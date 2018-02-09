Понедельник. Честно? Безумно рада началу учебы. Не потому, что каникулы вышли какими-то неудачными, — как раз наоборот, просто когда отдых затягивается, начинаешь слишком много планировать, жалеть о «загубленной юности», копаться в себе.

Первый день учебы начался неплохо. Показалось, что я даже соскучилась по одноклассникам, но это, знаете, чувство мимолетное. Сейчас ощущение, что никаких каникул не было, потому что рутина как тянулась, так и тянется до сих пор.

Вторник. Если за неделю до новогодних праздников учителя не особо нагружают детей, то после них школа напрямую ассоциируется с адом. Быть может, преувеличиваю, но сейчас десять вечера, и настал момент учить химию к завтрашней проверочной. Прокрастинация до добра не доводит.

Обещала, что в этой четверти испытаю свой максимум в учебе, попробую стать отличницей, но это сложно, когда ты изначально не особо умненький. Но старательный!

Старательный кретин… Что может быть лучше?

Среда. Сложно верить с собственное могущество, когда ты не выспался. После каникул самое трудное — восстановить режим. Пока я что-то между жаворонком и зомби. А вообще, обещала сегодня обойтись без нытья.

Продуктивный день. Сдала стихотворение Афанасия Фета, но это так себе повод для гордости: восемь строф всего. Начинаю снова привыкать к учебе, уже не откладываю все на последний момент. Для этого нужно давать себе очень сильные подзатыльники, но любые средства сойдут. Где-то вычитала заумную фразу: «Внутренняя дисциплина — это и есть свобода». Не знаю, как это поможет, просто включу в постоянную рубрику очевидных вещей.

Четверг. Первые три дня класс был в полном составе, сегодня остались, видимо, только самые сильные. Соседка по парте оказалась не в их числе. Надеюсь, что скоро вернется. У нас сложились очень хорошие отношения — абсолютного гуманитария (меня) и гения в точных науках. Взаимовыручка — залог успеха.

Главное, чтобы не было проверочных по алгебре.

Пятница. Завещание. Владу я отдаю свою гитару, Асе — мое сердце и пароль от инстаграма. Мама, не забывай кормить черепашку, пожалуйста, или отдай ее в хорошие руки. Ноутбук со всеми играми завещаю Алиске — она знает, что делать. Я вас любила, но настало время прощаться.

На надгробной плите напишите что-то вроде «погибла в погоне за знаниями» или «гранит науки оказался отравлен».

Суббота. Жизнь становится похожа на жизнь только в выходные. Вот сейчас это допишу и пойду прожигать свое существование. Но сначала уберусь в комнате. До завтра.

Воскресенье. Закрепляю выученный материал по истории картиночками из интернета. Вообще, где-то читала, что тему стоит считать понятой, если человек может про нее шутить. Неплохо, да? Я где-то пропустила ступень эволюции.

Уже вечер, но за домашнее задание еще не садилась. Во-первых, продлеваю выходные и оттягиваю неизбежное. Во-вторых, впереди целая ночь!

И вообще, время подвести итоги недели. Я дожила до третьей четверти, это — прогресс. Практически восстановила режим сна. Заработала всего лишь один долг по английскому. И ключевое: доработала конспекты, до которых не доходили руки с октября-ноября. Я довольна.