Три белых автобуса и один бизнес-джет

Фото: Петр Сивков / ТАСС

История борьбы Петра Порошенко с Михаилом Саакашвили немного напоминает политический сериал буквально накануне государственной независимости Украины.

Тогда Леонид Кравчук, председатель Верховной Рады, разными способами старался избавиться от своего назойливого критика — антисоветчика со стажем, националиста и народного депутата Степана Хмары. Хмаре подстраивали провокации с дракой в центре Киева, чтобы снять иммунитет и судить как обычного хулигана. Его, объявлявшего голодовку за голодовкой, полгода держали за решеткой и отпустили только под давлением митингов и европейских лидеров, узнавших о таком неординарном человеке. Номер Хмары в гостинице брал штурмом ОМОН, который попутно травил журналистов, освещавших это событие, газом «Черемуха». Дальше были суды, суды, все более активные протесты под лозунгом «Хмаре — волю!» и, наконец, ГКЧП в Москве, на пятый день которого Украина тихо покинула Союз.

Дело Хмары, само собой, рассыпалось. Но образ непримиримого борца с режимом уже никто не смел оспорить. Кравчук тоже не проиграл — стал президентом Украины. Вскоре антагонисты забыли друг о друге. Жизнь подбрасывала новые вызовы и цели. Надо ли говорить, что в ближнем круге Михаила Саакашвили, требующего отставки президента Порошенко, оказался патриарх украинского протестного движения, 80-летний Степан Илькович Хмара?

На прошлой акции «Руха новых сил» («Новая» рассказала о ней 4 февраля) Саакашвили выдвинул Порошенко ультиматум: уйти «по собственному» до следующего вече на Майдане. Михаил назначил сбор на 18 февраля. Эта трагическая для Украины дата. 18 февраля 2014 года в центре Киева начались расстрелы протестующих, появились массовые жертвы. Можно ли эксплуатировать совсем свежую память и эмоции таким образом — вопрос открытый.

Власть дала на него ответ 12 февраля. В три часа дня, когда Саакашвили, по обыкновению, допивал чай после обеда на втором этаже ресторана «Сулугуни», что в Музейном переулке, рядом с Майданом, туда ворвались больше двух десятков людей в форме. Часть была в масках. Охрана экс-губернатора Одесской области сопротивления оказать не смогла, хотя пыталась: а вдруг бандитский налет? Охрану положили на пол. По словам очевидцев, мужчины в форме кричали: «Лежать! Госпогранслужба Украины!», разбавляя для ясности команды матом. Саакашвили тоже кричал, когда его тянули по лестнице вниз…

Михаил обедал не один. За столом с ним находились, как сообщает интернет-издание «Украинская правда», помощница Татьяна Баграновская, соратник по партии, журналист Владимир Федорин и политтехнолог Сергей Гайдай. Присутствовавшие, кроме прочего, обсуждали инцидент, случившийся 9 февраля. В тот день к элитной гостинице Fairmont на Подоле арестовать Саакашвили приехали спецназовцы «Альфы», но оценили обстановку и, видимо, перенесли «мероприятие».

У «Сулугуни» ждали три белых микроавтобуса. Политика быстро вывели, держа под руки, наклонив голову, усадили в один из автобусов и увезли в неизвестном направлении. О том, что Михаил похищен, первым написал в фейсбуке его соратник, экс-заместитель Генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе. Полиция и СБУ официально отрицали свою причастность, ГПУ, как известно, не имеет спецподразделений для подобных операций. Эксперты предполагали, что «Сулугуни» штурмовала пограничная группа «Дозор», однако комментарии ведомство пока не давало.

Активисты «Руха новых сил» приняли решение рассредоточиться по аэропортам, благо, в Киеве их всего два, Жуляны и Борисполь. Поначалу даже собирались блокировать трассы и проверять подозрительный транспорт.

Пресса следовала по пятам. По мнению соратников Саакашвили, власть в очередной раз вознамерилась выдворить политика из страны. В том, что депортировать будут в Польшу, практически никто не сомневался. 10 сентября 2017 года Михаил «прорвал» именно польско-украинскую границу, это и вменял ему в вину суд.

Дурная новость о том, что Саакашвили схватили, докатилась до палаточного городка под Радой, где сторонники «Руха новых сил» стоят уже четвертый месяц. Там состоялся импровизированный митинг, который постановил — поручить депутатам «отбить» лидера у властей и непременно выйти на акцию 18 февраля, как собирались.

Тем временем, в Борисполе, в зоне пограничного контроля, прямо у рамки, начал собираться взбудораженный народ. Хедлайнером выступал депутат Юрий Деревянко, требовавший дать ему возможность пройти сквозь рамку и кордон из пограничников с собакой в комнату авиационного контроля. Там, по его мнению, должны были держать Саакашвили. Пограничники стояли молча, стеной, не отвечая ни на оскорбления, ни на призывы проявить патриотизм и не подчиняться преступным приказам. Несколько раз возникала ситуация, подобная той, что уже имела место в сентябре, на пункте пропуска «Краковец». Казалось, что вот-вот активисты силой попытаются войти в зону контроля.

«Проверьте, Миша жив? В каком он состоянии? Может, они его уже убили!» — орал полноватый мужчина в сером спортивном костюме, не выбиравший выражений в адрес пограничников и чуть не хватавших их за грудки.

Рейсов из Киева на Варшаву к тому моменту оставалось два: закончилась посадка на самолет, вылетающий в 17.55, следующий улетал в 20.00. По сообщению журналистки «Настоящего времени», находящейся в самолете «Киев-Варшава», что готовился выкатиться на взлетную полосу, Саакашвили в салоне не было. По толпе пронесся слух, что Михаила могли отправить чартерным рейсом еще в 16.00. Вот он, на флайт радаре, небольшой самолет, бизнес-джет, уже приближается к варшавскому аэропорту имени Шопена!

Адвокаты Михаила дали пресс-конференцию, где негодовали: похитители в ресторане не показали никаких документов, не представились! «Польша отказалась от реадмиссии Саакашвили. Поляки поставили условие, что примут Михаила в том случае, если он лично даст письменное согласие», — утверждали защитники.

В это время появилось, наконец, официальное сообщение спикера Госслужбы Олега Слободяна.

«Сегодня, 12 февраля, военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями Миграционной службы и Национальной полиции довели до Михеила Саакашвили решение компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания. (конкретно Польша не называлась, — О. М.) Однако во время выполнения процедуры на представителей правоохранительных органов набросились неизвестные из окружения Михеила Саакашвили. Пограничники вынуждены были защищаться и применить силовую поддержку».

В ответ адвокаты уже подали иск о похищении Саакашвили в одном из ресторанов Киева. Пресс-секретарь «Руха новых сил» Дарина Чиж сообщила журналистам: знакомые политики из польского Сейма подтвердили — Михаил действительно прибыл в Варшаву. А, согласно информации пограничной службы Польши, Национальная миграционная служба Украины подала заявление о реадмисии, по которому приняли положительное решение. Основанием стал тот факт, что апатрид Саакашвили является супругом гражданки государства — члена ЕС.

Уже в густых сумерках активисты «Руха новых сил» пришли к администрации президента Украины, чтобы выразить свое возмущение.

Окна в кабинете Порошенко не светились.

Зато удалось услышать голос своего лидера. После оформления необходимых формальностей Саакашвили дозвонился до Сакварелидзе, и тот включил в телефоне громкую связь. Михаил, по обыкновению, называл Порошенко «барыгой, который хочет разрушить Украину» и призывал: «Нам надо реагировать на их слабость силой духа!»

Киев