«Выполнить безукоризненно»

Разработчик Telegram Павел Дуров запретил своим юристам «легитимизировать» суд по блокировке Telegram и ответил на новость о блокировке этой фотографией. Фото: Павел Дуров / Instagram

карточка процесса Суд: Таганский районный суд Статья: ст. 15.4 Федерального закона «Об информации» («Ограничение доступа к информационному ресурсу организатора распространения информации в сети "Интернет"») Истец: Роскомнадзор Ответчик: Telegram Messenger L.L.P. Решение: немедленная блокировка мессенджера.

...Особого ажиотажа у Таганского суда Москвы в пятницу 13 апреля не было. С утра судебные приставы лениво посматривали на входящих в суд журналистов. Некоторые из служащих суда только утром узнали о том, что сегодня здесь будут рассматривать заявление о блокировке Telegram. Большая часть журналистов появилась в здании лишь за полчаса до начала заседания и тут же заполнила коридор, торопясь занять места в небольшом зале заседаний, рассчитанном максимум на 15 человек.

— Вам кто-то давал разрешение заходить в зал? — возмущалась пресс-секретарь суда Юлия Сухинина. — Вам кто-то разрешал ставить в зале камеры? Все в коридор!

В итоге в сам зал судебного заседания удалось попасть только федеральным каналам, информагентствам и немногочисленной прессе. Камеру «Франс-пресс», например, отправили на улицу…

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Ожидая начала заседания, журналисты вспоминали случаи, когда госорганы показывали свою тотальную некомпетентность по части пользования современными технологиями.

По словам одного из корреспондентов, некий военный судья, услышав доводы стороны по делу, связанному с использованием облачных технологией, потребовал привезти ему в суд сервер с облаком, а узнав, что это невозможно технически, возмутился: «Ну хорошо, нельзя ли мне это ваше облако принести в суд?».

… Тем временем пресс-секретарь суда все удивлялась, что журналисты пришли в суд раньше сторон. Зато представители Роскомнадзора Мария Смелянская и Антон Куликов появились в суде с получасовым опозданием. С ними вместе в зал проследовала девушка в строгом черном костюме — представитель ФСБ Юлия Костина. Ранее она уже представляла интересы ФСБ по жалобам на Telegram. В частности, на заседании в Верховном суде 20 марта она заявила, что информация, которой обмениваются пользователи в мессенджере, «не является сведениями, которые бы составляли тайну переписки, тайну электронных сообщений».

Представители Telegram, юристы правозащитного центра «Агора», в Таганский суд не явились: накануне глава компании и разработчик мессенджера Павел Дуров запретил им «легитимизировать откровенный фарс своим присутствием».

Наконец судья Юлия Смолина перешла к рассмотрению жалобы Роскомнадзора. Представитель Роскомнадзора Смелянская, блондинка в синем костюме, снова повторила требование заблокировать Telegram для российских пользователей Интернета, поскольку мессенджер «не исполнил обязанности по передаче ФСБ ключей, необходимых для декодирования, что является основанием для применения ограничения доступа к ресурсу». Господин Куликов лишь молчаливо поддержал коллегу. А представляющая ФСБ Костина заявила:

— Я прошу суд обратить внимание, что Telegram не предоставил не только ключи, но и [приводил] данные о том, что запрос [предоставить ключи] невозможно исполнить. То есть, они приходили к выводу, что ФСБ нарушает законодательство и право на неприкосновенность частной жизни, в то время как на пользование мессенджером не распространяется неприкосновенность частной жизни…

— Короче, вы поддерживаете ходатайство, верно? – уточнила у Костиной судья.— Спасибо.

Далее представители Роскомнадзора и ФСБ напомнили судье, что Telegram уже был оштрафован за отказ от предоставления службе безопасности ключей шифрования. При этом, подчеркивали истцы, мессенджер считал приказ ФСБ незаконным и отказывался передать ключи не по причине отсутствия технической возможности, а ссылаясь на незаконность приказа. Блондинка Смелянская в завершении также напомнила, что «сведения, которые распространяются в Telegram, могут содержать в себе экстремизм, терроризм, и они представляют угрозу РФ и всем гражданам, в том числе пользователям мессенджера». А шатенка Костина повторила: необходимость блокировать Telegram связана исключительно с «требованиями безопасности граждан».

Процесс занял 20 минут. Затем судья Юлия Смолина удалилась в совещательную комнату. Решение писала полчаса. Ожидая, журналисты сидели в телефонах — главным образом, все в том же Telegram.

— Судья удалилась в совещательную комнату на установку VPN, — пошутил кто-то.

Наконец Смолина вернулась в зал. Сюрпризов не случилось.

— Обязать ответственное ведомство прекратить создание технических условий по распространению программ, действие которых предоставляется Telegram, — зачитала судья.

Так, утром 13 апреля деятельность Telegram на территории РФ была заблокирована.

У Telegram есть месяц на обжалование решения суда, однако пока соответствующую жалобу представители мессенджера не подали. Павел Чиков в своем канале Telegram заметил, что решение суда «отнесло Россию к странам, где торжествует человеконенавистничество, рубят головы и воюют с прогрессом и свободой».

В свою очередь, глава Роскомнадзора прокомментировал самую крупную блокировку в истории ведомства так:

— Представляете, идут боевые действия, и вы говорите: «А вы когда атаку начнете?». Ну, в ближайшее время. Когда нападу - не скажу. Я не буду вам говорить точное время начала отключения Telegram. Это бомба для журналистов. Моя работа — технически это выполнить безукоризненно. Речь идет о днях, может быть, о часах, может быть, о минутах.