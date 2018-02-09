Неделя с катапультой

В понедельник у меня был день рождения. Был настоящий праздник, потому что не было школы — потому что выпал снег и все занятия отменили. Я расчищал снег на дорожке к дому, мастерил катапульту, которую скоро надо было сдавать. Бабушка испекла торт. Вечером приехали гости. За прошедший год я ничего особого не сделал, хотя… хотя я съездил в «Артек». Это было хорошо.

Вторник. Я привез катапульту «Марк 2» на велике в школу для урока физики — это второй вариант катапульты, она большая, я держал ее на руле. Мой одноклассник увидел меня на велосипеде с катапультой, удивился, что она такая большая.

В среду у меня был стресс, который продлился до пятницы. Одна девочка вместо катапульты привезла пневматическое оружие, которое запускало маршмеллоу, и ей дали А+.

Жаль, что я поменял школу… блин, я всех знал из своей параллели. Строишь пирамидку, строишь…* Хотя бы треть я знал из средней школы. Половина ребят — я им кивал, половина ребят мне жали руку сразу. А тут… ну что я могу сказать? Интересно, как все повторяется. Социальные животные всегда будут социальными. Например, в Йорктауне есть мальчик, если он себя не убил, Джошуа. Довольно тихий, меньше ростом, чем все… Знаете, кого я вижу в очереди на обед в кафетерии? Нет, не его, но он делает все то же, что и Джошуа. Я вот только что подумал, интересно было бы найти своего двойника… социального двойника.

Четверг. Хотел сдать катапульту, но было много народа. Они все сдали свои катапульты, кроме меня и еще одного парня. Сегодня на математике мы смеялись. Я сижу на последней парте, там еще три парты, и я с группой смеялся. Учительница подошла, повернула мою парту, теперь я сидел спиной к группе!.. Почему мою парту? Я смеялся со всеми! Но только мою парту повернули. На уроках русского тоже смеялись. Я и еще два человека. Илья, он недавно из Москвы, учится в девятом классе, и еще мальчик, я забыл его имя. А, Дэвид.

Пятница. Сдал катапульту. Я забыл сделать в клюшке — ручке моей катапульты — дырку, поэтому болт не давал оттянуть ручку полностью назад. Попал со второго выстрела, но забыл вовремя сдать чертеж. Получил В. Сегодня был в группе на уроке истории с девочкой, моим социальным двойником. Она такая же, как я, ведет себя так же.

Суббота. Проснулся поздно, сегодня утром урок математики у репетитора. Мария Вениаминовна. Сложно выговорить, но я научился. Она хорошая. Мне нравится решать с ней математику, она как мама: «Сделай задание как нужно!»

Вечером была игра. Я играю в хоккей. Я защитник. Иногда мы выигрываем, иногда проигрываем. Я стараюсь, чтобы мне было весело. Бодрю команду, танцую на льду, как Овечкин, когда забиваю гол. Вернулся домой в 12. Ура! Спать.

Воскресенье. Самый расслабленный день, только полы нужно помыть. Надеюсь, родители не загрузят работой. Родители весь день работали и забыли про меня. Сегодня день прошел неплохо, я радостный. Бабушка всегда смеется, когда я говорю на вопрос «как дела?» — «неплохо». После обеда папа звал кататься на коньках на реке, но я не поехал. Лень. Снег, холодно. Лучший дом — это дом родителей, пока не закончишь школу.

* Школы от начальной до старшей все вместе называются пирамидой, здесь игра слов: школьная пирамида в английском и детская игрушка в русском — то есть ты заводил знакомства в нижнем уровне (начальной школе), затем на средних уровнях (в средних классах)… А сейчас в последних двух классах, поменяв школу, остался без всех этих своих знакомств.