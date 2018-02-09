Фастфуд нам в глотку

Непонятные или даже странные пищевые предпочтения заставляют многих родителей задуматься, что с их ребенком что-то не так. Иногда им в самом деле есть о чем беспокоиться, но чаще подростки начинают есть то, что дома им либо запрещали, либо просто не покупали.

Вообще-то, многие не едят супы, хотя их любят, потому что супы ассоциируются с детством — если родители очень старались кормить здоровой пищей, то подростки начинают им в пику есть чипсы.

Хотя в целом наше поколение можно назвать ЗОЖ-поколением. У нынешних подростков очень популярны блоги спортивных ребят и всякие кафешки, продающие диетическое и белковое питание, а протеиновые батончики или наборы из фруктов теперь есть почти в каждом магазине. Некоторые девочки в нашем классе ходят в зал, питаются по расписанию и считают калории.

У мальчиков здоровый образ жизни менее популярен: они скорее совмещают любовь к протеиновым батончикам с вредными привычками. Но в целом подростки стали образованней и лучше понимают, что и как влияет на их здоровье, — а поэтому стараются заботиться о том, что едят.

Если школьная еда невкусная или ее мало — школьники идут в ближайший магазин, чтобы дожить до вечера. Из магазина тащат разное: те самые протеиновые батончики, мюсли, детские кашки, булочки и бутерброды. А вот мясо и колбасу редко берут.

Очень популярны диеты, веганство и другие способы самоограничения в еде. На диете тоже сидят многие — от ПП (полезного питания с четким подсчетом калорий) до ИП (интуитивного питания — есть столько, сколько хочется, и то, чего хочется) или даже голода (ничего, кроме воды). Расстройства пищевого поведения тоже часты.

Подростки стремятся к самоопределению, и разные кафе им интересны не только и не столько едой, сколько обществом, статусом — если тусуется в соответствующем ресторане или кафе. И еда тоже бывает интересная: цветной кофе с сиропами и пряностями или чай с шариками — крахмальными комочками из корня маниоки. Подросткам есть из чего выбрать — но то, что они выбирают, не укладывается в привычный образ ресторана.

Иногда выбор определяется традицией или практическим удобством. Например, многими нелюбимый фастфуд (особенно «Макдоналдс») обязан своей популярностью даже у тех, кому не нравится еда, своей демократичностью (там можно шуметь, нет строгих правил поведения, можно занимать места, даже не заказывая ничего). Некоторые слышали от родителей, как открывался первый «Макдоналдс» в Москве. В фастфудах удобно встречаться — они есть у каждого метро. Так что туда не любовь к картошке фри людей влечет, а демократизм, удобство и бесплатный вайфай — это что-то вроде коворкинговой зоны для тех, кто не хочет особо тратиться. А это важно. Нам либо неловко просить деньги у родителей, либо они выдают фиксированную сумму, которую при большом выборе в обычных и интернет-магазинах хочется сохранить как можно более целой, поэтому вопрос бесплатных мест для посиделок, бесплатного вайфая, дешевой еды стоит остро.

Еще удобно собираться в антикафе (там платят за время, а не за то, что съел или во что сыграл). Обычно там большой выбор игр, приставки, иногда бывают даже разные домашние животные (обычно кошки, но есть антикафе с лемуром). Обычно есть микроволновка, аппарат для кофе, чайники или бойлеры — удобное место, чтобы провести время с друзьями, поработать в комфортной зоне или отпраздновать день рождения.

Подросткам надо где-то собираться, делать коллективные задания по учебе, просто болтать — родители не все готовы терпеть у себя ватагу шумной молодежи, и молодежь не очень мечтает о тусовке с родителями. Так что выбирают кафе, а кафе стараются расширять свой ассортимент, понимая, что их целевая аудитория — школьники, студенты, молодые работающие люди — неоднородна, и хотя «миллениалы» похожи на «детей девяностых», их уровень и стиль жизни различаются.