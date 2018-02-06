Заказчик известен, но не установлен

Басманный суд санкционировал арест ближайших соратников бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Под стражу были взяты премьер-министр Дагестана Абдусамад Гамидов, два вице-премьера — Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов (все — с приставкой врио после назначения главой республики Владимира Васильева), а также бывший министр науки и образования Шахабас Шахов, недавно отправленный новым главой в отставку. Всех их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Не прошло и суток с момента задержания прежнего премьера, как глава Дагестана Васильев предложил новую кандидатуру на освободившийся пост — Артема Здунова, министра экономики Татарстана.

Задержания верхушки правительства прошли в рамках работы в Дагестане спецкомиссии, состоящей из сотрудников Генпрокуратуры, ФСБ и МВД. Силовики прибыли в республику в начале этого года для детальной инспекции республики на «соблюдение законности» (Подробнее об этом читайте в материале «Похоронная команда»).

Напомним, ранее 21 января уже был арестован мэр Махачкалы Муса Мусаев, а 3 февраля — главный архитектор города Магомедрасул Гитинов. Им вменяют превышение служебных полномочий.

В понедельник на рассвете спецназ оцепил дома врио вице-премьера правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и двух его заместителей — Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, чуть позже у себя дома был задержан и экс-министр науки и образования республики Шахабас Шахов. В домах чиновников прошли обыски. По итогам обыска в доме Гамидова был обнаружен целый арсенал, наркотики и несколько номеров для автомобилей. Позже все четверо были доставлены в здание республиканского УФСБ. Уже тогда было понятно, что чиновников ожидает арест. Однако, в отличие от ранее арестованного мэра Махачкалы Мусы Мусаева и главного архитектора города Магомедрасула Гитинова, ключевых правительственных фигур не стали «оформлять» в республике: спецназ ФСБ конвоировал Гамидова, Исаева, Юсуфова и Шахова в аэропорт «Уйташ» на спецборт, который незамедлительно вылетел в Москву.

Обыски и задержания начались еще затемно, пока город спал, — быстро и бесшумно, без каких-либо официальных комментариев со стороны правоохранительных органов.

И только когда борт с чиновниками поднялся в воздух, около двух часов дня, на сайте Следственного комитета России появилось сообщение:

«Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело, возбужденное по факту хищения денежных средств, выделенных из бюджета Республики Дагестан для реализации социальных программ на территории региона — части 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное организованной группой лиц или в особо крупном размере».

По версии следствия, в 2014 году Шахабас Шахов убедил правительство республики в необходимости приобретения в рамках реализации федеральной целевой программы «Образование» здания бывшего ресторана «Шуринка» в селении Халимбекаул Буйнакского района для его реконструкции под детский сад на 50 мест. А премьер Гамидов, в свою очередь, издал распоряжение об этом.

При этом участники организованной группы (а все четверо проходят как организованная группа) заведомо знали, что стоимость бывшего ресторана с участком земли даже с учетом реконструкции составляет 12 миллионов рублей. Однако приобрели его на бюджетные деньги за 31,8 миллиона рублей.

Также, как полагает следствие, Гамидов и его зам Юсуфов совершали махинации с открытыми аукционами. В частности, такое произошло с тендером на реконструкцию здания спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства. Был заключен фиктивный контракт с ООО «Гранд-Строй», составлены фальшивые акты о приемке работ. В течение 2013 и 2014 годов этой фирме из бюджета был перечислен 41 миллион рублей.

Абдусамад Гамидов. Фото: Следственный комитет / ТАСС

Другой вице-премьер, Шамиль Исаев, как считает следствие, с 2011 года незаконно владеет туристической базой «Орлиное гнездо», расположенной в поселке Гуниб Гунибского района. Путем хитрых махинаций Исаев обеспечил включение турбазы в республиканскую адресную инвестиционную программу на 2014 год — «с целью получения возможности хищения выделенных на создание инженерной инфраструктуры средств путем заведомо необоснованного завышения сметной стоимости работ». В результате этих действий бюджету Республики Дагестан был причинен ущерб на сумму около 35 миллионов рублей.

Выслушав аргументы следствия, Басманный суд санкционировал арест всех четверых на два месяца.

Важнейшая деталь: все задержанные чиновники входят в ближайшее окружение бывшего главы республики Рамазана Абдулатипова, досрочно отправленного в отставку в прошлом году.

Наибольший интерес представляют 51-летний врио премьер-министра Абдусамад Гамидов и один из его заместителей — 56-летний Шамиль Исаев. При этом манипуляции с тендерами — отнюдь не самое интересное в их биографиях.

До своего назначения на пост премьера правительства в 2013 году Абдусамад Гамидов 17 лет занимал пост министра финансов, умудрившись пересидеть трех глав республики. Семья Гамидовых стала широко известна в финансовых и политических кругах республики еще в начале 90-х годов. Старший брат нынешнего премьера Гамид Гамидов в 1993 году основал здравствующий и по сей день Эльбин-банк, затем возглавлял республиканское управление Центробанка, Сбербанка, успел побывать и депутатом Госдумы. В 1996 году был назначен на пост министра финансов Дагестана, однако спустя несколько месяцев после этого назначения Гамидов-старший был убит прямо на лестнице министерства — в результате покушения. Освободившийся пост занял его младший брат и помощник во всех начинаниях Абдусамад, эту ключевую позицию он занимал почти два десятилетия. В 2013 году новоиспеченный глава республики Рамазан Абдулатипов, чувствовавший себя не совсем уверенно в республике, решил приблизить к себе финансового патриарха и назначил его главой правительства.

Шамиль Исаев. Фото: ТАСС

Вице-премьер Шамиль Исаев — экономист и ученый-агроном. На этот пост был назначен Рамазаном Абдулатиповым в 2015 году. Известно, что Исаев связан с группой компаний НК «Согрнефть», которой принадлежит крупная сеть заправок по всей республике. Также он является председателем правления крупного совместного азербайджано-дагестанского предприятия «АсераАгромир», которое занимается строительством промышленных теплиц. С 2006 года в течение 9 лет являлся депутатом Народного собрания третьего, четвертого и пятого созывов.

Однако известен Исаев больше благодаря другому обстоятельству: из-за публичных обвинений в причастности к убийствам.

В 2009 году в своей машине в Махачкале был застрелен главный редактор дагестанской газеты «Согратль» Малик Ахмедилов. В декабре 2011 года был убит известный общественный деятель и владелец одной из самых влиятельных дагестанских газет «Черновик» Хаджимурад Камалов. Киллер расстрелял Камалова на пороге редакции в самом центре Махачкалы.

В обоих уголовных делах фигурировала фамилия Исаева. В деле Камалова Шамиль Исаев поначалу упоминался как возможный заказчик. Следователь даже заявлял ходатайство на обыск в доме Исаева, однако Исаев на тот момент являлся членом республиканского парламента, и от следственных процедур его спасла депутатская неприкосновенность.

В 2013 году глава Союза журналистов Дагестана Али Камалов публично обвинил Исаева в причастности к убийствам «неудобных» журналистов. Чуть позже журналист Орхан Джемаль также обвинил депутата в причастности к этим заказным убийствам и на основе материалов уголовных дел доказал, что следствие саботирует расследование.

Исаев подал в суд на Али Камалова и Орхана Джемаля, обвинив их в клевете. Тяжбы длились больше года. Исаев выиграл их. Тем не менее вопросы к следствию по поводу причастности Шамиля Исаева к убийствам остались до сих пор.

Между тем дело Малика Ахмедилова закрыто: осуждены два киллера. Ни организатор, ни заказчик так и не установлены. Дело Хаджимурада Камалова до сих пор расследует Следственное управление СК по СКФО. Известен организатор убийства. По данным следствия, им является Магомед Абигасанов, троюродный брат вице-премьера Шамиля Исаева, на протяжении 12 лет являвшийся начальником его личной охраны. Сейчас Абигасанов находится в федеральном розыске: он подался в бега сразу после убийства Камалова. Сам Шамиль Исаев проходит по делу свидетелем.