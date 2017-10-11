«Зудхаймер передал мне пакет со словами: «С днем рождения, Никита Юрьевич»

В Пресненском районном суде Москвы обвинение завершило допрос бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, которому инкриминируется получение взяток на общую сумму 600 тысяч евро (ч. 6 ст.290 УК). По версии следствия, в 2012–2016 годах он лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тысяч евро. По заявлению СК, Белых был задержан с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы.

…Перед очередным заседанием суда 11 октября бывшему губернатору Кировской области стало плохо: резко упало артериальное давление. В суд вызвали «скорую помощь», судья Татьяна Васюченко взволнованно говорила с судебными приставами, пока врачи осматривали Белых. В итоге судья попросила СИЗО «Лефортово» госпитализировать Белых в больницу «Матросской тишины» уже на следующий же день, 12 октября. Плановой госпитализации защита Белых добивалась с середины сентября. Экс-губернатор, напомним, страдает рядом хронических заболеваний, включая сахарный диабет, и вынужден медикаментозно поддерживать уровень артериального давления.

После ухода врачей процесс сразу не возобновился — случился странный инцидент возле зала суда: группа юношей и девушек в белых футболках, представившихся «партией защиты заемщиков», появилась в коридоре суда, держа перед собой плакаты: «Коллекторы — это террористы!», «Мы за зачистку банковской системы от мошенников!», «Свободу стрелочникам: Белых, Данилочкину, Петросяну!» То же требование выкрикнул лидер группы «заемщиков», после чего две девушки обнажили грудь и заулыбались в объективы фотокамер.

Активисты с плакатами в здании суда. Фото: Сергей Лебеденко / "Новая газета"

Корреспондент «Новой» уточнил у неназвавшегося лидера «заемщиков», какое отношение дело Белых имеет к коллекторам, но мужчина не ответил. Приставы призвали активистов покинуть здание суда, после чего выпроводили их самостоятельно. Нескольких задержали.

— Это какая-то провокация, — пожимала плечами растерянная невеста Белых Екатерина Рейферт.

Вскоре в сопровождении приставов в зал из конвойного помещения прошел опирающийся на трость Белых.

— Как ваше самочувствие? — спросили журналисты.

— «Скорая» свое дело сделала, —не оборачиваясь, ответил он.

В начале заседания судья предложила экс-губернатору перенести заседание, но тот отказался, отметив, что сам заинтересован в том, чтобы суд разобрался в обстоятельствах дела как можно быстрее.

— Я вам обещаю сделать все возможное, чтобы ускорить процесс, — заверила Васюченко. — А вы присаживайтесь, Никита Юрьич.

— Ваша честь, мне делали уколы. А вы знаете, куда делают уколы? Очень болезненные ощущения, так что я постою.

В последний день допроса в суде Белых обрисовал обстоятельства совещания, состоявшегося в администрации Кировской области 21 июня 2016 года. По версии обвинения, на этом совещании Белых потребовал от своих заместителей и чиновников администрации перевести котельную, принадлежащую ООО «НЛК» (и его владельцу — Зудхаймеру), на муниципальный баланс. Белых, однако, обвинил следствие в подлоге.

Эта версия противоречит материалам дела. Этот вопрос [об эксплуатации котельной] обсуждался одновременно с другими аналогичными вопросами и решение по этому вопросу принималось в контексте всего отопительного сезона 2016-2017 года.

По словам Белых, котельная находилась в аварийном состоянии. Ее ремонт и обсуждался на встречах с Зудхаймером и его доверенным лицом Борисом Якубуком.

Бывший губернатор Кировской области рассказывал прокурору Марине Дятловой, что сам Зудхаймер предпочитал личные встречи и мало общался по телефону - по мнению Белых, опасался преследования правоохранительных органов (Зудхаймеру, по словам Белых, предъявляли обвинение в мошенничестве). В мае 2016-го бизнесмен передал сотруднице Белых конверт с 50 тысячами евро. Деньги Белых внес на счет фонда «Вятка». 24 июля они с Зудхаймером договорились встретиться в лобби отеля Lotte Plaza в Москве, где всегда много людей. По словам Белых, до встречи с предпринимателем он в от день встретился с главой Минфина Антоном Силуановым. «В этот день было много встреч, встреча с Зудхаймером была очередной, ничего особенного в ней не было», — сказал Белых, отметив, что во время беседы обсуждались «рабочие вопросы».

Оказалось, что Зудхаймер ожидал Белых не в баре, как договаривались изначально, а в ресторане отеля, где был полумрак, что очень «удивило» экс-губернатора. «Я спустился в ресторан, Зудхаймера сидел в отдельном помещении за перегородкой. Зудхаймер передал мне пакет со словами: «С днем рождения, Никита Юрьевич». Я сказал «спасибо», взял пакет и поставил его возле стола».

— И что, вы не открывали пакет? Не интересовались, что внутри? – демонстративно удивлялась прокурор.

— Я, конечно, понимаю, что вы принимаете с благодарностью каждый пакет, но для губернатора в праздник это утомительно, — заметил Белых.

Прокурор Дятлова не ответила. А Белых рассказал, что встреча длилась около 15 минут, в ходе которой Белых звонил своим заместителям и обсуждал с ними по громкой телефонной связи вопросы по котельной Зудхаймера. Когда они выходили из ресторана, то были остановлены оперативниками ФСБ. «Я был уверен, что задерживают Зудхаймера. Он всегда говорил, что боится и что у него есть проблемы», — сказал Белых.

Прокурор решила зачитать старые показания Белых, данные им в день задержания 24 июня 2016 года и на стадии предварительного следствия. Тогда экс-губернатор утверждал, что знал про деньги в пакете — они предназначались для «благоустройства города Кирова».

— Не вижу противоречия с моими показаниями, — заметил экс-губернатор, добавив, что про деньги он рассказал, чтобы «помочь Зудхаймеру», поскольку, как ему показалось, «его задержали ни за что ни про что».

В дальнейшем, по словам подсудимого, адвокат по назначению, которого ему предоставили следователи после задержания, советовал ему подписать те же показания, что он дал во время задержания в Lotte Plaza и избавиться от лишних допросов. Белых поступил по совету защитника по назначению.

— Считаю, мое право на защиту было нарушено, — заявил Белых и отказался от утверждений, сделанных во время задержания.

Гособвинителя Дятлову следом стали интересовать личные отношения Белых — в частности, она перечисляла подруг экс-губернатора и допытывалась, сколько бывший губернатор тратил на подарки и оплату их путешествий. Белых невозмутимо отвечал, что мог потратить «несколько десятков тысяч» рублей, но с девушками его связывали «исключительно дружеские» отношения.

Тему личных отношений Белых — не вполне очевидно, как она связана с обвинением - Дятлова развивала и во время допроса невесты подсудимого Екатерины Рейферт. Та приходила на каждое заседание суда с самого начала процесса — пара добивалась разрешения суда и СИЗО на заключение брака, но получали отказ под предлогом того, что Рейферт проходит свидетелем по делу.

Девушка рассказала, что с бывшим губернатором познакомилась весной 2016 году в «фейсбуке». В рабочие вопросы подсудимый ее не вовлекал. Личные средства губернатор тратил главным образом на благотворительность, много говорил о строительстве храма Святой Матроны в Кировской области. «Для него это было важно», - замечала Рейферт.

— Что вы можете рассказать об образе жизни Никиты Юрьевича, о его увлечениях и тратах? — интересовалась прокурор.

— Никита Юрьевич — образцово-показательный аскет, он неприхотлив в быту, то, что называется резиденцией — это небольшой деревянный домик. У меня есть целых три футболки Никиты Юрьевича, и я не исключаю, что у него есть еще две.

— Вы обозначили ваши отношения как романтические. Имелись ли у него другие романтические отношения?

— Я знаю, что Никита Юрьевич находился в поиске человека, с которым он хотел бы связать свою жизнь, — уклончиво заметила Рейферт.

Свой вопрос Рейферт задал и Белых.

— Екатерина Игоревна, вы согласны выйти за меня замуж?

Рейферт согласилась.

Следующее заседание по делу – 18 октября.

Сергей ЛЕБЕДЕНКО, специально для «Новой газеты»