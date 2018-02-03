Кто сбил Су-25

В сирийской провинции Идлиб, в районе села Маасран, боевики сбили российский штурмовик Су-25. На видеозаписи, распространенной группировкой Свободной сирийской армии «Джейш эн-Наср» (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ. — Ред.), видно, что у самолета горит правый двигатель, а летчик катапультировался.

По всей видимости, оперативно размещенная видеозапись заставила военное ведомство России не хранить молчание, а подтвердить потерю боевого самолета. Минобороны России также признало, что летчик был убит террористами и что Россия вместе с Турцией принимают меры по возвращению его тела. По предварительной информации, Су-25 был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК).

Минобороны оперативно рапортовало и о стремительном возмездии, сообщив, что по району, откуда была выпущена ракета класса «земля—воздух», был нанесен «групповой удар высокоточным оружием». В военном ведомстве даже успели подсчитать, что в результате этого было уничтожено более тридцати боевиков.

Провинция Идлиб, расположенная на северо-западе Сирии и граничащая с Турцией, хоть и признана зоной деэскалации, но все равно продолжает оставаться костью в горле как для официальной сирийской власти, так и для России с Турцией.

Именно из-за успешного наступления правительственной армии Сирии в провинции Идлиб 9 января послы России и Ирана были вызваны в МИД Турции, где им были вручены ноты протеста. Турция настаивала, что территорию контролирует «умеренная оппозиция».

Свободную сирийскую армию, в которую входит и «Джейш эн-Наср», «умеренной оппозицией» считают и в США. И не сильно скрывают, что с лета 2012 года вооружением и боеприпасами отряды ССА стабильно снабжают именно США и Турция.

Хотя из провинции Идлиб, из района, контролируемого «умеренной оппозицией», в начале января была осуществлена атака беспилотниками российской авиабазы «Хмеймим».

Именно в провинцию Идлиб около недели назад вошел турецкий военный конвой численностью около ста единиц танков, бронеавтомобилей и боевых машин пехоты. Колонна спокойно проследовала от турецкого КПП «Рейханли» по территории, контролируемой ССА.

Получается, что российский Су-25 был сбит боевиками, которые либо контролируются турецкой стороной, либо отбились от рук?

Нельзя исключить, что атака на российский штурмовик была спланированной спецопераций военного командования ССА, недовольного итогами Конгресса национального диалога Сирии, проходившего 29—30 января в Сочи и продолжающего настаивать на том, что «Асад должен уйти».