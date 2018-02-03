Великая война диванов

Алексей Навальный записал для своих сторонников ролик, в котором утверждает: реальной политической кампании претенденты на пост президента России, зарегистрированные Центризбиркомом, не ведут. Время от времени кандидаты привлекают к себе внимание отдельными заявлениями, но серьезных попыток мобилизовать электорат не предпринимают. Предвыборных митингов, жарких споров и волонтеров, убеждающих вас, что будущее страны зависит от вашего выбора, не видно. За ваши голоса, рассуждает Навальный, никто всерьез не бьется. И — внимание — именно поэтому, как утверждает политик, в выборах не надо участвовать вообще.

Тезис Навального о том, что его собственные сторонники в течение последнего года вели более активную политическую кампанию, чем официальные кандидаты, выглядит вполне справедливым. А вот вывод о том, что отсюда следует необходимость участия в «забастовке избирателей», работает только при наличии дополнительной посылки. Рассуждение типа «Навального не допустили на выборы, так что в них вообще не имеет смысла участвовать», верно, только если мы в принципе исключаем возможность коалиций. Аксиома «забастовки избирателей» состоит в том, что Навальный не может поддержать на этих выборах другого кандидата. Причем это исключено в принципе, а не в силу негодного качества конкретных кандидатов.

Заявленная цель «забастовки» — борьба с российским авторитаризмом, снижение явки и демонстрация нелегитимности выборов. Параллельно у Навального есть очевидный набор других целей: поддержание собственного статуса в качестве единственного лидера оппозиции, повышение своей узнаваемости в стране, поддержание мотивации у своих сторонников. В этом списке нет ничего предосудительного, политика работает именно так. Но все же здесь нужно задать два вопроса. Во-первых, что является приоритетной задачей «забастовки избирателей» — демократизация или укрепление личных позиций Навального? Во-вторых,

не может ли получиться так, что от «забастовки» выигрывают одновременно Навальный и Кремль? Разумеется, за счет всех остальных.

Главный смысл «забастовки избирателей» состоит в том, что по итогам выборов 18 марта Навальный сможет записать миллионы людей в число своих сторонников. Если официальная явка составит около 70%, то оставшаяся часть граждан России будет не без оснований названа участниками акции протеста — ведь они сделали именно то, о чем их просил оппозиционер. С точки зрения политической рекламы это замечательный ход: традиционная для российского общества пассивность объявляется главной политической добродетелью, да еще и смелым шагом по борьбе с режимом.

Власти долго намекали нам, что на выборы ходить не так уж обязательно и что они отлично справляются сами.

Теперь алиби неучаствующим выдается оппозицией.

Конечно, Навальный будет настаивать, что забастовка не предполагает пассивности, а, наоборот, мобилизует на акции вроде той, что прошла 28 января. Но на такие акции пока удавалось мобилизовать не более 0,1% электората по всей стране — вряд ли это тот уровень поддержки, на который рассчитывает оппозиционер.

Похоже, что дерзкая мобилизация в стиле Навального на фоне скучающих официальных кандидатов предполагает, что 18 марта пройдет как великая война диванов. Можно будет сидеть дома назло Кремлю, а можно делать то же самое в поддержку стабильности. Лениться мы станем как в знак протеста, так и потому, что мы всем довольны. Только, пожалуйста, не ошибитесь с выбором.