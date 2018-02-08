Сестра вождя едет в Пхёнчхан

Последняя из сенсаций — заявление Пхеньяна о том, что в официальную делегацию КНДР на открытии Игр включена Ким Ё Чжон, любимая младшая сестра лидера страны Ким Чен Ына. Эта худенькая девушка имеет ранг кандидата в члены Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, где занимает пост заместителя начальника Отдела пропаганды и агитации и считается самым доверенным лицом вождя. Но главное даже в другом — еще никогда представитель или представительница северной династии Кимов не посещали юг полуострова, который в Пхеньяне считают страной пособников американского империализма. Не говоря уже о том, что два корейских государства до сих пор находятся в состоянии войны.

Ким Чен Ын и Ким Ё Чжон. Фото: ЕРА

В связи с этим в Сеуле и Токио вовсю рассуждают о том, что сестре вождя, возможно, поручена некая важная миссия. Эксперты допускают, что это какое-то особое предложение Сеулу. Или Соединенным Штатам, от которых на открытии Олимпиады будет присутствовать вице-президент Майкл Пенс.

Американцы, как стало известно в Токио, настоятельно попросили Сеул сделать так, чтобы делегация США на открытии зимних Игр была максимально и демонстративно удалена от посланцев Пхеньяна, которых формально возглавляет 90-летний Ким Ён Нам, глава Верховного народного собрания КНДР. Этот бодрый старик начал карьеру еще при генералиссимусе Ким Ир Сене, деде нынешнего вождя страны, и умудрился не только не попасть под репрессии и чистки, но и сохранять с конца 90-х годов церемониальный пост как бы второго человека в стране чучхе.

Конкретно американцы настаивают на том, чтобы располагаться подальше от северокорейцев и на церемонии открытия Олимпиады, и на банкете, и во время фотографирования. Вице-президент Пенс вообще намерен на Играх максимально подчеркивать непримиримость в отношении Пхеньяна: в Токио 7 февраля он сообщил, что в ближайшее время США введут новые «самые жесткие и агрессивные санкции» против КНДР. При этом Пенс повторил, что Вашингтон любыми средствами намерен заставить Северную Корею отказаться от ракетно-ядерной программы, и назвал режим Ким Чен Ына «самым жестоким» на планете.

Вице-президент во время Олимпиады намерен встретиться с перебежчиками с севера Кореи. Он демонстративно взял с собой отца американского студента, который некоторое время назад поехал в КНДР туристом, попытался украсть там пропагандистский плакат на память и был за это осужден на тяжелый срок в лагерях. Потом его отпустили, но на родину парень прибыл в бессознательном состоянии и быстро умер от повреждений мозга. В США, понятно, считают, что в Северной Корее его замучили.

Пока Пенс демонстрирует жесткость, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, как сообщают, готовит в дни открытия Олимпиады личную встречу с главой делегации КНДР. А теперь, возможно, еще и с любимой сестрой вождя — ее приезд Сеул приветствовал с энтузиазмом. Все это должно подкрепить политику «солнечного тепла», которой президент Мун рассчитывает умиротворить суровых соотечественников на Севере.

Ради приезда делегации КНДР он пошел даже на временное смягчение санкций в отношении Пхеньяна. В воды Южной Кореи, например, с 2010 года запрещено допускать суда с Севера. Но сейчас сделано исключение: в один из портов страны уже вошел белоснежный паром «Мангёнбон-92» под флагом КНДР, который привез почти полторы сотни оркестрантов и очаровательных девушек в одинаковых красных пальто с меховыми воротниками. Это танцовщицы и певицы, которые будут выступать во время Олимпиады, демонстрируя «человеческое лицо» Пхеньяна. Сеул согласился даже с просьбой заправить паром горючим — хотя это может нарушить жесткие ограничения на поставки нефтепродуктов в КНДР, введенные Советом безопасности ООН.

Фото: ЕРА

Ну а сестра вождя, бесспорно, станет суперзвездой открытия Олимпиады, затмив остальных гостей. Телевидение будет наперебой показывать милую улыбчивую девушку с коммунистического Севера, судачить о том, как она одета, с какой сумочкой приехала и пользуется ли косметикой. Это станет немалой пропагандистской победой Пхеньяна, цель которого — изменить представление о себе в Южной Корее, по возможности оторвать ее от общей линии нажима на КНДР и закрепить тенденцию к смягчению режима удушающих санкций. Не исключено также, что приезд сестры станет шагом в подготовке еще более ударной операции — визита в Сеул ее брата, первой в истории поездки лидера КНДР на Юг.

Такое развитие событий вызывает нарастающее раздражение в Вашингтоне и Токио: правительство Японии 7 февраля заявило о том, что «нельзя покупаться на дипломатию улыбок» Пхеньяна. Оно призвало Сеул проявить благоразумие и не размывать единый фронт международного давления на Север. Вице-президент США в тот же день заявил, что Вашингтон не позволит Пхеньяну захватить Олимпиаду и превратить ее в «свое шоу».

Сразу после начала Игр американцы и японцы намерены провести с миротворцем Муном трехстороннюю встречу с участием того же Пенса и японского премьера Синдзо Абэ, который тоже приедет на открытие Олимпиады. Президенту Южной Кореи планируют промыть мозги и вернуть в русло единой согласованной политики максимально возможного нажима на Пхеньян. В частности, от Сеула хотят получить заверения, что после завершения Олимпиады временно приостановленные американо-южнокорейские военные учения возобновятся с прежней силой.

Между тем ходят слухи, что американцы, несмотря на всю свою суровость, могут все же готовить почву для возможных контактов с высокопоставленными посланцами Пхеньяна во время Игр. На днях государственный секретарь США Рекс Тиллерсон не исключил такой вариант — мол, как дело пойдет. Намеки на возможность контактов делал и министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис, что привлекает еще большее внимание к тайным маневрам вокруг нынешней зимней Олимпиады.