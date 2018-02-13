«Стреляли по мишеням с фотографией президента Каримова»

Подходит к концу рассмотрение уголовного дела «банды ГТА». Московский областной суд приступил к рассмотрению последнего эпизода, связанного с бандитизмом и незаконным оборотом оружия. В ходе изучения материалов дела стало известно, что участники банды совершали разбойные нападения на людей для того, чтобы заработать денег и ни много ни мало устроить военный переворот в Узбекистане. Так обвиняемые говорили на следствии, в суде же всё отрицали и настаивали, что не по своей воле убивали людей.

На скамье подсудимых пятеро — Зафарджон Гулямов, Хазратхон Додохонов, Шерджон Кодиров, Анвар Улугмурадов, Умар Хасанов. Остальные четверо обвиняемых — Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов, Холик Субханов и Фазлитдин Хасанов — были убиты после попытки побега из суда в августе 2017 года. По инициативе судьи Наталии Валиковой было предложено прекратить уголовное производство в отношении четырех фигурантов дела без права на реабилитацию. Эту позицию поддержали родственники подсудимых и защитники по назначению.

В начале января 2018 года Мособлсуд перешел к рассмотрению последнего эпизода банды. Прокуратура представила многочисленные протоколы допросов, видео проверки показаний на месте и другие материалы дела, согласно которым участники группировки на предварительном следствии подробно рассказали о том, где они собирались, какое оружие у них было в арсенале и кому какая роль отводилась в банде.

Преступления совершались по отработанной схеме. На дорогу выкладывались самодельные шипы, машина с пробитыми колесами останавливалась, бандиты расстреливали всех, кто находился в салоне. Из авто забирали не только ценные вещи, но и всякую мелочевку, вплоть до одежды. Все награбленное делили между собой. Жертвами банды стали 17 человек и еще двое были ранены.

«В случае нашей смерти мы стали бы шахидами»

Согласно версии следствия, в марте 2012 года Ибайдулло Субханов (был ликвидирован при оказании сопротивления во время задержания в Мособлсуде — А.К.) создал на территории Московской области вооруженную банду для совершения нападений. Члены группировки орудовали в 2014 году преимущественно на юге Подмосковья в окрестностях трассы М-4 «Дон».

Про главаря банды почти ничего не известно. Как говорили на допросе участники группировки, Ибайдулло ничего о себе не рассказывал и представлялся им как Рустам Усманов.

Его негласным заместителем был его родной брат Холик Субханов. Именно он переделывал пистолеты различной системы, обучал членов банды владением и стрельбе из оружия. Из показаний Холика Субханова следовало, что они с братом проживал в России по поддельным документам. В 2012 году Холик находился в розыске в Узбекистане по обвинению в экстремизме за проповедование запрещенного в республике салафитского течения. Липовый паспорт ему помог сделать брат. Сам Ибайдулло проживал в Москве по поддельным паспортам России и Таджикистана.

«В 2009 году посадили наших троих братьев за экстремизм, за проповедование запрещенного мусульманского вероисповедания. После их ареста вместе с Субхановым я обучался в Пакистане в специализированном лагере в группе исламского джихада», — рассказывал на следствии Субханов.

Они с Ибайдулло планировали отомстить узбекским властям и собирались совершить военный переворот на родине.

По словам Субханова, для подготовки к вооруженному восстанию они поехали в Пакистан в специальный лагерь, на территории которого они обучались стрельбе из пистолетов, автоматов, снайперских винтовок, пулеметов, овладели этике психологии, как посещать людные места без привлечения внимания. Также их научили применять боевые приемы, обезвреживать вооруженного противника, минировать и вести войну в партизанских условиях.

«В 2010 году нами руководил один из амиров по имени Равшан, он проповедовал джихад. <…> Мы входили в джамаат – в боевую группировку в союзе исламского джихада, мы были воинами Аллаха, рядовыми членами. В случае нашей смерти мы стали бы шахидами», — продолжал Субханов.

По его словам, в феврале 2011 года они поехали в Россию, чтобы начать подготовку к военному перевороту в Узбекистане. Братья Субхановы пытались нелегально пересечь иранскую границу. Холика задержали пограничники, его отправили в тюрьму на три месяца, а его брат смог добраться до России.

После освобождения Холик уехал к брату в Москву, они проживали в районе подмосковной Бронницы. Как рассказал следователю Субханов, они с братом собрали собственную боевую группу, активно занимались вербовкой. Всего у них на вооружении было не менее 10 пистолетов различных марок. Семь из них использовали для нападений, три пневматических пистолета были переделаны под боевые. Оружие снабжалось глушителями, которые они делали самостоятельно. Кроме того, на одном из допросов Холик обмолвился, что у них в наличии еще была снайперская винтовка.

В начале 2012 года братья Субхановы получили указания от амира перечислять денежные средства в Пакистан на военные нужды. Однако Холик не уточнил в ходе допроса, каким образом они зарабатывали и как перечисляли деньги амиру. Связь с Равшаном поддерживали по Skype.

«Ибайдулло Субханов сказал нам, что мы будем зарабатывать деньги, совершая разбойные нападения. Позже во время нападений, чтобы не наводить лишнюю панику, мы начали убивать людей и забирать ценные вещи», — говорил Субханов.

На другом допросе обвиняемый добавлял, что они не планировали террористический акт в России. При этом Холик оговорился, если бы им дали такое указание, то они «не могли не исполнить приказ».

Ибайдулло проживал отдельно от остальных участников банды. Они не знали его местонахождение. В ходе следствия выяснилось, что Ибайдулло арендовал хозяйственную постройку под Раменским у родственника руководителя управления делами Генпрокуратуры Алексея Староверова. Эту информацию в суде подтвердил один из обвиняемых - Улугмурадов.

«В общении с другими участниками банды он (Ибайдулло Субханов – Ред.) никого не выделял и никому не доверял», — говорил на допросе у следователя Фазлитдин Хасанов.

По его словам, Ибайдулло постоянно их проверял. Так, чтобы оказаться в банде, Субханов отправлял «новичков» на убийства, таким образом они доказывали свою преданность и умение убивать. Судя по материалам дела, банда тщательно готовилась к преступлениям, участники самостоятельно делали шипы, собирали пистолеты, у них была договоренность не брать на преступления свои мобильные телефоны, использовать только одну трубку и постоянно менять сим-карты после каждого преступления.

«Я считаю, что деятельность банды носила временный характер. Ему [Ибайдулло] нужны были такие неприметные люди, как я, которые не состояли нигде на учете», — полагал Хасанов.

«Предложил поехать в Пакистан для джихада»

На допросе в суде предполагаемый участник банды Улугмурадов рассказал, что в 2012 году работал в автосервисе в Уфе, тогда познакомился с Ибайдулло. Тот ему позвонил и попросил отремонтировать машину.

«На встрече я его вспомнил, мы с ним из одного города в Узбекистане. Иногда просто встречались случайно», — начал свой рассказал Улугмурадов, добавив, что они в одной секции занимались боксом.

В следующий раз Ибайдулло обратился к нему с просьбой найти знакомых, которые помогли бы ему приобрести пистолет. Улугмурадов, пытался выяснить, зачем ему оружие, Субханов ответил, что собирается поехать в Москву, а без пистолета там «опасно ходить, кругом ходят скинхеды».

Улугмурадов узнал у своего знакомого Ришата, что пистолет можно купить на одном из местных рынков за 80 тысяч рублей. «Ибайдулло попросил по телефону шифрованно сказать про оружие. Потом я поехал со знакомым, чтобы дать аванс за пистолет», — продолжил Улугмурадов.

Позже ему позвонил Ришат и сообщил, что к нему приходили сотрудники ФСБ, интересовались заказчиком оружия и якобы угрожали убийством. Улугмурадов испугался, что и им тоже могут заинтересоваться спецслужбы (он внезапно заметил слежку за собой) и вернул деньги Ибайдулло за пистолет, попросив его больше не беспокоить.

Вскоре Улугмурадов решил уехать в Турцию вместе с женой и детьми. Однако у них возникли проблемы — не было необходимых штампов в паспорте для пересечения границы. За помощью Улугмурадов обратился к Ибайддулло. Субханов обещал помочь, предложил подсудимому приехать в Москву и вместе с семьей временно поселиться в деревне Радумля Солнечногорского района.

После переезда Улугмурадов познакомился с другими членами банды. Вместе с Ибайдулло они поехали на встречу с Фазлитдином Хасановым и Холиком Субхановым в Красногорский район. При въезде в частный дом Субханов попросил Улугмурадова надеть повязку на глаза. В доме Ибайдулло представил Холика как Шаке, а Хасанова — Акмалем.

«Ибайдулло подмигнул мне и на ходу придумал мне имя Тимур. Сказал мне, лучше пусть не знают настоящее имя, и попросил ничего о себе не рассказывать. Я начал беспокоиться, испугался. Ибайдулло пытался успокоить и сказал, что так положено», — пояснил Улугмурадов.

По его словам, всю неделю в том доме Холик проводил занятия по владению оружием и приемам самообороны, занимались сборкой и разборокой оружия, изучали рукопашный бой, тренировались на самодельной боксерской груше. Спустя неделю Ибайдулло предложил подельникам опробовать на практике полученные навыки. Улугмурадов, Додохонов и еще двое неизвестных членов банды поехали в деревню Радумля. Им дали пострелять по мишеням из травмата. Каждый выстрелил по 2-3 раза, Ибайдулло был доволен, отметил Улугмурадов. Согласно показаниям обвиняемых, стреляли они по самодельным мишеням, на которых прикреплялась фотография президента Каримова.

Позднее Ибайдулло нашел съемную трехкомнатную квартиру в девятиэтажном доме для семьи Улугмурадова в районе деревни Радумля. В том же доме проживали Додохонов по кличке Полун (обычно сидел за рулем и отвозил банду на преступления — прим. Ред.), Мурод Каримов по кличке «мужик» и другие подельники. По словам Улугмурадова, он нашел работу в автосервисе недалеко от дома на 49-м километре Ленинградского шоссе. В этом автосервисе работал еще один член банды Умар Хасанов. Периодически именно в этом помещении банда собиралась для подготовки к преступлениям.

Как пояснил Улугмурадов, Ибайдулло несколько раз встречался с членами группировки, некоторым из них приходилось заходить в автосервис через окно, чтобы их никто не заметил. Несколько раз они собирались в деревне Поздняково в районе Красногорска у Умара Хасанова. Проходили встречи и в Коломенском районе на даче Фазлитдина Хасанова.

На этих собраниях Ибайдулло проводил с ними идеологическую работу. Просил брата Холика готовить к собраниям подборку последних политических новостей в Узбекистане.

На предварительном следствии Абдумуким Мамаджонов подтвердил, что они вместе Ибайдулло часто разговаривали про «религию другого направления», сторонники которой нуждались в их «помощи». «Через год после нашего знакомства он предложил поехать в Пакистан для джихада», — рассказывал Мамаджонов, отметив, что в итоге их поездка сорвалась.

«Я являлся полноценным участником группы. Некоторые из них в автосервисе занимались чисткой оружия. Я думал, они вымогали деньги у людей для того, чтобы потом переводить деньги в Пакистан», – оправдывался на предварительном следствии Улугмурадов.

Он также утверждал, что давал клятву Ибайдулло, которая предполагала любое исполнение его указания, вплоть до убийства людей. Улугмурадов также проговорился, что его брата Акмаля «ни за что посадили в тюрьму, режим Каримова довел народ до нищеты и многие люди занимаются проституцией, чтобы заработать себе на жизнь» и он хотел отомстить за брата.

Но в суде Улугмурадов отказался от этих показаний. Теперь говорит, что никакой клятвы не было, положительно относится к режиму Каримова, в Узбекистане все в порядке и его брата уже отпустили из тюрьмы.

«Я никогда не считал его [Ибайдулло] своим руководителем. Получилось так, что я мог что-то делать под действием давления. Иногда подчинялся ему», — так Улугмурадов в суде объяснил свои взаимоотношения с Ибайдулло. Обвиняемый категорически отрицал, что участвовал в банде и настаивал, что никакой боевой группировки не было.

Позже Улугмурадов уточнил в суде, что все-таки знал от Ибайдулло о плане по свержению режима в Узбекистане, ему об этом кто-то сообщил после убийства бывшего танцора ансамбля имени Игоря Моисеева Альберта Юсупова.

— Придет время, и я много чего расскажу… — пообещал на допросе в суде Улугмурадов.

— Я боюсь, что потом может произойти. Холик Субханов тоже обещал в начале процесса, что много расскажет. И где он сейчас? — пошутила судья, имея ввиду, что впоследствии Холик Субханов и еще четверо подсудимых погибли при попытке побега и оказании вооруженного сопротивления в Мособлсуде.

— Я не сомневаюсь, что вы хороший автослесарь. Мы исследовали в суде, что ни в одном эпизоде ни одна машина не дала сбой во время совершения преступлений, осечки были только у пистолетов. Вы могли бы так хорошо работать в любом другом регионе, почему же вы оставались с Ибайдулло? — спросила у Улугмурадова судья.

— Я был бы рад уйти. Постоянно возникали споры с ним, я ни при каких раскладах не хотел участвовать в преступлениях. Я чувствовал, что он мог отомстить, если бы я ушел, — ответил тот.

В августе 2014 года Улугмурадов отправил жену с детьми в Турцию. После участия в очередном убийстве он все-таки решил уехать от Ибайдулло в Челябинскую область к своей новой супруге. И даже планировал отъезд в Турцию, но 26 октября его задержали правоохранители.

Допросы подсудимых продолжатся в четверг, 15 февраля.