну офисов BBC и Human Rights Watch, — что совсем не нравилось СНБ.

Трения на почве кадровых вопросов и, например, валютной реформы (Мирзиёев решил дать сильные послабления в отношении валютного курса и обмена, из-за чего сильно начали страдать контролируемые СНБ «черные менялы») усиливались, и в конце 2017 года президент публично раскритиковал структуру Иноятова, припомнив СНБ все, кроме борьбы с политическими оппонентами. После этого отставка Иноятова перестала быть чем-то из области фантастики.

Иноятов, снятый 31 января, недолго оставался без работы: в тот же день Мирзиёев назначил его своим советником. «Это, конечно, почетная пенсия на должность, на которой ничего не решается, — говорит главный редактор «Ферганы» Даниил Кислов. — Сколько у Мирзиёева уже таких советников!» Вряд ли Иноятова посадят: все-таки возраст (экс-главе СНБ уже 73 года) и болезнь (Иноятов страдает диабетом) делают возможный арест почти смертным приговором, а на это в отношении культовой фигуры узбекской политики пойти Мирзиёев, очевидно, не готов. Да и к нему тогда будут претензии. «Он же был премьер-министром долго, когда был Иноятов, почему не разбирался? Сразу начнут возникать вопросы», — объясняет Валентина Чупик.

Новый глава СНБ, бывший генпрокурор Ихтиёр Абдуллаев, «присягнул на верность» Мирзиёеву очень давно, говорит Кислов. «Важно, что он не из СНБ и человек вроде бы приличный, юрист, — объясняет он. — Говорят, уже даже задуман новый закон об СНБ, который отрегулирует деятельность структуры. Сейчас она работает еще по документам, принятым в 1991 году». Эти реформы вызывают у экспертов осторожную надежду на то, что, возможно, СНБ перестанет быть местом массовых репрессий, хотя все примерно понимают, что они никуда не денутся — такая дубинка нужна самому, просто нужно, чтобы применялась она нужными людьми. «Нет задачи убрать репрессивный аппарат, — качает головой Кислов. — Есть задача модернизировать, перенаправить в свои руки финансовые потоки оттуда и сделать управляемой структуру».

Тем не менее для большинства бежавших из Узбекистана людей смещение Иноятова — настоящий праздник. «Я домой хочу», — чуть не плачет Валентина Чупик, которая бежала в свое время как раз из-за преследований со стороны СНБ. Она рассказала «Новой», что хочет посоветоваться с родственниками — в том числе в Узбекистане — на предмет того, безопасно ли сейчас возвращаться в страну. Дело Иноятова, однако, продолжает жить, и думать о возвращении, возможно, рано: СНБ нужно для начала сделать что-то, чтобы в разговоре о ней с людьми из Узбекистана хотя бы перестали преобладать матерные слова.