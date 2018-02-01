Срок: 8 лет

1 февраля судья Пресненского районного суда Москвы Татьяна Васюченко вынесла приговор в отношении экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в «получении взятки должностным лицом». Он приговорен к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 48 миллионов 201 тысячу рублей.

Никита Белых в день приговора суда. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Суд признал Никиту Белых виновным по двум из трех эпизодов обвинения в «получении взятки». В основу приговора легли показания ключевых свидетелей обвинения, в то же время к показаниям свидетелей защиты, включая научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина и бывшего председателя партии «Гражданская инициатива» экономиста Андрея Нечаева, суд «отнеся критически».

Приговор судья оглашала более 9 часов. Во время заседания делали перерыв: Белых почувствовал себя плохо, адвокат четырежды просил председательствующего прервать процесс.

Обвинение просило для губернатора 10 лет в колонии строгого режима. В своем последнем слове сам подсудимый снова характеризовал обвинение как абсурдное и просил его оправдать.

Хронология

Белых был задержан 24 июня 2016 года в баре отеля Lotte Plaza на Новом Арбате во время встречи с предпринимателем и владельцем ООО «Нововятский лыжный комбинат» и УК «Лесхоз» Юрием Зудхаймером. Губернатора обвинили в вымогательстве взятки в размере 150 тыс. евро, которые по версии следствия должен был передать Зудхаймер. По словам Белых, Зудхаймер во время встречи передал ему подарочный пакет с бутылкой вина, который он сразу отложил в сторону, не заглядывая внутрь. На ручках пакета остались следы маркирующей жидкости, что и стало основанием для задержания Белых на месте.

Оперативная съемка задержания Белых. Фото: Следственный комитет России

Белых предъявили обвинение в получении взятки, однако следователь не допрашивал его в течение трех недель. Губернатор в знак протеста объявил голодовку.

Только 20 июля Никиту Белых допросили. В тот же день указом президента он бы уволен с поста губернатора «в связи с утратой доверия».

Пока велось следствие, Мосгорсуд неоднократно продлевал Белых меру пресечения в виде содержания под стражей. К январю 2017 года здоровье экс-губернатора резко ухудшилось: из-за поврежденного нерва у него отнимались ноги и обострился диабет. Одновременно к Белых не допускали его невесту Екатерину Рейферт: пара требовала разрешить им заключить брак фактически с начала ареста. Это им удалось сделать лишь 14 октября 2017 года с разрешения судьи Васюченко.

На стадии следствия весной 2017 года в деле Белых появился новый эпизод: обвинение вменило ему получение взятки еще в 2012 году у предпринимателя Альберта Ларицкого, бывшего владельца НЛК и «Лесхоза». Ларицкий якобы передал Белых 200 тысяч евро через замгубернатора Кировской области Сергея Щерчкова в обмен на покровительство. Защита Белых утверждает, что следствие так и не смогло назвать точную дату взятки: цепочка передачи денег от Ларицкого Белых через посредника заняла один день, однако таких совпадений и встреч в графиках Белых и его знакомых найти в ходе суда не удалось.

Белых полагает, что Ларицкий оговорил его, чтобы самому предпринимателю смягчили наказание: в ноябре 2016 года Ларицкого приговорили к трем годам колонии за мошенничество.

В ходе суда Ларицкий подтвердил свои показания против Белых, однако 9 января 2018 года внезапно передал через адвоката экс-губернатора письмо суду с просьбой провести повторный допрос: Ларицкий уверял, что давал прежние показания «под внешним давлением». Судья Васюченко просьбу отклонила.

Никита Белых в день приговора суда. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Обвинение строилось на показаниях трех свидетелей: того же Ларицкого, Щерчкова (в суде не смог вспомнить точное время и место передачи взятки от Ларицкого Белых) и Юрия Зудхаймера. С последним связано два эпизода: в марте 2014 года он якобы передал Белых 200 тысяч евро в качестве «таксы», которую якобы все предприятия области передавали губернатору. Однако ни один из допрошенных в суде предпринимателей никакой «таксы» вспомнить не мог. Более того — выяснилось, что в марте 2014 года Белых и Зудхаймер не встречались — все встречи губернатора автоматически фиксировались в его рабочем графике. По мнению защиты, этот эпизод целиком является результатом вымысла Зудхаймера.

В мае 2016 года племянник Зудхаймера Эрик передал в Москве через секретаря Белых Татьяну Катанкину 50 тысяч евро в бумажном конверте. Обвинение считает это первой частью очередной взятки; Белых же уверяет, что деньги предназначались для передачи на благотворительность в ходе подготовки к региональным выборам. Позже эти показания подтвердил помощник Белых Алексей Пыхтеев: деньги были переданы Кировскому военно-историческому обществу.

Наконец, 24 июня 2016 года Зудхаймер передал Белых пакет с 150 тысячами евро. Белых после задержания без адвоката заявлял, что эти деньги предназначались «для реализации городских проектов», но потом поменял версию: он думал, что в пакете «подарок и вино» ему на День рождения, а не деньги.

Никита Белых во время приговора. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Так или иначе, но мотив получения взятки — корысть и личное обогащение губернатора — обвинение доказать в ходе суда не смогло.

К концу процесса в суде был допрошен корреспондент «Новой» Андрей Сухотин. Раньше он писал материал в «Новой» о том, что Зудхаймер стал жертвой махинаций со стороны ФСБ и адвоката Дениса Тумаркина (он же Дионисий Золотов, сейчас в СИЗО) и по ошибке считал Белых покровителем Ларицкого. Уголовное преследование последнего Зудхаймер изначально и пытался инициировать.

По рекомендации ФСБ, в частности, руководителя 6-й службы управления собственной безопасности ведомства Ивана Ткачева, Зюдхаймер написал заявление против Белых.

12 января состояние Белых резко ухудшилось, его перевели в больницу при «Матросской тишине». Экс-губернатор фактически не мог участвовать в заседаниях — и процесс перенесли в «Матросскую тишину». В ходе этих заседаний были допрошены бывшие министры экономики РФ Евгений Ясин и Андрей Нечаев. Оба положительно охарактеризовали деятельность Белых на посту губернатора и отвергли возможность вымогательства с его стороны.