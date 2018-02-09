Российские спортсмены на церемонии открытия Игр в Пхенчане. Фотография

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Делегация олимпийских атлетов из России в составе 80 человек и под нейтральным флагом олимпийского движения приняла участие в параде спортсменов во время церемонии открытия Игр.

Отсутствие национальной символики и усеченный состав россиян на Олимпиаде — последствия санкций МОК за допинговый скандал, разразившийся после разоблачений бежавшего в США Григория Родченкова, занимавшегося допинг-контролем в России. Российские чиновники от спорта до последнего не признавали своей ответственности за скандал, а отдельные представители власти поначалу даже попытались призвать к бойкоту Игр в качестве ответа на санкции. К счастью, здравый смысл возобладал, а большинство его и придерживалось, в итоге Россия отправила спортсменов на Олимпиаду.

Перед отправлением в Корею атлетов принял президент Путин. Он попросил прощения у олимпийцев за то, что российские власти не смогли их защитить. Для не приглашенных на Олимпиаду и пожизненно дисквалифицированных из Игр спортсменов в России уже пообещали провести свои соревнования.

За событиями в Южной Корее следит спецкор «Новой газеты» Надежда Прусенкова. Читайте ее дневник: