Я — пионер

Прошлой зимой я отправился в зимний лагерь и увидел ребят в красных галстуках — это были пионеры. Я удивился: мне казалось, что их больше не существует. Но лагерь был пионерским, и они пригласили меня в свой коллектив.

Оказалось, что пионерская организация не пропала после развала Советского Союза. Пионеры практически не переставали существовать. Теперь пионерия стала добровольной и совершенно не политической организацией. Пионеры не относятся ни к какой партии, в том числе коммунистической. Идеями современной пионерии стали стремление улучшать окружающую жизнь, помогать тем, кому нужна помощь. Пионеры есть почти во всех регионах России. В частности, в Москве уже больше двадцати лет существует пионерская дружина «Сигнальщики». Ее руководитель и создатель — Владимир Круглов, педагог, вожатый. В дружине состоит около 70 ребят и 12 старших инструкторов. Пионеры заняты самыми разными делами: театр, туризм, журналистика. Но зачем же детям XXI века нужна пионерская организация?

Все дело в том, что здесь ребята делают все сами. Если планируется поход, то сами выбирают маршрут, сами покупают продукты и билеты на поезд, сами дежурят и сами готовят еду. Если ставят спектакль, то сами выбирают пьесу, сами делают декорации, костюмы, работают осветителями и звукооператорами.

Новички попадают в дружину в основном после летних и зимних лагерей. Придя в дружину, человек не сразу становится пионером. Сначала ему нужно закрыть кандидатский стаж, который длится минимум три месяца, и только после этого он может подать заявку для вступления в пионеры. Я тоже после трех месяцев работы в дружине подал заявку, которую одобрил мой отряд. На ближайшем сборе с торжественной линейкой вновь принятому кандидату повязывают галстук. У меня это случилось 7 апреля, в день рождения дружины. Я навсегда запомню этот момент!

Я попал в информационно-медийный отряд (ИМО), а всего отрядов четыре, еще есть ТТО — театрально-творческий отряд, ТРО — туристско-ролевой отряд, СКО — социально-культурный отряд. ТТО ставит спектакли, помогает московскому театру «Без вывески»; ТРО собирает байдарки, учится вязать узлы, организует для всей дружины походы; СКО помогает ветеранам, детям-сиротам, животным; ИМО ведет собственный портал в интернете «Без взрослых». Но это не значит, что ребята в отрядах занимаются делами только своего профиля. В поход отправляется вся дружина.

В дружине существуют ступени роста: юнга, юнкер, гардемарин и флагман. Юнга — это пионер, который уже освоился в организации. Юнкер — это образцовый пионер. Гардемарин — старший пионер. Флагман — это выдающийся пионер, самая высшая ступень роста в пионерской дружине «Сигнальщики». Она присваивается действующим составом педагогического отряда. За всю историю организации в ней было только два флагмана. Я пока что достиг ступени юнги, но я не буду на этом останавливаться.

Для меня в дружине многие ребята стали примером, ведь они делились со мной своим опытом, научили меня многим полезным вещам. Мне помогали летние и зимние лагеря, военно-спортивная игра «Зарница», сборы актива старшеклассников. А я помогал тем, кто находился в сложной жизненной ситуации (ребятам в детских домах, интернатах, социальных приютах и советам ветеранов).

Я научился монтировать видео, фотографировать, вязать различные узлы, обращаться с пионерской символикой, играть на сцене. Я получил опыт организаторской деятельности. Мне кажется, этот опыт мне сильно пригодится в будущей жизни. Именно поэтому я считаю, что современному ребенку просто необходима пионерская организация. Она помогает ему раскрыться, стать активным и самостоятельным.