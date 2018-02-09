Четыре дня радости

Улица солнечная-солнечная. Я не очень люблю раннее утро, но сейчас мне хочется щуриться на солнце, как кошка, и гулять по асфальту босиком.

В здание я вхожу в 8.45. Почему-то такие незначительные мелочи очень хорошо запомнились. Сегодня — первый день театрального фестиваля «Пролог». Я на нем первый раз. Меня взяли волонтером, и от этого еще радостнее. Начинается все в десять, но залы нужно подготовить для спектаклей и мастер-классов.

Помню, как по утрам мы убирали залы, распахивая все окна настежь. Помню, как надо было быстро расставить стулья, чтобы спектакль начался вовремя. Помню, как в набитом битком зале, куда влез весь фестиваль, бегали по спине мурашки и замирало сердце. Помню мастер-классы, где каждый раз узнавала о себе что-то новое, невероятное.

И людей. Так много прекрасных, теплых, родных людей. Гитара, объятия. В перерыве мы выходили погулять босиком по асфальту.

Этого тепла хватает мне до сих пор.