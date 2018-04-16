Весной, внезапно, внеурочно

Самым главным из искусств у нас является футбол. Тут ничего не попишешь, страна срочно меняет расписание привычной жизни. Вот и Московский кинофестиваль, чтобы не болтался под ногами футболистов и болельщиков, сдвинут на апрель. Мало того, что отборщики вынуждены собирать программу спешным порядком, но и проводить фестиваль перед Каннами крайне невыгодно. Продюсеры придерживают картины, чуть не молясь ночами: может быть, их возлюбят селекционеры с Лазурного берега?

Тем не менее все секции собраны, и по словам отборщиков удалось сложить интересную программу.

Конкурс

Из особенностей: увеличилось число работ из бывших братских республик — Казахстана, Узбекистана, Латвии. Две итальянских картины. Европейских ощутимо меньше, зато есть фильмы из Новой Зеландии и Аргентины. Впервые в главном конкурсе представлены регионы — громкое эхо якутского кинобума докатилось до Москвы.

Фильм Открытия «Неаполь под пеленой», рискованная с эротической подкладкой итальянская картина Ферзана Озпетека, режиссера из Стамбула, включен в конкурс. Кино про столкновение с тайной смерти. Озпетек — автор «Турецкой бани», «Феерии непонимания», «Окна напротив», участник Каннского и Берлинского фестивалей. Его отличает чувственная манера в изображении любовных взаимоотношений.

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«12-й человек» Харольда Цварта — драма из Норвегии. Диверсантов было двенадцать. Одиннадцать убиты фашистами. Это история выжившего. Повесть о настоящем человеке. «Наверное, мечтой нашего министра была бы целая серия подобных фильмов о войне в России», — заметил один из отборщиков Андрей Плахов.

«Год Леона» Мерседес Лаборде — пример современного по стилистике аргентинского кино, с привычным для Аргентины акцентом на женском образе. О беззащитности и одиночестве женщины, потерявшей близкого человека. О пороге жизни, за которым попытка начать все заново.

«Воспоминания солдата» корейского режиссера Кима Джэ-хана — скромная человеческая история. Простые гуманистические идеи с трудом приживаются в нынешнем растерзанном политическими противоречиями и войной мире. По мнению программного директора ММКФ Кирилла Разлогова, фильм стал еще одним убедительным свидетельством сближения Севера и Юга Кореи.

Португальский «Гнев» — основанная на реальных событиях и описанная в романе Мануэла да Фонсеки история человека, который в течение трех дней оказывал сопротивление армейским частям.

Пример классического кино, перенесенного в современный контекст. В фильме есть дыхание мастеров испано-португальского кино, но выглядит он современно. Режиссер Сержиу Трефо изучал философию, геополитику. Его картина полна аллюзий, пронизана ветрами пустынного юга Португалии, страдающего от насилия.

«Ню» — артхаусный дебют выпускницы мастерской Сергея Соловьева Ян Гэ. Она приехала в Россию из Китая в 2008 году, прославилась на всю страну участием в программе «Голос», а среди значительно меньшего числа поклонников Мельпомены — ролями в «Гоголь-центре». Девушка мультиталантлива и столь же работоспособна. Надеюсь, это скажется и на качестве фильма о поисках любви. Но уже известно, что это своевольное кино выходит за пределы традиционного мейнстрима и может вызвать шоковую реакцию.

Якутская этно-фантазия «Царь-птица» Эдуарда Новикова — микс реализма и мистики. Предыдущий фильм Новикова назывался «Посланник небес». В главной роли новой картины — священная птица орел. События разворачиваются в 1930-е годы, в глухой тайге. Старик со старухой, доживающие свои дни, всю зиму подкармливают орла, чтобы тот не нападал на скот. Со временем они привыкают друг к другу.

Конкурс документального кино

Авторы секции Григорий Либергал и Сергей Мирошниченко договорились, что будут приглашать картины с зрительским потенциалом.

«Похвальное слово ничему» сербского режиссера Бориса Митича с Игги Попом в новой роли чтеца поэм — на них и держится фильм. Когда-то Митич снимал кино о безумных цыганах, которые переоборудовали обычную машину в ультрасовременное средство по сбору мусора («Прекрасная Диана»). Его «УНМИК Титаник» был посвящен трагическому событию в Косово. Затем было философское кино-эссе «До свиданья, как ты? ». «Похвальное слово» — сатирическая притча, в которой «Ничто», обидевшись на непонимание, убегает из дома. Фильм снимался восемь лет в 70 странах при участии 62-х кинематографистов. В течение последнего года картина участвовала более чем в 20 кинофестивалях.

Немецкие «Чистильщики» также привлекают все больший интерес во всем мире. Авторы Мориц Ришевич, Ханс Блок пытаются сами себе ответить на один из важнейших вопросов: есть ли цензура интернета? Какова она, чем грозит, кто контролирует то, что мы видим, и то, о чем думаем? Это погружение в теневую индустрию цифровой редактуры.

Корейская картина «Старый морпех» режиссера Чина Моенга рассказывает о дайвере, обученном в северо-корейской армии. А еще он — перебежчик, и поэтому вся его жизнь — под обстрелом «новых южных соотечественников». Новая работа звезды корейского дока исследует динамику отношений между народами-братьями и атмосферу южнокорейского общества.

До последнего ждали российскую картину (ее спешно доделывали). Фильм с рабочим названием «Russian Hip Hop BEEF» отвечает замыслу отборщиков и вектору «к зрителю». Снял ее Рома Жиган, известный рэпер, осужденный за разбой, прославившийся множеством скандалов. В фильме о российском хип-хопе приняли участие более 70 рэперов.

Свободная мысль

Одна из самых популярных программ на ММКФ. В ней — фестивальные хиты и главные картины минувшего года.

Среди них — «Другая сторона всего». Мила Турайлич рассказывает историю своей жизни с матерью, в свое время та была оппозиционером, критиковала президента Сербии, затем систему Республики Югославии и Милошевича. Автор создает острый портрет решительной женщины, не сомневающейся в «ошибках прошлого». Но какую роль политика играет для нового поколения? Фильм удостоен главного приза Амстердамского фестиваля.

«Восемь с половиной»

Авторская программа Петра Шепотинника на ММКФ

Один из наиболее странных и любопытных фильмов «Берлинале» «Моего брата зовут Роберт, и он идиот» Филиппа Гренинга. Немецкий режиссер привлек внимание мировой критики фильмом об отчуждении, необъяснимом кошмаре повседневности — «Жена полицейского» (спецприз жюри Венецианского кинофестиваля). Новая картина рассказывает о близнецах на пороге взрослой жизни. Завороженное Кьеркегором медитативное действо. Нежность у края насилия.

Kinopoisk.ru

Удивительный политический мюзикл «Время чудовищ» от лидера азиатского кино Лава Диаса — о современной истории Филиппин. Повествование про мытарства народа под игом диктатуры Маркоса. Четырехчасовой монохромный музыкальный эпос вращается вокруг битвы, развязанной против широких масс рекрутированными правительством ополченцами в 1979 году.

«Нина» польского режиссера Ольги Чайдас — одно из заметных событий Роттердамского кинофестиваля. История любви двух девушек, снятая как триллер. Критикам она напомнила «Жизнь Адель».

«Эйфория сопротивления»

Герои программы Андрея Плахова — личности, пытающиеся совладать с драматическими обстоятельствами жизни, подчас непреодолимыми.

Черно-белая картина «Три дня в Киброне» возвращает на экран Роми Шнайдер. Немецкая актриса Мари Боймер тонко, пастельно сыграла европейскую звезду на закате жизни в картине Эмили Атеф. Меланхолическое посвящение звезде французского кино, снятое в духе новой волны.

«Барбара» — фильм Открытия каннского «Особого взгляда». Актер и режиссер Матье Амальрик снял фильм об одной из крупнейших эстрадной звезде 1960-х, работавшей с Жаком Брелем и Джонни Холлидеем. Нетривиальный байопик, сплетающий правду с фантазией.

«Фильмы, которых здесь не было»

Программа Стаса Тыркина продолжает возвращать на российские экраны пропущенные прокатом и фестивалями работы.

Здесь одна из самых радикальных и спорных работ «Берлинале» — «Не прикасайся» румынки Адины Пинтилие. Грани между документальными съемками и игрой актеров стерты. Начинается фильм с того, что на камеру прикрепляют окошко телесуфлера. В нем Пинтилие, наблюдающая за происходящим. Кино о травмированной (необычной) телесности и сексуальности.

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Безупречные с точки зрения визуальной образности «Зимние братья», датский дебют Хлынура Пальмасона. Радикальное хардкоровое кино про рабочих на известняковом карьере. Про мир иллюзий, абсурда, ненависти и любви.

В этой же программе «Профиль» Тимура Бекмамбетова, получивший приз зрителей в Берлине. Этот психологический триллер о британской журналистке, решившейся через соцсеть проникнуть в запрещенную исламскую террористическую организацию, смотрится на одном дыхании. При этом все действие происходит внутри компьютера.

И, наконец, «Чарльстон» — психологическая румынская комедия от дебютанта Андрея Кретулеску. Сюжет отчасти напомнит «Любовника» Валерия Тодоровского. Сложные отношения соперников в мужском кино. Новый поворот в ставшей знаменитой румынской волне. Чувственность плюс мягкий абсурдистский юмор.

А еще будет неисчерпаемый Бергман. В ретроспективе легендарные и малоизвестные работы классика. Программа «Две недели длиной в пятьдесят лет» — фильмы из каннской секции Двухнедельник режиссеров, открывающей имена, которые стали культовыми для синефилов всего мира.

Я поинтересовалась у директора программы Кирилла Разлогова, как обстоят дела с картинами из Британии и США в свете испортившихся международных отношений. По его мнению, политические скандалы не отразились на программе, основная проблема была в укороченной дистанции подготовки. Неудобной с точки зрения фестивальной политики дате проведения (перед Каннами, практически параллельно с фестивалем Трайбека).

По понятным причинам не увидим мы и фильм из программы Санденса «Наш новый президент» Максима Поздоровкина (Россия, США). Сатирическая картина исследует историю выборов Дональда Трампа и российской пропаганды. Это портрет российских СМИ, в котором раскрывается империя фейковых новостей и тактика современной информационной войны.

Российская программа

Российская программа традиционно проходит в московском Доме кино. В этом году ее внимание сосредоточено на регионах: якутские драмы «Кэрэл» и «Аатырктар», башкирская лента «Баби».

Среди российских фильмов наибольший интерес вызывает работа выпускницы Кельнской академии Анны Крайс «Нашла коса на камень», удостоенной главного приза фестиваля «Движение». 90-ые на своем диком изломе. Кино про людей, потерявших опору, зависших над черной щелью между веками. Они все вроде еще пытаются выползти на поверхность. Может, в Германию? В секту? Брекеты поставить? На дискотеку? Или водка «Русская душа» с дефицитной колбаской? А что? Под Анну Герман «Мы долгое эхо друг друга»… рядом с геройски павшим, наевшись голубцов, от случайного выстрела.

Фильм — прощание с постсоветской эпохой. Визуальные цитаты из Балабанова, смысловые — из «Братьев Карамазовых». Жанр на крылатых качелях мотается от бытовой комедии до криминального гиньоля и кэмпа. Жирно выписанные роли (иной раз режиссеру усмирить бы актеров). Работа неровная, но неожиданная, живая. Собственно, такого безбашенного, рискованного, пусть и не безошибочного кино и ждут от дебютантов.

«Иванов» Дмитрия Фальковича — фильм, снятый в Киеве до Майдана. В Киев сбегает от преследования силовиков главный герой, топ-менеджер инвестиционной компании Иванов. В Киеве он со своим другом и бизнес-партнером Спициным бродит по ночным клубам, посещает вернисажи, готовит сделку по покупке судоферви у местного афериста. «Иванова» снял известный предприниматель, IT- менеджер Дмитрий Фалькович, главные роли сыграли бизнесмены Александр Иванов и Алексей Спицын. Фильм снимался в 2011-ом году, и фактура другой эпохи зафиксирована в свободном транзите российских бизнесменов в Украину. Впрочем, автор считает, транзит силовиков и бизнесменов бессмертен. И сегодня Дмитрий Фалькович размышляет над продолжением своей кинокарьеры.

«Опасные танцы» Екатерины Двигубской. Фильм про амбициозного танцовщика, мечтающего об участии в международном конкурсе и работе у Бориса Эйфмана, покорить мир… Но обстоятельства против. Если бы не помощь друзей и участие талантливого композитора Алексея…

Несомненного внимания заслуживает короткометражная и анимационная программы.

Среди мультфильмов: новая картина лауреата «Золотого орла» и «Ники» Светланы Андриановой «Жил-был дом», про любопытную глазастую высотку, вознесшуюся под облака. Остроумнейший «Тихий ужин без соли» Светланы Разгулявой о Валере, к которому на ужин заявился тигр. «Остановка» Нины Бисяриной о встрече на трассе, которая происходит раз в жизни.