Жертвоприношение

У Ольги Ладыгиной, жительницы села Русский Потам Ачитского района Свердловской области, два замечательных сына. Но они с мужем всегда хотели еще детей. И вероятно, сегодня молодая мама могла бы уже получить из рук губернатора заслуженную награду — ​«Материнская доблесть», если бы не оптимизация здравоохранения в области. Нет больше в родном селе пункта «Скорой помощи», а значит, и шанса выжить, если роды сложные, тоже почти нет.

В трагическую ночь 24 января у беременной начались сильные боли в животе. Свекровь, находившаяся рядом, сразу же вызвала неотложку.

— Мы ждали врачей 90 минут, — ​вспоминает родственница, — ​все это время Ольга мучилась от страшной боли, и никто из нас не мог ей ничем помочь.

Полтора часа ожидания, еще полчаса дома — ​врачи осмотрели, заполнили необходимые бумаги, дали таблетку от давления, поставили катетер в вену на руке для капельницы, но нужного лекарства не оказалось. Роженицу повезли в роддом в Красноуфимск, полсотни километров, которые длились адски долго. В больнице Ольгу прооперировали, достали 8-месячную девочку, которая не дожила до спасительной операции и умерла в материнской утробе. Еще два дня в реанимации спасали саму Ольгу…

Эта история могла бы закончиться иначе, если бы не равнодушие врача. И даже не того, что вез ее ночью в скорой по не лучшим уральским дорогам. В этой истории есть еще одна важная встреча.

— Всю беременность я добросовестно выполняла указания врачей, ездила на скрининги, сдавала необходимые анализы, — ​утверждает Ольга Ладыгина. — ​Накануне трагедии я была на приеме у гинеколога, сделала КТГ. Результат исследования сердцебиения младенца показал, что с ребенком что-то не так. Врач выдала мне направление на госпитализацию. Утром я уже приехала с вещами в отделение патологии в Красноуфимске. Доктор в приемном покое в госпитализации мне отказала, сказав, что повода для этого нет. Ночью моя девочка умерла, так и не успев родиться.

Действия врачей в этой ситуации как минимум вызывают недоумение. Женщина имела все показания для того, чтобы находиться под пристальным медицинским присмотром: в 2015 и в 2016 годах она потеряла малышей на поздних сроках беременности.

— Первый раз это произошло 23 августа 2015 года, — ​рассказывает Ольга. — ​У меня отошли воды и начались экстренные роды. Родные сразу же позвонили в скорую.

Врачи долго не могли определиться, куда ее везти, так как в Ачитском стационаре не было мест, а роддом уже не работал. Ребенок погиб в утробе. Повторилась трагедия 28 августа 2016 года. Начались сильные боли в животе. Снова скорая… Снова не довезли вовремя.

Сегодня родственники Ольги Ладыгиной ждут ответа от прокурора Ачитского района, который должен дать правовую оценку действиям врачей. Осиротеть в условиях оптимизации может каждая будущая мама.