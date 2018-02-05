Дворники устали, «скорые» прорвались, овцебыки — в порядке!

За выходные в Москве выпало 122% месячной нормы осадков — рекорд нового века. Оказавшаяся под снегом столица переживает тяжелые времена: для расчистки города привлекли армию, в московских аэропортах отменены десятки рейсов, из-за сложной дорожной обстановки власти разрешили детям не ходить в школу. А как справляются с навалившимися трудностями обитатели города?

Татьяна Матвеева, сотрудник хозяйственного магазина Зацепский вал, Москва

— Лопаты точно стали чаще покупать, у нас их сейчас вообще нет! Последние шесть штук разобрали в снегопад. Это еще посещаемость магазина сейчас немного упала: добраться до нас трудно.

Науруз, водитель такси Москва

— Очень сложно справляться со снегом. Утром выходишь, будто в буран, все заметено. Пока снег откидал, пока машина прогрелась, пока выехал — уже забуксовал. За клиентом заехал во двор — выехать уже не могу. И так целый день. Снег не успевали убирать: по одной стороне прошли снегоуборочные машины, а по другой стороне дороги нет. За всеми клиентами не успевал. Некоторые ждали, но не жаловались. Говорили: «Как освободишься и подъедешь — тогда звони». Все относились с пониманием.

Григорий, дворник Чистопрудный бульвар, Москва

— Тяжело. Мы больше работаем. Сутками пашем. Спим по четыре часа. Перерывов в работе нет, только если покурить, и то на ходу. На работу выходим когда как. Положено работать с 6 утра до 6 вечера, но это редкость. Бывает, с четырех утра и до девяти вечера, или с пяти утра. График ненормированный, по 16 часов в день можем работать. Иногда думаю: 6 вечера уже наступает, все — мы уходим. А фиг там! Руководство звонит и говорит: «Сегодня до девяти! Завтра с четырех».

Дмитрий Беляков, фельдшер «скорой» город Железнодорожный, Московская область

— Жуть! Забитые дворы, заснеженные улицы. Бригадам приходилось пешком идти иной раз на вызов. Вызовов от этого меньше, кстати, не стало. Народ все равно требует «вынуть и положить» по первому зову. «Газели» застревали, их доставали... В общем, было лихо. Но ребята с честью отбились. Время ожидания «скорой», конечно, увеличилось. Процентов на 15, точно. В целом было сложно, но в Железке мы справились. Как в Москве — не знаю, еще не рассказывали.

Игорь, водитель «скорой» юг Москвы

— Самые большие проблемы были в заснеженных дворах: въезжали-то нормально, а вот выехать было очень тяжело. Машину каждый раз приходилось выталкивать, причем выталкивать помогали те, кто нас и вызывал.

На работе нам до этого отдельно напоминали о мерах безопасности: на соседней подстанции накануне произошла серьезная авария — перевернулась машина «скорой» и водителя долго не могли достать, потому что он был неправильно пристегнут и повис на ремне.

Я был на смене в субботу, когда снега было чуть меньше, но на нашей работе этот коллапс со снегопадом сказался: мы хоть и работаем в пределах одного района, но пробки ощущаются очень сильно. Но больших проблем с опозданием на выезды у нас не было.

С технической точки зрения машины «скорой» готовы к такой погоде. На моей рабочей стоит зимняя резина с шипами.

Вера Бутина, волонтер нескольких приютов для животных Московская область

— Животные всегда снегопад переносят лучше, чем морозы, когда мало снега. Потому что половина вольеров, где живут здоровые животные, не утеплены.

В целом с питомцами все хорошо. Никто из них не пострадал, потому что все в надежных укрытиях: вольер и будка, в которой сено или опилки. Обморожений нет никаких.

Работники приютов и волонтеры чистили снег с утра до ночи в прямом смысле. Все люди, которые приезжали к собакам, сначала брали лопаты, потому что невозможно было даже пройти к вольерам после ночного снегопада, а потом уже занимались непосредственно животными: выгуливали, убирали вольеры и прочие дела. Половина будок была просто заметена.

Мария Тарханова, сотрудник Московского зоопарка Москва

— Более-менее со снегопадом справились. По крайней мере, дорожки расчищены и посыпаны. Вольеры все не успели, но не всех животных можно куда-то перегнать, чтобы это сделать. Например, у нас есть овцебыки, которые живут в очень большом вольере. У них недавно родился малыш, поэтому они и так в нервном состоянии. Нельзя, чтобы туда еще люди вошли и начали чистить. Впрочем, они себе протоптали тропы и ходят по ним. Есть такой ров, около которого они постоянно стоят и у людей попрошайничают. Из-за сугробов теперь туда они не доходят — но это даже хорошо.

В целом, животные стали меньше двигаться: ходят только по тропинкам, которые сами протоптали в снегу. Некоторые сидят в укрытии, хотя обычно ходят по полу, по снегу.

Аппетит у животных даже повысился!

Слава богу, никто не пострадал, не заболел, никаких несчастных случаев не произошло.

Как это ни удивительно, посетителей много. Я думала, что к нам вообще никто не придет. Но сегодня же в школу разрешили не ходить. У меня такое ощущение, что детей вместо этого в зоопарк отправили.

Дополнение последует

Материал подготовлен при участии Марии Ефимовой