Ошибка или предательство?

По данным командования российской военной группировки в Сирии, в колонне, выдвигавшейся в направлении нефтегазового месторождения Conoco, россиян не должно было быть. Наши военные передали именно такую информацию коллегам из США, и те приняли решение атаковать колонну с воздуха AC-130 и вертолетом Ah-64 Apache, истребителями F-15 и беспилотниками, а также артиллерийскими батареями. Уже после авиационно-артиллерийского удара, по сведениям наших источников в Сирии, выяснилось, что в колонне были и россияне. 13 из них погибли, еще полтора десятка получили ранения.

Бойцы ISIS Hunters. Кадр видео Ruptly

Американская газета The Washington Post со ссылкой на курдского генерала Хасана, возглавляющего «Демократические силы Сирии», рассказала о некоторых подробностях столкновения «между американскими и российскими силами» в 80 километрах восточнее от Дейр-эз-Зора на левом берегу реки Евфрат.

По словам генерала Хасана, в ночь с 7 на 8 февраля проасадовская колонна с танками, бронетехникой, артиллерией и грузовиками выдвигалась в направлении нефтегазового месторождения Conoco. Около 22.00 противник открыл огонь из танков и артиллерийских орудий. Снаряды рвались «примерно в 450 метрах от тех позиций, которые занимали ДСС и американские солдаты». Штурмовики, истребители и беспилотники ВВС США были вынуждены атаковать наступающих сирийцев и россиян. Бой завершился примерно в 5.30 утра.

Информационное сообщение о внезапной атаке проасадовских сил по укреппозициям сирийской демократической оппозиции — и ответном ударе Коалиции по асадовским силам 7 февраля.

Генерал Хасан утверждает, что было ликвидировано около ста нападавших. И среди них «несколько русских, вероятно, из числа наемников, воюющих вместе с поддерживающими сирийский режим силами».

Статья в The Washington Post была опубликована 13 февраля.

Между тем уже с 8 февраля в социальных сетях муссировались слухи о гибели под Дейр-эз-Зором «от 200 до 600 бойцов» «ЧВК Вагнера».

До публикации американского издания доподлинно было известно лишь то, что 8 февраля в Сирии прошли похороны двух десятков бойцов ISIS Hunters — «Охотники за ИГИЛом». (ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация). С этого момента и пошли вбросы о том, что ISIS Hunters всегда действуют в качестве информационного прикрытия подразделений «ЧВК Вагнера», воюющих в Сирии с октября 2015 года, чуть ли не с момента переброски на Ближний Восток самолетов ВКС России. Появилась даже информация, что разгромленная под Дейр-эз-Зором группировка почти полностью состояла из россиян.

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В отличие от анонимных блогеров, наши эксперты считают ISIS Hunters наиболее боеспособным подразделением, эдаким сирийским спецназом, в котором служат наиболее подготовленные военные Асада.

Ян Броницкий, выпускник военных училища и академии, эксперт по деятельности ЧВК за пределами России, считает, что для ISIS Hunters десятки погибших — это серьезные потери:

— Там опытные бойцы, и в рядовом боестолкновении с пехотой таких потерь не допустили бы.

По мнению Броницкого, операция по наступлению в направлении месторождения Conoco была совершенно не подготовлена.

Эксперт предполагает, что имело место предательство. Во всяком случае, именно на это указывает то обстоятельство, что бойцы ISIS Hunters и «ЧВК Вагнера» выдвигались ночью, но, несмотря на это, были обнаружены и атакованы.

Броницкий считает, что необходимо форсировать принятие российского закона о частных военных компаниях:

— На мой взгляд, требуется срочная легализация всего этого «безобразия» с непонятными людьми с оружием на чужой территории. Кто эти люди? Почему там? Что они там делают?

С Броницким согласен один из разработчиков российского закона о ЧВК, заместитель председателя Комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов, который заявил «Новой»:

— Если бы закон о ЧВК уже был принят и работал, мы бы реально знали, есть ли на территории Сирии наши граждане. Потому что в разработанном нами проекте предусмотрена норма о том, что Министерству обороны России отводится роль координатора деятельности всех ЧВК и согласование всех перемещений их бойцов за пределами России.

Но пока закона нет. И Кремль может отфутболивать прессу в Министерство обороны, мол, требуйте комментариев у них. Министерство обороны хранит молчание, отказываясь комментировать потери «вагнеровцев».

Между тем кандидат в президенты России Григорий Явлинский потребовал не от министра обороны, а именно от Верховного главнокомандующего «прояснить ситуацию» с сообщениями о гибели в Сирии граждан России.