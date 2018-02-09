Наука покрывать

Сетевое сообщество «Диссернет», занимающееся поиском плагиата и других нарушений в научных работах российского истеблишмента и обычных граждан, 9 февраля представляет сразу два доклада, посвященных деятельности Экспертных советов (ЭС) по экономическим наукам в России в последние пять лет. «Диссернет» с 2013 года подал в Министерство образования 116 заявлений о лишении ученых степеней кандидатов и докторов наук. Однако когда рассмотрение заявлений проходило на уровне Экспертных советов, «Диссернету», как говорится в докладе, пришлось столкнуться с «совершенно удивительными по своему цинизму и мракобесию» реакциями экспертов того или иного совета. Это касается обоих ЭС по экономическим наукам, существующих при Высшей аттестационной комиссии: по экономической теории, финансам и мировой экономике, а также по отраслевой и региональной экономике.

«ЭС по отраслевой и региональной экономике оправдал в общей сложности более 4000 страниц недобросовестных заимствований, — ​констатирует сетевое сообщество. — ​О качестве работы ЭС говорит и тот факт, что ни в одном из доступных нам заключений совета нет ни одной сравнительной таблицы с анализом текста! В то время как заявителями были продемонстрированы заимствования на 4000 страницах и, следовательно, поданы как минимум 10 тысяч страниц текстовых приложений, ЭС по отраслевой и региональной экономике не считает необходимым самостоятельно проводить сравнение текстов диссертаций, некритично принимая результаты такого сравнения, проведенного диссоветом, и ограничиваясь общими словами о несостоятельности доводов заявителей».

Читайте также Журнальный зал Диссернета. Антирейтинг российских научных изданий

Одним из методов «оправдания» тех или иных нарушений в работах диссертантов со стороны ЭС по отраслевой и региональной экономике является ссылка на то, что заимствование у какого-то автора — ​это плод их «совместной деятельности»: большой взятый кусок текста якобы писался авторами вместе в других работах — ​но эти работы при этом не указаны. Так, например, было с работой доктора экономических наук Катрины Добровой, в которой «Диссернет» обнаружил 250 страниц сплошного заимствования текста. Другой показательный способ «оправдания» работ — ​ссылка на то, что механическая проверка текста человеком без ученой степени по экономике не позволяет рассмотреть нарушения, даже если видно невооруженным взглядом, что текст списан.

А еще по логике ЭС, пишет «Диссернет», «плагиат только тогда плагиат, когда это плагиат в «выносимых на защиту положениях», «научной новизне», «научных результатах».

Кроме того, оправдание часто происходит по схеме «совпадение интерпретаций»: ЭС утверждает, что для объяснения тех или иных работ и концепций диссертант, подозреваемый в плагиате, просто использует те же «устоявшиеся конструкции» — ​потому что других вроде как и нет.

Одним из ключевых обвинений ЭС в нечистоплотности является оправдание с их стороны подлога в диссертациях, на которые обратил внимание «Диссернет». По данным доклада, члены Экспертного совета по отраслевой и региональной экономике готовы изучать фиктивные данные как настоящие более чем в двух третях случаев. «Подлог данных в диссертациях находится на самом «дне» академического «ада». Если лицо, выдающее чужие правильные результаты за свои, наносит вред только своей совести и репутации, то «изучение» фиктивных «данных» вредит всему научному сообществу, «отравляя воду в колодце»: исследователи не могут быть более уверены, что результат в статье их коллег — ​не вымысел», — ​считают авторы доклада.

По заключению авторов доклада о деятельности Экспертных советов, массовое оправдание нарушений в научных работах является консолидированной деятельностью, а не инициативой некоторых их членов. Больше всего подписей под признаниями недобросовестных заимствований добросовестными поставил академик РАН Борис Порфирьев (10 раз). В комментарии для «Новой» Порфирьев заметил, что относится к деятельности «Диссернета» «положительно», но «в основном у нас с ними дискуссионная позиция». «Я знаю их точку зрения, — говорит академик. — Мы ее неоднократно и в ЭС, и на президиуме ВАК оспаривали. Вы посмотрите статистику работ, которые мы (Экспертный совет. — В.П.) отклоняли сами,— «Диссернет» просто любит приписать все заслуги себе. И вы увидите, что мы отклонили работ — ​вплоть до лишения степеней — на порядок больше, в том числе министров и замминистров. Просто мы об этом не кричали никогда, все делали спокойно».

Работу «Диссернета» Порфирьев называет «полезной» с точки зрения «сигнальной функции». «Люди осуществляют проверки, сверки и выявляют области, которые их беспокоят. Дальше эти люди предъявляют эти материалы для глубокой серьезной экспертизы. Важна именно научная экспертиза. Когда нам говорят, что этим занимаются специалисты по сличению текстов, — тут, извините, и специалистом быть не надо, чтобы увидеть два одинаковых текста. Вопрос в том, почему эти тексты одинаковые, что послужило причиной — может быть, это выдержка из совместного текста авторов. Надо разбираться», — говорит академик.

Читайте также Журнальный зал Диссернета. Антирейтинг российских научных изданий

По мнению самих «диссернетовцев», ЭС не справился с этой задачей. «Представляется нецелесообразной какая-либо частичная ротация данного ЭС. Только полная эрадикация и замена новым составом сможет прекратить позорную практику оправдания недобросовестных заимствований в ключевом органе государственной системы научной аттестации», — пишут докладчики. Она и идет: сейчас, как заявил «Новой» научный секретарь ВАК Игорь Мацкевич, идет ротация и комплектование нового Экспертного совета по экономике. «Какие могут быть комментарии? Обливать грязью предыдущий совет? Замечательно, конечно, классно, но я этим не занимаюсь, — говорит Мацкевич. — Идет комплектование совета, все предыдущее руководство ушло. Это вопрос деликатный, очень тонкий. В чем смысл вашего обращения? Чтобы вся страна обсуждала, кто будет в Экспертном совете? Я полагаю, что этого пока не знает даже возможный председатель совета».

По словам Мацкевича, процесс принятия заявок продлен до 1 марта. «Диссернет», в свою очередь, выпустил еще одну часть доклада, в которой проверил уже имеющихся кандидатов на причастность их к категории «диссероделов» или тех, кто их оправдывает, а также на причастность к публикациям в «мусорных» журналах. По количеству кандидатов, так или иначе замешанных, по данным «Диссернета», в нехороших научных историях, Экспертный совет по отраслевой и региональной экономике все равно удерживает печальное лидерство.