Вид справа на права женщин

В Германии зарождается движение против конкретного вида насилия над женщинами — насилия со стороны иммигрантов. Активистки называет свое движение «120 децибел» — такова громкость карманной «тревожной кнопки», которую, как они утверждают, теперь вынуждены носить с собой европейские женщины. Пока, говорят активистки, их всего дюжина, но их первый ролик собрал больше 70 тысяч просмотров на немецком языке и более ста тысяч — с английскими субтитрами. Девушек активно продвигают «именитые» националисты — один из лидеров ультраправого «Движения идентитаристов», австриец Мартин Зельнер и американская блогерша, известная своими антифеминистическими взглядами и поддержкой европейского национализма, Бриттани Петтибоун.

«Меня зовут Эбба. Меня зовут Мия. Меня зовут Мария. Меня убили в Канделе, меня изнасиловали в Мальме, надо мной издевались в Ротереме», — девушки по очереди появляются в ролике, перечисляя имена жертв преступлений, в совершении которых подозреваются или обвиняются иммигранты. «Когда мы бегаем в парке, когда возвращаемся с работы, когда ждем автобус на остановке — мы не в безопасности, потому что вы не защищаете нас, потому что вы отказываетесь защищать наши границы, потому что вы отказывается контролировать тех, кто приезжает, потому что вы отказываетесь депортировать преступников…». И дальше: «Из-за вашей иммиграционной политики мы вскоре столкнемся с большим количеством молодых мужчин из архаичных обществ, где не уважают права женщин». В конце видео женщины по очереди повторяют: «Мы — дочери Европы...»

Скриншот из проморолика движения «120 децибел»

Движение «120 децибел» уже имеет свой сайт в интернете и страничку в фейсбуке. Рейтинг страницы — 2.9 из 5. Хвалебные отзывы («хорошо, что наконец появилось такое движение», «наконец мы можем открыть рот и защитить себя!») перемежаются критикой: «Это травля. Сексизм и преступления — это проблема, которая не зависит от цвета кожи»; «из нацистов никогда не получатся хорошие люди». Но хвалебных комментариев все-таки больше.

Как только видео появилось в интернете, его разместил в своем Youtube-канале, снабдив английскими субтитрами, известный австрийский националист Мартин Зельнер. После появления ролика он уже успел пригласить к себе двух его героинь и записать с ними интервью.

Мартин Зельнер — фигура вообще одиозная, один из лидеров ультраправого движения нового формата, участники которого называют себя идентитаристами. Как легко догадаться из названия, участники движения защищают свою (то есть, европейскую) идентичность в условиях того, что они называют нашествием иммигрантов. За последние пару лет они активно привлекали к себе внимание громкими акциями: залезали на Бранденбургские ворота, чтобы растянуть над ними свой флаг, разбрасывали свои листовки с крыши посольства Турции в Вене, регулярно участвовали в потасовках с антифашистами. В феврале 2017 года на Мартина Зельнера, по его словам, напала группа антифашистов в венском метро — он применил против них перцовый балончик, после чего полиция Вены запретила ему носить оружие.

Неудивительно, что появление «120 децибел» идентитаристы восприняли с энтузиазмом. Да и сами девушки не скрывают определенного родства с ультраправым движением.

«Некоторые активистки «120 децибел» связаны с движением идентитаристов, которое тоже выступает резко против неконтролируемого потока миграции, — подтвердила корреспонденту «Новой» участница ролика, представившаяся как Алина. — Но в «120 децибелах» мы придерживаемся одной темы — растущего числа жестоких нападений на женщин, совершаемых мигрантами. Чем больше мигрантов из обществ, где у женщин прав меньше, чем у мужчин, пускают в Европу, тем больше растет число жертв. Это неудобная правда, и говорить публично на такие темы трудно».

Целью ролика, по словам Алины, было привлечь внимание общественности к «растущему страху и чувству незащищенности женщин». «Мы говорим за многих: за наших подруг, матерей, сестер. Иногда достаточно нескольких голосов, чтобы начать большую кампанию, и это цель «120 децибел», — говорит Алина. По словам девушки, новое движение планирует следующие акции, однако их детали она разглашать пока не может.

Участницы «120 децибел» противопоставляют себя движению #metoo. Именно этот хештэг, которым многие женщины снабжали в соцсетях свои рассказы о пережитом сексуальном насилии, стал символом борьбы за их права.

«Metoo, возможно, преувеличивает некоторые вещи, — говорит другая участница ролика, Ариана, в интервью американской блогерше Бриттани Петтибоун. — Они говорят, что даже улюлюканье или просто комплимент является насилием против женщины. Это абсолютно неверно. Многие люди в США не до конца знают, какого уровня это насилие достигло».

Интервью участницы движения #120db американской блогерше Бриттани Петтибоун

И в этой точке — что в насилии виноваты мигранты — «дочь Европы», выступающая за права женщин, и американская антифеминистка, большая поклонница Трампа, сходятся во мнении.

Сам этот тезис, кстати, довольно спорный. Недавнее исследование, проведенное в Нижней Саксонии по заказу правительства Германии, показало: число преступлений в 2015-2016 году выросло, и исследователи связывают это с увеличением притока иммигрантов. Но они же отмечают еще два нюанса. Во-первых, большинство иммигрантов попадают в категорию мужчин в возрасте 14-30 лет — на которую, в целом, приходится больше всего преступлений. Во-вторых, статистика раскрываемости преступлений, совершенных иммигрантами, в два раза выше. Так что у европейских мужчин просто больше шансов уйти от ответственности.