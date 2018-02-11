Особый тормозной путь

Утром 10 февраля на трассе Канск — Тасеево — Устье (Красноярский край) минивэн Honda вылетел на встречку — под КамАЗ. Погибли 8 человек, среди них двое годовалых младенцев и 17-летняя девушка. 6 февраля на шоссе Тихвин — Новая Ладога в Ленинградской области маршрутный микроавтобус из Вологды Ford Transit выехал на встречку и столкнулся с грузовиком IVECO. Погибли 9. За неделю до этого в Ростовской области рейсовый автобус улетел в кювет, погибли 4, еще 15 травмированы. За три дня до этого на перегоне Красноярск — Канск федеральной трассы «Сибирь» Renault Logan (управлял им 45-летний мужчина, рядом жена, сзади трое детей: 3, 7, 16 лет) вышел на встречку, столкнулся с большегрузом Volvo. Жена и мать троих детей погибла. Дети травмированы, но жить будут, главе семьи помощь оказали на месте.

А до этого под Тамбовом столкнулись «восьмера» и «Газель»: погиб ребенок и 4 взрослых. А за день до этого на трассе Новосибирск — Барнаул Toyota Opa вышла на встречку и лоб в лоб сошлась с Honda Stream: 6 трупов, 4 покалечены. Тогда же на перегоне Красноярск — Енисейск Chevrolet Niva вылетел в лобовую на Lifan; погибли 2 взрослых и 2 ребенка — 5 и 11 лет. 8 января на трассе Кузбасс — Алтай Kia Ceed выехал на встречную полосу под грузовик Volvo — 5 трупов. 6 января на шоссе Нижний Новгород — Саратов сошлись ВАЗ-2114 и бензовоз MAN — 5 трупов.

6 января в Плесецком районе Архангельской области на встречку выехал Mitsubishi ASX, столкнулся с ВАЗ-21043 — 5 трупов. 3 января на перегоне Ханты-Мансийск— Нягань столкнулись Mazda 6 и Renault Duster. Погибли 10, среди них четверо детей.

Люди бьются и убиваются каждый день. С 2007 по 2016 год в ДТП полег, считай, целый город: «Погибло 271 тыс. человек, 2,5 млн были ранены, пострадали 227 тыс. детей в возрасте до 16 лет, из них 9 тыс. получили травмы, несовместимые с жизнью». Эти цифры — из Стратегии безопасности дорожного движения в РФ на 2018–2024 годы, утвержденной премьером 8 января. Органам власти субъектов РФ отныне рекомендовано руководствоваться положениями данной Стратегии, а МВД дано полгода, чтобы внести «проект плана мероприятий по реализации Стратегии». За тугим и обманчивым бюрократическим слогом меж тем кроется рождественская сказка, легкая, возвышенная. Это первая правительственная бумага, подписанная Дмитрием Медведевым в этом году, и задача сформулирована в ней по-новогоднему: «Стремление к нулевой смертности в ДТП к 2030 году».

К новым запретам нам не привыкать, а запрет гибнуть в ДТП выглядит даже гуманным. Но как его «реализовывать»?

В списке «основных направлений реализации Стратегии» на первом месте — «изменение поведения участников дорожного движения с целью безусловного соблюдения норм и правил дорожного движения». Вообще изменением человеческого поведения кто только не увлекался, утопистов всех мастей в человеческой истории не счесть, итогами одного из самых масштабных опытов по улучшению человеческого материала мы здесь можем любоваться воочию уже довольно продолжительное время. Тем не менее премьер, исполняя поручение президента, вместе с МВД, видимо, полагают, что большевики, по сравнению с ними, дети, что вот у них-то перевоспитать россиян получится. Вместо того чтобы максимально разводить встречные потоки, возводить дорожное строительство и развитие инфраструктуры в безусловный приоритет, нас собираются приучать к «безусловному соблюдению» ПДД.

Да, это беллетристика. Нет, надежд переделать человеческую породу, конечно, оставлять не стоит. Но единственный работающий способ отнюдь не те воспитательные меры, которые сегодня применяют гаишники, например, на родине главы ГИБДД России Михаила Черникова в Красноярске: останавливая тебя, приглашая к себе в авто, демонстрируя тебе видео с авариями и рассказывая, как важно блюсти ПДД. Нет, это — деньги. ОСАГО для злостных нарушителей ПДД должно стоить не так же, а в разы дороже. Штрафы за деяния, реально угрожающие другой человеческой жизни, должны как-то биться по размерам с ценой этой жизни. И с возможностью человека заплатить, то есть с ценой машины. Пусть продает. Отвечать должны и те, кто допустил, что люди гибнут из-за отсутствия отбойников, из-за колеи, из-за неочищенного или разрушенного дорожного покрытия.

У нас сейчас понимают лишь разговор о деньгах. За гибель человека на опасных объектах семьям ныне выплачивают по 2–3 млн, а дороги наши и города опасней любой шахты и рудника. Меж тем власти при всей ее алчности и страсти к драконовским мерам это почему-то не надо. Власть дает реальный арест не за летание по городу под двести на лысых покрышках в гололед, а за крепкое слово на митинге. Дает 250 тыс. штрафа (соизмеримого со стоимостью авто) не за опасное вождение (за это в среднем 5 тыс., если вовремя платить, то вдвое меньше), а за повторное участие в несогласованной публичной акции. Судя по штрафным санкциям государства, его в сто раз меньше волнует, будет ли жив человек/люди, нежели то, насколько он любит правящий режим.

Штраф за проезд на красный (1 тыс.) меньше штрафа за неправильную парковку в 5 раз. И меньше штрафа за несвоевременную прописку в 5 раз. Вы логику понимаете? Мне понятно лишь одно: государство занимается нами, исходя отнюдь не из приоритета сбережения нации. И для власти, например, буквальное понимание человеком Конституции, декларированного ей отсутствия института прописки или свободы собраний выглядит куда страшнее войны, идущей на дорогах.

Меняем права мы раз в 10 лет и без экзаменов, а человеку с оружием, пусть самым смешным, пукалкой травматической, приходится сдавать экзамены и собирать кучу справок раз в 5 лет. Потому что в войне на дорогах мы убиваем друг друга, а не защищенные кортежи. Несогласованные же митинги, несвоевременная прописка и наличие у человека оружия, пусть несерьезного, — это потенциальная угроза верхам. А законы нужны лишь для того, чтобы охранять от нас тех, кто их придумывает.

И самое главное. Борьба с кровохарканьем при чахотке бессмысленна, надо лечить сам туберкулез. Прежде чем браться за воспитание водителей и пешеходов, нужно сделать дороги тем, чем они являются за пределами РФ. Не направлениями, где кое-как уложен асфальт, и то далеко не везде, а трассами с разметкой, светоотражающими элементами, знаками и т. д. В мире дороги прокладывают затем, чтобы ездить по ним, для удобства перемещения из пункта А в пункт В. В России дороги — для того, чтобы воровать на их строительстве, ремонте и обслуживании. А потом щекотать себе нервы — не перемещаться по ним, а их преодолевать.

Здесь, впрочем, та же история — незаинтересованность режима. Развитая дорожная инфраструктура, соответствующая требованиям времени, — это горизонтальные связи. Как те же интернет, соцсети, сети дорожные способствуют децентрализации, свободе, демократии. Наша же планида пока — строить вертикали и трубопроводы, а это совсем о другом.

Почти одновременно с появлением Стратегии из ГИБДД уволили 10 тысяч сотрудников, каждого пятого. Как увязываются эти два события? Да никак, по всей видимости. Тот минимум, что необходим для выписывания прав, штрафов, а также сопровождения начальственных кортежей и перекрытия дорог, оставлен.

Но если власти творящееся с нами на дорогах до фонаря, зачем тогда эта Стратегия? Ну хотя бы затем, что ежегодные экономические потери от ДТП составляют около 2% ВВП. Это, например, в разы больше госрасходов на высшее образование и соответствует ВРП Татарстана или Краснодарского края.

Ближайший целевой ориентир в Стратегии один: в 2024-м не более 4-х погибших на 100 тыс. населения. То есть мы должны стать почти немцами: в Германии за 2016 год этот показатель равнялся 3,9 (в Англии — 2,8, в Швеции — 2,7). У нас за тот же год — 13,8. Очевидно, чтобы такая цель перестала казаться сказкой, нужно чуть больше, чем воспитание водителей и формирование «положительного имиджа» инспекторов (это тоже предписывает Стратегия). Вы видели немецкие дороги? Разделение встречных полос хотя бы на федеральных трассах, установка отбойников, да хоть и бетонных блоков, разметка — вот что должно стать основой программы сбережения народа на дорогах. Но об этом в Стратегии ничего. Там о «совершенствовании» и «комплексном совершенствовании», «координации усилий», «расширении» и «углублении».

Так не бывает, чтобы власть оставалась российской, а народ вдруг стал немецким.