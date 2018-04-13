«Сильная на него психологическая нагрузка была»

После вылета из розыгрыша Кубка Гагарина от ЦСКА на стадии финала Западной конференции Знарок отправился домой в Ригу «передохнуть». Все остальное случилось уже без его присутствия, и комментариями фигуранта не сопровождалось. Если главный тренер узнавал о последовательных отставках из новостей, то «случай Знарка» может стать самым экстраординарным в истории отечественного хоккея.

Да он и без того самый экстраординарный.

Вид спорта снова выставочный, витринный, почти эталонный. Олимпийская победа в решающей степени добыта усилиями базового клуба и его тренерского штаба во главе с Олегом Знарком. Относительная неудача СКА в Кубке Гагарина после выигрыша регулярного чемпионата – сущая мелочь, тем более что соперником был «монстр номер два» в лице ЦСКА. В прошлом году «Газпром» оказался выше «Роснефти», в этом наоборот, делов-то. В конце концов, армейский взвод в количестве 23 человек выиграл Олимпиаду, что как бы являлось главной целью спасителей российского хоккея в лице курирующих его больших боссов. Главной, да не очень.

Никто кроме действующих лиц не знает, что произошло за кулисами ледового комплекса ЦСКА после проигранного гостями шестого, и ставшего последним, матча серии. На пресс-конференции обычно брутальный Знарок выглядел предельно уставшим и даже слегка подавленным. Никто бы не удивился, если бы Олег Валерьевич сказал тогда, что он устал и уходит. Это было бы сенсацией, но в рамках всем понятной нормы. Но ничего конкретного сказано не было. Похоже, определились уже без него, хотя неприятный разговор, очевидно, состоялся. С Ротенбергом-младшим или Геннадием Тимченко, в Москве или в Питере – неважно.

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Может, Знарку надоело быть винтиком системы. А он, такой независимый и отчаянный в ранние тренерский времена (а во времена игроцкие его еще великий Тарасов называл «бандитом»), не мог не стать винтиком, попав в золотые жернова. В «Газпроме» независимыми могут быть только топ-менеджеры, да и то не все. Что им трехкратный обладатель Кубка Гагарина, еще с ХК МВД наводивший страху на соперников, с «Динамо» камня на камне не оставлявший от того же СКА, а со сборной России взявший за три года всю медальную линейку? Что им человек, который привел СКА прошлой весной к первому в истории клуба чемпионскому званию (Кубок Гагарина-2015, согласно временной формуле, такого права не давал).

Как живется в СКА главному тренеру-победителю, мог рассказать Знарку его земляк Вячеслав Быков, который пришел в клуб в золотом ореоле, с ходу взял весной 2015-го первый для Ленинграда-Петербурга хоккейный титул, после чего спешно покинул клуб «по семейным обстоятельствам». Что еще стояло за формулировкой, Вячеслав Аркадьевич объяснять не стал, и до сих пор не объясняет. Главных тренеров с простым характером не бывает, а у больших начальников кроме непростого характера есть деньги и власть. Причины и подробности расставания, возможно, скрыты пунктом контракта.

И Знарок будет молчать, даже сидя в Риге. Когда начался вселенский шум по поводу «развода» клуба с главным тренером, СКА происходящее «объяснил» следующим образом: «Напоминаем, контракты тренерского штаба действуют до 30 апреля 2018 года. Итоги сезона будут подведены на совете директоров ХК СКА». За строчками читалось: когда надо, вам объяснят. Цивилизованный подход, бизнес есть бизнес, ничего личного.

Мог Знарок послать подальше работодателя? Вполне. Может, он долго терпел, срывая злость на той же журналистской братии. Он же на журналистов не только за некомпетентность рычал, но и просто так, без повода, походя. Чем дальше, тем больше – что крайне редко проявлялось во времена ХК МВД, не говоря уже о временах сборной Латвии. За ним закрепился и долго сохранялся образ настоящего мужика, который в свое время не побоялся схлестнуться с бандитами – а давняя драка в ресторане могла оказаться смертельной. Да, Олег Знарок бывал крутым не только на льду.

То, что развод может считаться делом решенным, косвенно подтвердила отчетно-выборная конференция Федерации хоккея России. Вернее, не сама конференция, а подход к журналистам вновь избранного президента организации Владислава Третьяка. Знаменитый вратарь на вопрос, кто повезет сборную на меньше чем через месяц стартующий в Дании чемпионат мира, ответил витиевато: «Олег Валерьевич много сделал для нас. Конечно, сейчас он немного подустал. Сильная на него психологическая нагрузка была и в СКА, и в сборной. Поэтому на этот турнир ФХР направляет временно исполняющим обязанности главного тренера сборной России Илью Воробьева. А Знарок поедет на чемпионат мира в качестве консультанта».

Где клуб, пусть базовый, и где сборная – таким вопросом мог задаться только болельщик, не знакомый с реалиями. Это только на бумаге делами сборной заправляет исключительно ФХР – там тоже давно рулят «питерские». Они, видимо, и посвятили Владислава Александровича в суть дела. Потому что из ответа не было ясно, звонил ли главному тренеру сборной вновь избранный президент, сам ли Знарок попросил дать ему отдых, или за него это решили старшие товарищи. Скорее всего, вопрос был поставлен так: не будет его в клубе – не быть ему и в сборной. Поступило уже Знарку предложение стать консультантом у своего ассистента Воробьева, или нет, Третьяк не уточнил. Между тем контракт с ФХР у главного тренера до 31 мая, формальности придется соблюсти, но я сильно сомневаюсь, что Олег Валерьевич отправится в Копенгаген. Не ждут его в сборной.

И штаб уже набран новый – правой руки Знарка Харийса Витолиньша в сборной точно не будет не только потому, что его контракт истекает 30 апреля. Экс-главному тренеру «Магнитки» Илье Воробьеву приданы наставник «Трактора» Анвар Гатиятулин и экс-наставник «Локомотива» Алексей Кудашов. Вакансии заполнены, народ по поводу происходящего в недоумении, равно как и игроки.

Воробьев о назначении узнал по ходу работы «на разогреве» с резервом сборной, и комментировать тоже ничего не стал. Хотя, по косвенным признакам, Илья Петрович к рокировке был готов. Возможно, сам Олег Знарок намекал, что уйдет из сборной после Олимпиады – при любом исходе турнира. Слухи такие ходили еще с сентября. Но публично главный тренер ни разу не сказал, что непременно покинет сборную.

О том, что он хочет уйти из СКА, и вовсе речи не возникало.

Претензий к Олегу Знарку как к тренеру сборной может быть сколько угодно даже с учетом того, что его результат с учетом Пхенчхана лучше, чем у Вячеслава Быкова. Кто-то удачно назвал олимпийское золото-2018 шальным, но итога это не отменяет. Золотом в Минске-2014, где его флибустьеры взяли на абордаж десяток кораблей, начал, золотом и закончил.

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После Минска много воды утекло. Оплеуха в пражском финале с Канадой на следующем чемпионате мира будет помниться долго, но еще хуже было то, что тренерский штаб вместе с большинством игроков покинул площадку, не дождавшись гимна в честь победителей. Это было хамством и пошлостью, чем бы потом не оправдывались побежденные. Бронзу домашнего чемпионата мира-2016 тоже не отнесешь к достижениям – в полуфинале обладавшая сильнейшим составом сборная выглядела удручающе. Кубок мира-2016 в Торонто тоже триумфом не стал, как и бронза в Кельне-2017. Олимпийское золото могло списать все неудачи, в том числе и на клубном уровне – но, как видно, не списало.

Если отталкиваться только от результатов, не вдаваясь в подробности - не было ни одной по-настоящему веской причины, чтобы расставаться с объективно лучшим из действующих тренеров. То, что европеец с латвийским паспортом в чем-то остается нагловатым южноуральским хулиганом, знали и знают все. Но за неправильное отношение к прессе еще никого из тренеров не увольняли. Это, в конце концов, вопрос десятый. Не хочешь нарваться на грубость – не подходи, себе дороже. Наверное, один ныне покойный Сергей Наильевич Гимаев на чемпионатах мира после матчей говорил со Знарком как старший товарищ, на равных – чем под сурдинку и я до времени пользовался.

Пора бы услышать от самого отставника хоть что-нибудь по поводу. Впрочем, за него и так все решили и произнесли. Жираф большой, как пел Владимир Высоцкий. Ему видней.