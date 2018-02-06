Врача Елену Мисюрину отправили домой. Пока не оправдали, но уже и не держат под арестом. Возможно, приговор Мисюриной действительно был несправедлив. Я в данном случае вообще не берусь давать ему оценку. И я, конечно, понимаю, какую опасность для всего медицинского сообщества может нести это дело. Но я также вижу, какую пользу оно уже дало.

Мы наблюдаем за важным процессом - на наших глазах происходит разгосударствление образа врача. Так сложилось, что в последние почти 100 лет врача в нашей стране боялись, врачу не смели перечить, перед врачом лебезили. Его смиренно ждали, когда он опаздывал, давали взятку, когда вымогал, и сверх того несли конфеты, банки кофе и скотский вопрос: «Чем я могу вас заранее отблагодарить?» Ведь врач имел право работать вполсилы, не стараться, а то и вовсе выставить из кабинета вон. Под его дверью умирали и ничего врачу за это не грозило, потому что на его стороне стояло государство. Раньше врача ничем нельзя было поставить на место: ни жалобой руководству больницы, ни звонком в Комитет по здравоохранению, ни обращением к дежурному прокурору. Потому что жалобы спускались назад в больницу и, стало быть, врач был царь и бог.

Сейчас не так. Народ наконец увидел, что врачи лишились этой безусловной защиты власти. В медицинских кабинетах рассеялась атмосфера безнаказанности. Врачи цивилизовались. Особенно большой рывок в развитии у них произошел в последние пару лет и удивительным образом совпал с интересом правоохранителей к их деятельности.

Конечно, врачи сопротивляются. Они протягивают к государству руки и молят не журить. Впервые в нашей истории врачи так единодушно объединились, потому что очень боятся не только и, вероятно, не столько плановых посадок, сколько перспективы остаться без покровительства государства и инструментов круговой профессиональной поруки.

Они утверждают, что внимание к ним органов в последние годы беспрецедентно. А разве в остальном цивилизованном мире врачам дают уголовный иммунитет? Если обычный гражданин сбил человека и скрылся, его осудят и за ДТП, и за оставление в опасности. А если врач и не принял истекающую кровью роженицу потому, что у него кофе стынет, его судят за халатность и то же оставление в опасности. В передовых странах есть понятие врачебной ошибки и оно четко отделено от врачебной халатности или непрофессионализма, за которые врачей еще как судят.

У нас в прошлом году с жалобами на действия врачей только в СК РФ обратились более 6000 человек, а до суда доведено 175 дел. И жалобы-то какие: вкололи роженице окситоцин, чтобы быстрее сдать смену; пока пили в ординаторской чай, диабетик умер в очереди; закрыли отделение на час раньше, чтобы отметить юбилей заведующей. Неужели все те уважаемые люди, что в связи с делом Елены Мисюриной кричат сейчас о новом сталинском терроре, хотят, чтобы такие случаи оставались безнаказанными?

Сейчас, благодаря поднявшемуся скандалу, народ заметит, что у врачей больше нет иммунитета от уголовного преследования и перед лицом закона они стоят теперь по одну сторону с нами, пациентами. Если врач нагрубил нам или оставил дожидаться на улице, то это он будет отвечать перед нами и государством, а не мы перед государством и врачом. Из тройки игроков на рынке медуслуг - пациента, врача и государства - последнего вычеркнули. Отныне отношения в больницах будут выстраиваются, как и в любой другой сфере, где нет злоупотребления властью. Уровень культуры в российском обществе за последние годы в целом резко вырос, однако те сферы, что были своевременно выведены из-под протектората государства, модернизировались быстрее. Медицина же долго оставалась заложником своей дружбы с государством и теперь наконец начинает говорить с пациентами на равных.

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