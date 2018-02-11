«Какое дело концу Якиманки до ее начала?»

Неделю назад мы писали о том, как в нескольких районах Москвы муниципальные депутаты пытаются провести местные референдумы, совмещенные с выборами президента 18 марта. По закону, это можно сделать, опираясь на решение совета депутатов района. Единственным препятствием на пути прямой демократии была прокурорская проверка. В итоге по искам прокуратуры проведение референдумов запрещено уже в трех районах Москвы: Якиманке, Академическом и Хорошевском. Вопросы, которые муниципальные депутаты выдвигали в повестку референдума, прокуроры во всех трех случаях охарактеризовали как «неместного значения». Неместные вопросы, в частности, касались установки дополнительных автобусных остановок и ограничения высотности зданий в районе.

Депутаты Якиманки приходили в суд по иску три раза, прокуратура каждый раз заявляла ходатайство отложить заседание, чтобы обсудить позицию депутатов с «руководством». На третий раз представитель прокуратуры Софья Каширина пришла с кипой бумаг. Совет депутатов планировал вынести на референдум восемь вопросов: три — ​о движении транспорта и остановках в районе, три — ​о памятниках и два — ​о точечной застройке. Среди заявленных тем были вопросы о переносе памятника Ленину с Калужской площади в парк «Музеон», установке памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову на Большой Полянке и ограничении высотности в районе до 30 метров (9 этажей).

Больше всего нареканий у прокуратуры вызвал вопрос об установке дополнительных автобусных остановок. Прокурор напомнила, что летом московские власти провели благоустройство в районе и учли все необходимые места для установки остановок, она также заметила, что пройти лишние сто метров — ​это не проблема. А предложение депутатов непродуманно, так как придется менять маршрут наземного транспорта. Представитель прокуратуры также поинтересовалась, почему с вопросом по установке памятника Каримову и переносу памятника Ленину депутаты не обратились в монументальную комиссию. Депутаты ответили, что они обращались, но жители тоже имеют право высказать свое мнение: «Они же избиратели, они имеют право обсуждать то, что происходит на территории их района», — ​ответил представитель депутатов. Прокурор спросила: «А какое дело концу Якиманки до начала Якиманки?»

В итоге суд счел аргументы прокуратуры убедительными и удовлетворил иск, отменив местный референдум. Депутаты будут подавать апелляцию на это решение.

Что касается вопроса о переносе памятника Ленину на территорию парка «Музеон», то он встретил больший протест не со стороны прокуратуры, а со стороны активистов «Коммунистов России». Председатель совета депутатов Андрей Морев рассказал «Новой», что коммунисты явились на собрание совета депутатов за несколько дней до суда, старались сорвать заседание, выкрикивали оскорбления в адрес депутатов. А когда депутаты решили перейти в другое помещение, чтобы провести заседание в закрытом режиме, произошла потасовка, и депутат Дмитрий Максимов получил черепно-мозговую травму, ему вызвали скорую помощь.

Не прошло решение депутатов проверку прокуратуры и в Академическом районе. Там депутаты планировали вынести на референдум вопрос об ограничении высотности зданий. Как рассказала «Новой» депутат этого района Елена Гильц, в ходе судебного слушания депутаты спросили у прокурора, убедили ли они его, что заявленные вопросы могут решаться на местном референдуме:

— Прокуратура явно не признала, что тезисы опровергнуты, но по конкретным вопросам она говорила, что «да, действительно, это вопрос вашей исключительной компетенции». Референдум ценен при любом ответе — ​это же выражение мнения населения. Если люди не хотят — ​это основание воздержаться от действия. Прокуратура в конечном итоге с этим тоже согласилась. Мы будем запрашивать протокол заседания и подавать апелляцию.

Депутаты Хорошевского района, в свою очередь, столкнулись с иной проблемой. Глава этого района — ​представитель «Единой России», и он выступал против проведения референдума. В таком случае депутаты не могут, без согласия главы, напрямую обратиться в Мосгоризбирком. Они собрали инициативную группу граждан, которая должна была начать собирать подписи жителей. Но районная избирательная комиссия заявила, что Мосгоризбирком признал документы людей из инициативной группы недействительными.

В Хорошевском районе депутаты планировали вынести на референдум вопрос о защите парка «Березовая роща» и строительстве парковочных комплексов.

— Для того чтобы референдум считался состоявшимся, необходимо, чтобы в нем приняли участие не менее 50% избирателей, — ​рассказала «Новой» депутат Хорошевского района Любовь Якубовская. — ​Такой высокий уровень активности можно получить только на президентских выборах. Одновременно мы понимали, что, развивая кампанию по продвижению темы референдума, мы повышаем явку 18 марта. Не всем из нас эта идея нравилась, но мы решили, что сохранение рощи важнее. На определенном этапе все шло гладко, Совет депутатов одобрил вопросы референдума. И только накануне Нового года стало ясно, что где-то «в верхах» решили, что в Хорошевском районе явка 18 марта не нужна.