«От войны он сбежал»

В минувшее воскресенье в Симферополе ФСБ задержала гражданина Украины Константина Давыденко. «Указанное лицо целенаправленно собирало и передавало спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и в отношении сотрудников Федеральной службы безопасности, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства», — заявили в ФСБ.

Против Давыденко возбудили уголовное дело по ст. 276 УК РФ «Шпионаж». Максимальная санкция — 12 лет лишения свободы. На допросе задержанный дал признательные показания: «В Крым приехал по заданию СБУ с целью собрать информацию у человека, которого зовут Виталий».

«Шпиона» переправили из Симферополя в Москву, где его арестовали на два месяца и поместили в СИЗО Лефортово.

Оперативная съемка

Биография Давыденко никакого его отношения к шпионажу и военной службе не выдает. Знакомые характеризуют Константина как человека с мягким характером.

— Он работал оценщиком в Донецко-Восточном брокерском торговом доме, — рассказывает коллега задержанного. — Это компания его отца, которая находится в Шахтерске (город под контролем «ДНР». — И.Ж.). В 2014 году Константин уехал в Харьков. Сбежал от войны. Там возглавил филиал отцовской компании. О своих поездках в Крым рассказывал с восхищением. У него было много заказов из Крыма, оценивал какие-то активы.

С 2014 года Давыденко действительно регулярно бывал в Крыму. В том числе — с семьей. Это видно по его странице в «ВКонтакте».

Фото из социальных сетей

Супруга Константина Давыденко, Инна, в 2016 году трудоустроилась в «ДНР» на должность главного специалиста финансового управления городского совета Соледара. Там же, в «ДНР», живут его родители. Принадлежащий отцу задержанного, Александру Давыденко, Донецко-Восточный брокерский торговый дом в непризнанной республике на хорошем счету — его специалисты проводят оценку по государственному заказу.

О задержании Константина Давыденко ФСБ сообщила в тот же день, как в «Известиях» вышла статья главы Крыма Сергея Аксенова, в которой сообщалось об усилении мер безопасности на полуострове в преддверии выборов президента.

В Киеве на задержание украинского гражданина в Крыму отреагировали сдержанно. Официальный представитель СБУ Елена Гитлянская заявила, что вопрос о Давыденко не в компетенции службы. В МИД Украины сообщили, что «проверяют информацию».

Константин Давыденко стал пятнадцатым гражданином Украины, задержанным в Крыму по подозрению в шпионаже или подготовке диверсий по заказу Киева.

Серийные задержания начались в 2016 году. При этом не все задержанные оказывались «диверсантами»: например, признавшегося в шпионаже украинского дальнобойщика Владимира Присича в итоге осудили за хранение наркотиков.