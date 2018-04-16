«Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть»

История с определением ядовитого вещества, которым якобы были отравлены в британском Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, развивалась в минувшие дни подобно сценарию детективного сериала.

В прошлый четверг Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала резюме своего доклада о проведенном по просьбе Великобритании независимом исследовании проб этого вещества, собранных экспертами ОЗХО на месте происшествия, в том числе биологических проб от пострадавших.

В резюме говорится, что анализы, проведенные четырьмя авторитетными лабораториями, постоянными партнерами ОЗХО, «подтверждают выводы Соединенного Королевства, касающиеся идентификации токсичного химиката, который использовался в Солсбери». Более того, химикат, содержащийся в пробах, имеет «высокую степень чистоты» и «почти не содержит примесей».

Ранее британское правительство заявило, что это вещество — не что иное как боевой нервно-паралитический агент «Новичок», производившийся в Советском Союзе, некоторые запасы которого, по мнению Лондона, могли сохраниться в России. Отсюда и российский след преступления.

В своем резюме ОЗХО не привела подробностей, сообщив только, что «название и структура идентифицированного токсичного химического вещества содержатся в совершенно секретном докладе Секретариата, направленном государствам-участникам».

Но уже в субботу с комментарием по некоторым из подробностей этого секретного доклада выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что Скрипалей отравили никаким не «Новичком», а химикатом BZ, который не производится в России и имелся на вооружении только стран НАТО. При этом министр основывался на данных только одного источника: лаборатории Шпиц.

Лаборатория Шпиц или Швейцарский федеральный институт защиты от ОМП — это подразделение Федерального управления гражданской защиты Швейцарии. Она входит в пятерку постоянных уполномоченных лабораторий ОЗХО и в четверку уполномоченных по сирийскому досье. В основных областях защиты от ОМП это один из ведущих в мире институтов.

«Мы предоставляем международным организациям, органам власти и населению в целом услуги, связанные с контролем над вооружениями, мерами защиты, управлением здоровьем и инцидентами», — отмечается на ее сайте.

«Эта лаборатория, в которой я убежден, работают профессиональные и дорожащие своей репутацией ученые, пришла к следующим результатам — я сейчас буду дословно цитировать: по итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоров, относящихся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия... Данная рецептура находилась на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО», — сказал министр. Он отметил, что в докладе ОЗХО нет никаких названий, а есть только формула.

По словам Лаврова, эксперты Шпица 27 марта завершили исследование образцов, полученных из ОЗХО и отобранных ею на месте происшествия в Солсбери. ​Клиническая картина отравления соответствовала известному им веществу под обозначением BZ и его наличие подтверждено экспертизой. BZ действительно нервно-паралитический яд, но он только временно выводит человека из строя: на время до четырех суток.

Лаборатория в Шпице, не дожидаясь начала рабочей недели, поспешила отреагировать на слова российского министра.

«Только ОЗХО может прокомментировать это утверждение, — написала она в своем «твиттере». — Но мы можем повторить то, о чем заявили 10 дней назад: мы не сомневаемся, что Портон — Даун (британский центр исследований в области химического оружия — А. М.) идентифицировал «Новичок». PD — как и Шпиц — это уполномоченная лаборатория ОЗХО. Их стандарты в проверке настолько жесткие, что можно доверять выводам».

Этот «твит» сразу же вызвал бурную дискуссию в сети. Пользователи требовали, чтобы лаборатория высказалась четко и определенно.

Прав Лавров или нет,

есть ли приведенные им данные о наличии BZ в пробах или нет,

и если есть, то почему они не ставят под сомнение версию Портон-Дауна?

Содержатся эти данные в секретном докладе ОЗХО

или Москва напрямую получила их из Шпица?

В переписку включились пользователи с очевидными познаниями в области химии, рассуждения которых едва понятны неспециалисту, а также те, кто имеет устойчивую репутацию «российских троллей».

На что лаборатория Шпиц ответила, что она не та организация, которой уместно отвечать на эти вопросы: «ОЗХО отклонила требование России о публикации данных уполномоченных лабораторий. Ждите заседания Исполнительного совета ОЗХО 18 апреля».

Представитель российского посольства в Лондоне сделал заявление для прессы, выложенное в той же дискуссии в «твиттере». Он, опять же ссылаясь на специалистов Шпица, повторил сказанное министром Лавровым.

«Вся эта информация никак не упомянута в финальном докладе ОЗХО. В свете вышесказанного у нас есть серьезные вопросы ко всем заинтересованным сторонам, в том числе к ОЗХО», — подчеркнул этот представитель.

Есть какие-то материалы одной лаборатории, которые не вошли в общий доклад ОЗХО, и недовольная этим Россия достала их в одностороннем порядке и решила опубликовать устами своего министра иностранных дел?

Поспешный квази-комментарий Шпица в «твиттере», фактически опровергающий Лаврова, еще более запутывает дело.

Мало что добавил и телефонный разговор корреспондента «Новой» с представителем лаборатории Шпиц Андреасом Бухером.

«Боюсь, что я не смогу дать никаких более комментариев, чем в упомянутом вами «твите», — ответил он. — ОЗХО выпустила 12 апреля доклад о своей миссии, касающейся запроса о технической помощи по инциденту от 4 марта в Солсбери... Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть наше участие как уполномоченной лаборатории ОЗХО в этой миссии. Все соответствующие вопросы надо задавать отделу по связям с общественностью ОЗХО».

Итак, мяч на стороне международной организации, с которой, судя по заявлению представителя посольства РФ в Лондоне, у России складываются напряженные отношения...

Брюссель