«Хоть взбодрим этих уродов...»

В «Молохе» Куприна инженеру Боброву гадко, что весь гибельный труд на заводе, «несмолкаемый лязг и грохот железа», «одна сплошная, хаотическая, медленно ползущая на восток туча» — лишь для того, чтобы французские рантье положили в карман миллионы, а член правления завода Василий Терентьевич Квашнин поимел красотку Нину Зиненко. Спустя 120 лет, 12 февраля в центре Красноярска собрался несанкционированный митинг, задавшийся тем же вопросом: чего ради миллионному городу горбатиться и убиваться, переплавлять свои и своих детей жизни и здоровье? «Чтобы Дерипаска с товарищами плавал на яхте и летал на Майами?» — восклицает пожилая тетушка, сняв респиратор. «Жарить рыбу?» — поддерживает ее хипстер с бородкой, и митинг грохает.

Горожане вышли с протестом к краевой администрации по призыву в инстаграме Татьяны Процыковой, просто «жены и мамы» — так она себя представляет в соцсетях. Недавно Таня родила. Ребенка мучает аллергия всю его пока невеликую жизнь. Отказ добиваться разрешения на протест — позиция принципиальная, потому что крики души с властью не согласовывают, да и никто, убеждена Татьяна (и справедливо — А. Т.), ей не позволит митинговать у парадного подъезда краевой администрации.

«Так хочется писать добрые посты, выкладывать фото счастья, но глядя в окно этого делать у меня не получается! Зачем вся эта суперсчастливая жизнь в инстаграме, если в реальности такая жопа творится? Мне смешно и страшно как медийные люди делают вид, что ничего не происходит. Конечно, мне с 1000 подписчиков, из которых половина это "реснички-ногти-шоурумы", сложно собрать хоть какую-то компанию единомышленников. Но вы, блогеры, известные люди с аудиторией! Почему вы молчите? На *** изучать программы по ретушированию фото, если в реальности мы скоро задохнемся от этого ужаса за окном! 20 минут на улице сегодня — это просто кошмар! Какие блин уколы красоты, семена чиа, йога, фитнес, макияжи-маникюры, стилисты и все это?! Зачем, если мы дружно ляжем на соседние койки в онкологии? Если не делать ничего, то шансов совсем ноль, а так хоть взбодрим этих уродов, которые нас травят! Если тебе не все равно, если ты не боишься КПЗ и административки, приходи!»

Во всем Красноярске таковых нашлось около 150.

Накануне Татьяне позвонили с предупреждением о противозаконности ее крика души, спустя 10 минут ее аккаунт заблокировали, а из сохраненных копий исчезли все последние записи — о митинге.

Задолго до назначенного часа у краевой администрации появляется столько полиции, сколько здесь не бывает даже во время визитов первых лиц государства — по периметру двух кварталов и внутри них. Подъезжают тонированные автобусы с сотрудниками Росгвардии. На крыльцо администрации не пускают. Горожане собираются через дорогу на площади: в основном молодежь, много мам с детьми. Полиция запрещает разворачивать плакаты и отсекает народ с ними еще на подступах. К Татьяне, пришедшей с ребенком в коляске, и прочим выходит и.о. министра экологии края Владимир Часовитин, бывший прокурор Красноярска. Митинг продолжается более часа, и почти все это время министр вещает на фоне рисунка человеческих легких, попираемых сапогами. Его полиция отобрать не успела.

Разговор порой идет на повышенных тонах. Ничего нового министр не сообщает, у краевых властей нет ни возможности, ни, похоже, желания повлиять на двух основных загрязнителей — алюминиевый завод (РУСАЛ Олега Дерипаски), крупнейший в мире, и угольные ТЭЦ (СГК Андрея Мельниченко). Тем более на прошлой неделе об экологии Красноярска говорил президент, поддержав, по сути, давние подходы краевых властей: вина за экологическую катастрофу в городе возлагается на транспорт, стационарные источники печного отопления и объекты малого предпринимательства, топящие дешевым углем.

Министр предложил ограничить въезд в центр города личного транспорта низкого экологического класса. А рассерженные горожане требуют разговора о Дерипаске и Мельниченко, чтобы именно они взяли на себя обязательства и выступили перед загибающимся по их вине городом.

В прошлом году власти согласовали проведение митингов «За чистое небо» дважды — в марте и декабре, следующий санкционированный митинг намечен на 7 апреля. Власти и крупному бизнесу этот формат удобен, протест умело сливают, отводя его из центра города, забалтывая, высмеивая организаторов или просто пригревая их на своей груди. Всякий раз на митинги организованно доставляют провокаторов с охапками плакатов, уводящих в сторону от главных проблем. Бизнес, травящий город, охотно финансирует любую ерунду от общественности, не выбивающуюся из теории малых дел. Собирать макулатуру, использованные батарейки, мусор на берегу Енисея и запускать в небо шарики за экологию — самое то. Это в регионе, бьющем все рекорды по промвыбросам в атмосферу. Это в городе, где индивидуальные канцерогенные риски для населения превышают рекомендованный Роспотребнадзором уровень приемлемого риска в 8,8 раз (риск выше, чем в Норильске) — такие данные обнародовал в 2014 году коллектив московских и красноярских ученых.

Обсуждение митингом досуга Дерипаски на яхте выглядит драматически. Еще раз: это происходит в городе, где смердит крупнейший в мире алюминиевый завод. Новости в представленном Навальным эпизоде для красноярцев, конечно, нет. Мы тут отлично знаем и нравы крупного бизнеса, и порядок его работы и отдыха: что поменялось, скажем, с 90-х, когда Дерипаска работал с братьями Черными? Тогда этой группе, взявшей чуть не всю алюминиевую отрасль России и стран СНГ, покровительствовал первый вице-премьер Олег Сосковец (см., например, «Красноярская стрела» в «Новой» от 18.10.2007, «Миллиардер по принуждению» от 24.07.2008 и «Что вы могли услышать на суде в Лондоне, но не услышали» от 19 и 23.11.2012). И самолеты этой группы прилетали сюда с политиками и чиновниками, и всегда они пользовались сомнительными услугами, предоставляемыми бизнесом. Все преференции бизнеса Дерипаски, возможность работать в черте города по вековой давности технологиям, при этом минимизируя налоговые выплаты до неприличия, всегда обеспечивались плотным прикрытием в самых верхних эшелонах российской власти.

Однако штука в том, что в Москве куда интересней обсуждать, имеют ли взрослые мальчики право на оплачиваемый секс, а не то, почему сибирские города должны загибаться, оплачивая этот секс.

Обсуждение обсуждений — не моя профессия, но проблема в том, что огромный надутый в Москве пузырь непроницаем для реальных бед и трагедий. И все эти скандалы, сколько их ни случалось, ничего не меняют там, откуда их корни. Вот сейчас те самые блогеры и лидеры общественного мнения, к которым безуспешно взывала Татьяна Процыкова, заняты очень важным вопросом: а не СГК ли Мельниченко подвела тех дев к Дерипаске? Поскольку засветившийся с феминами депутат Заксобрания Красноярского края Сергей Толмачев, политтехнологом отработавший на полусотне избирательных компаний, а ныне являющийся главным пиарщиком «Единой России» в регионе и руководителем местного предвыборного штаба Владимира Путина, вроде как связан именно с СГК. Ну, действительно, еще два года назад проверить этого госмужа на сговор с СГК просил прокуратуру один из членов Общественной палаты Красноярска. И что? Какая разница, кто и зачем подсунул девиц Дерипаске, какой смысл в этом знании? Дерипаска — взрослый человек, способный, наверное, отвечать за свое поведение.

И никому не интересно, что Часовитин, Толмачев и пр. талдычат красноярцам — вопреки всем статданным, вопреки научным исследованиям — что смог в городе — от автомобилей и печек частного сектора… Почему он тогда точечно исчезал на время визита Путина?

Кстати, именно этим громко и нецензурно возмущался Герасим Артемьев. На митинге задержаний не было, после него патруль догнал автобус и вытащил из него Геру. Ему инкриминируют ст. 319 УК (оскорбление представителя власти).

Герасим Артемьев. Фото: Алексей Тарасов / «Новая газета»

Красноярск