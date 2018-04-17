Двойной Саргсян

Парламент Армении поддержал Сержа Саргсяна. 77 депутатов из 94 принявших участие в заседании проголосовали за то, чтобы единственный кандидат от правящей Республиканской партии, последние 10 лет возглавлявший Армению на посту президента, занял новую главную должность в стране, с апреля ставшей парламентской республикой. Парламентариям не смогли помешать массовые акции протеста, вышедшие за пределы Еревана.

Решение принято. Результаты голосования за единственную кандидатуру Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении. Фото: Лилиан Галстян, JAMnews

Центр армянской столицы заблокирован уже вторые сутки, к акции неповиновения в столице присоединились и другие города Армении. Активисты протестного движения перекрыли входы в правительственные здания и назвали происходящее «бархатной революцией». Полиция задержала около 80 активистов, 12 пострадавших находились в больницах. Таким был фон, на котором проходило заседание парламента. Депутаты от оппозиции пытались остановить избрание Саргсяна, но не смогли выступить единым фронтом, — пишет «Кавказский узел».

Активисты протестного движения сказали на митинге своим сторонникам, что парламентарии пробрались в здание парламента ночью, когда на улицах оставались несколько сотен протестующих. Утром, когда акция стала вновь многочисленной, полиция пригрозила применением силы. Но в итоге, как сообщает Jam News, не стала мешать ее участникам пройти маршем по центральным улицам.

Лидер протестного движения, депутат-оппозиционер Никол Пашинян объявил о «начале бархатной революции» и вместе со сторонниками двинулся к правительственным зданиям — в том же квартале находятся генпрокуратура и центробанк Армении.

Оппозиционный депутат Никол Пашинян в центре. Фото: Лилиан Галстян, JAMnews

К протестующим в Ереване присоединились и другие города Армении. В Гюмри, втором по величине городе страны, на улицы вышли старшеклассники и студенты, — передает местный телеканал «Гала ТВ».

Сообщается также, что участники акции протеста блокируют улицы в Ванадзоре (этот город по величине третий в стране), но там полиция применила силу.

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Первые акции протеста прошли две недели назад — сразу после инаугурации нового президента Армена Саргсяна. В 2015 году конституция страны была изменена, и Армения с президентской формы правления перешла на парламентскую. Реформа по факту вступила в силу 9 апреля 2018 года, к этому дню как раз истекли полномочия президента Сержа Саргсяна.

Его преемника избирал уже не народ, а парламент — но в финальном списке кандидатов для голосования оказалась всего одна фамилия. Депутат от оппозиции не набрал необходимого числа голосов, и на должность президента утвердили однофамильца президента — Армена Саргсяна. Как писал «Кавказский узел», такие выборы оказались для рядовых граждан страны большим сюрпризом — граждане по привычке собирались идти на избирательные участки, но там их никто не ждал.

Когда Саргсяна сложил с себя президентские полномочия, Республиканская партия Армении выдвинула его в премьер-министры, то есть (по новой конституции) — на главную должность в стране. Это возмутило оппозицию, тем более, что сам Серж Саргсян обещал не выдвигаться на новый срок. Оппозиция призвала активистов выходить на улицы. Среди протестующих большинство — молодые люди, студенты. Они скандировали: «Сделай шаг, отвергни Сержа!»

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Кульминации уличная активность достигла 16 апреля: с утра началась акция неповиновения, которую оппозиция анонсировала накануне. Протестующие перекрыли улицы города в нескольких местах, в том числе проспект Баграмяна, ведущий к зданию парламента, где 17 апреля должны пройти выборы премьер-министра. К вечеру начались стычки с полицией, а также протестующих — с водителями, которые пытались въехать на забарикадированные улицы.

Протестующие перекрыли центральную магистраль Еревана. Фото: Лилиан Галстян, JAMnews

Согласно конституции Армении, если выборы премьера «срываются дважды», парламент лишается своих полномочий и назначаются новые парламентские выборы.

Протестующие считают такой способ реальным инструментом смещения Сержа Саргсяна, занимавшего высший пост в государстве с 2008 года.

10 лет назад нынешний президент Армении Серж Саргсян сам пришел к власти на фоне массовых протестов против результатов выборов. Тогда уличные акции переросли в полноценные массовые беспорядки с реальными жертвами.

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Протестующие. Фото: Лилиан Галстян, JAMnews

На этот раз масштабы протеста существенно меньше, отмечают армянские политологи. Тактика протестующих у них вызывает разные оценки. Научный сотрудник Института Кавказа, политолог Грант Микаелян считает, что действия оппозиции (такие, например, как блокирование автодвижения в центре Еревана) вызовет, скорее, негативную реакцию общества. «Это не приведет к увеличению числа митингующих […]», — заявил Микаэлян «Кавказскому узлу».

Борис Навасардян, глава местного авторитетного НПО «Ереванский пресс-клуб» полагает, что полиция постарается избежать применения силы. «Власти Армении не заинтересованы, чтобы утверждение Сержа Саргсяна премьер-министром сопровождалось какими-то драматическими событиями», — считает политолог.