Послушный, но не тупой

«Если зайти в школьную столовую, можно предположить, что государству не нужны здоровые люди. Большинство школ может предложить лишь дешевый обед и кучу сладостей в буфете. А потом это государство будет продавать своим гражданам как можно больше лекарств».

Виктория С.

«Чем однотипней ученики, тем проще государству. Образование выстроено так, что вот есть факт — и он не обсуждается. А если кто-нибудь из учеников захочет высказать свою точку зрения, ему скажут, что она неправильная. Иногда даже исторические факты переиначивают в учебниках, чтобы новое поколение о них не знало. Такой ученик нужен государству, в котором, по сути, и нет демократии».

Саша, 16 лет

«Государству нужен податливый, гипертерпеливый, недумающий робот, а не ученик. Он должен идеально выполнять все работы и волноваться из-за оценок. Остальные в вузы попасть не должны».

Мария, 17 лет

«Государству нужен ученик послушный, легко поддающийся внушению. Но не тупой, по­этому введены всякие экзамены и проверочные. Такие ученики нужны государствам-потребителям, которые готовы растить граждан, расходуя меньше средств. Странам-аутсайдерам».

Jivon, 17 лет

«Такой, который будет слушаться и которым легко управлять. Он должен быть как все и ничем не отличаться. Стадом управлять легче. Такие люди нужны государству, в котором всем правит коррупция, у которого нет цели развиваться и смотреть в будущее».

Яна, 18 лет

«Мы должны быть усердными, исполнительными, но не слишком умными. Из школьной программы изымаются творческие предметы — технология, музыка, ИЗО, зато становится больше русского языка и точных наук. Но все обучение сводится к тому, что школьникам вдалбливают в головы экзаменационные темы. Мне кажется, стране просто нужна рабочая сила».

Елизавета, 16 лет

«Нужен патриотичный человек, который сможет полностью отдаться государству».

Полина, 16 лет

«Если честно, иногда мне кажется, что государство не заинтересовано в том, чтобы из школы выходили полные энтузиазма люди, имеющие желание и знания для того, чтоб менять страну, двигать ее вперед.

В школе я постоянно слышу жалобы своих учителей на огромное количество бюрократии. Государство постоянно заваливает их тоннами каких-то бумажек, отчетов, аттестаций. Времени на подготовку к урокам, проверку домашних заданий и контрольных работ у них просто нет. В прошлом году в гимназии, где я учусь, ввели электронный журнал для выставления оценок, но при этом не убрали заполнение обычного бумажного аналога. Фразу «извините, я не успел(а) проверить ваши работы, заполнял(а) журнал до двух часов ночи» мы слышим постоянно. И обидно осознавать то, что от этой бумажной волокиты страдает уровень знаний.

Мне нравится, что ЕГЭ способен уравнять шансы на поступление детей из разных регионов, семей и т.д. Но Министерство образования вводит различные дополнительные испытания: декабрьское сочинение по литературе, ВПР (всероссийские проверочные работы) по 6 предметам. Похоже, в России одновременно пытаются перенять западные стандарты образования и сохранить традиционную систему. И нагрузка на школьника растет с каждым годом, нам катастрофически не хватает времени.

С помощью проверочных работ, ЕГЭ государство через школу убивает в человеке возможность и желание самовыражаться, быть личностью. Все 11 лет никого не волнует то, что ты хочешь сказать. «Нельзя писать о том, что ты не согласен с позицией автора, а то завалят», — говорит моя учительница. И я ее понимаю — она искренне хочет хороших результатов».

Мария Можаровская, 16 лет

«Каждый день нам рассказывают о предстоящих экзаменах, о поступлении в вуз — и все это отбивает желание проявлять хоть какую-то инициативу. Хочется только лежать на парте и спать.

Каждый день учителя нам говорят, что мы должны выкинуть из головы наши мысли и делать то, что требует государство. На литературе нам говорят, что мы не имеем права писать в эссе о том, что нам не нравится; на общество­знании нам говорят писать о том, как безгранична наша любовь к прекрасной родине-матери, даже если нам Россия как место для проживания не нравится.

Нам предписана программа — и школьники читают «Войну и мир» в десятом классе, толком не понимая того, что они читают. Все, что они выносят из этого чтения, — «оно длинное и скучное».

Мысль, посыл — все это не важно, но зато важно отчество персонажа и какой суп варила героиня в тридцать второй главе.

Государству важно то, что вовсе не важно детям, а детям важно и интересно то, что абсолютно не интересует государство, и, в моем понимании, это похоже на замкнутый круг».

Варвара Тихон, 8-й класс