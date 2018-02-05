Архитектор Махачкалы пошел под снос

В Дагестане продолжается чистка кадров — ​теперь под нее попал главный архитектор Махачкалы 61-летний Магомедрасул Гитинов. В субботу Советский суд Махачкалы санкционировал его арест на десять дней. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Гитинов стал очередной жертвой масштабной прокурорской проверки «на соблюдение законности», проводимой в Дагестане с января этого года по инициативе и.о. главы республики Владимира Васильева. Возглавляет комиссию заместитель генпрокурора России Иван Сыдорук.

Работают десять прокуроров, прикомандированных в Махачкалу из различных регионов России. Срок проведения проверки — ​с 16 января по 14 февраля. В рамках именно этой проверки две недели назад был арестован мэр Махачкалы Муса Мусаев.

В 10 утра 2 февраля на сайте Следственного комитета по Дагестану появилось сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении начальника Муниципального казенного учреждения «Управление архитектуры и градостроительства г. Махачкалы» Магомедрасула Гитинова. К моменту появления новости на сайте СК дом главного архитектора Махачкалы уже был оцеплен спецназом, в нем проводился обыск. Затем Гитинов был доставлен в администрацию города, где в его служебном кабинете прошла выемка документов. Гитинова допросили. Вечером того же дня стало известно, что главный архитектор помещен в ИВС Махачкалы. На следующий день в качестве меры пресечения районный Советский суд избрал Гитинову арест на десять суток.

Как и в случае с мэром Махачкалы Мусаевым, все процессуальные моменты в отношении Гитинова — ​от возбуждения дела до обысков и ареста — ​заняли рекордно короткое время. Даже мера пресечения обоим была назначена в выходной день. Гитинову, как и Мусаеву, вменяют все тот же п. 3 ст. 286 УК РФ — ​«Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

По версии следствия, в феврале 2015 года Гитинов, заведомо зная, что превышает свои полномочия, составил план застройки земельного участка площадью 600 кв. м, расположенного на одной из окраин Махачкалы, с нарушением границ земельного участка, принадлежащего местному жителю. На основании данного плана Управлением архитектурно-строительного надзора Махачкалы в мае 2015 года выдано разрешение на строительство многоэтажного жилого дома строительной фирме ООО «Гранит». В результате незаконных действий Гитинова в зону застройки частично попал земельный участок, принадлежащий гражданину М., на нем ООО «Гранит» выполнило строительные работы по закладке фундамента. В феврале 2017 года по иску гражданина к администрации города судом принято решение о сносе за счет администрации города объекта незавершенного строительства — ​фундамента 12-этажного многоквартирного жилого дома. Стоимость работ по демонтажу незавершенных конструкций строения на земельном участке местного жителя и вывозу мусора составляет около 4 миллионов рублей.

Таким образом, Гитинов своими действиями причинил ущерб администрации города на сумму около 4 миллионов рублей.

Член союза архитекторов России Магомедрасул Гитинов был назначен на пост начальника Управления архитектуры и градостроительства Махачкалы в 2014 году. До этого, согласно данным ЕГРЮЛ, он с 2002 года руководил ООО «Архитектурное бюро Гитинова М-Р. А.». Был успешным архитектором. По некоторым данным, именно он проектировал строительство роскошного родового имения Рамзана Кадырова в Центорое. На сайте мэрии Махачкалы основная задача Гитинова на посту главного архитектора была обозначена следующим образом: «Разрешить сложившуюся на сегодняшний день нездоровую обстановку в сфере архитектуры, градостроительства и землепользования».

В 2015 году под руководством Гитино­ва был принят новый генплан города. «Махачкала достигла очень больших размеров. Поэтому принято решение заняться комплексным развитием каждого из ее районов», — ​заявил по этому поводу Гитинов.

«Комплексное развитие» все последующие годы вызывало десятки скандалов. Дагестанские газеты не переставали печатать заметки о хаотичной застройке города и поражающих масштабах коррупции в градостроительной сфере. Посыл был един: непосредственная заинтересованность руководящих работников мэрии в сомнительном строительстве. Десятки митингов и акций протеста проходили по всем окраинам полуторамиллионного города. Районные суды столицы буквально завалены исками недовольных горожан.

Однако дальше газетных публикаций и бесперспективных судебных исков дело не шло. Правоохранительные органы молчали. Несмотря на то что законность процедур в области строительства формально контролировал прокурор республики Рамазан Шахнавазов, дагестанская прокуратура не шла дальше вынесения актов прокурорского реагирования по поводу строительства того или иного здания.

По данным дагестанской газеты «Черновик», сейчас на окраинах города возводится более 480 многоквартирных домов, многие из них — ​на весьма сомнительных с точки зрения закона основаниях.

Примечательно, что 31 января Ген­прокуратура РФ внесла на рассмотрение в Народное собрание кандидатуру нового республиканского прокурора Дениса Попова, слухи о потенциальном назначении которого ходили еще с ноября прошлого года. И уже 1 февраля, накануне задержания главного архитектора Махачкалы, была созвана внеочередная сессия дагестанского парламента. Сессия носила формальный характер и заняла рекордные 25 минут. Дениса Попова депутатам представил лично и.о. главы республики Владимир Васильев и замгенпрокурора России Иван Сыдорук. У депутатов не возникло к Денису Попову никаких вопросов — ​народное собрание незамедлительно и почти единогласно (80 человек из 90) одобрило его назначение прокурором республики.

Денису Попову 45 лет. Он уроженец Екатеринбурга, в 2000 году закончил правовую академию Министерства юстиции. Затем служил на различных должностях в прокуратуре Москвы и Московской области. С 2015 года работал прокурором республики Хакасия.